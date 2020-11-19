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Радио Sputnik выяснило, кого жители Армении считают союзниками

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201119/1031310176/Radio-Sputnik-vyyasnilo-kogo-zhiteli-Armenii-schitayut-soyuznikami.html

По заказу радио Sputnik в Армении было проведен опрос среди жителей методом телефонного интервью.

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Подавляющее большинство жителей Армении, 83,8%, относятся к России хорошо, 84,6% считают Россию союзником Армении, согласно опросу, проведенному по заказу радио Sputnik.

Методом телефонного интервью был опрошен 501 человек.

Согласно итогам, 62,3% респондентов считают Россию наиболее дружественной страной, и 79,6% готовы принять военно-политическую помощь от России.

Опрос проведен компанией ООО Эм Пи Джи, эксклюзивный член Гэллап Интернейшнл в Армении (Gallup International Association) по заказу радио Спутник. 

  • Кого считают союзниками жители Армении
    © Sputnik
  • Отношение к России
    © Sputnik
  • Готовность принять военную помощь
    © Sputnik
  • Поддержка от дружественных стран
    © Sputnik
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© Sputnik
Кого считают союзниками жители Армении

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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