Радио Sputnik выяснило, кого жители Армении считают союзниками

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Подавляющее большинство жителей Армении, 83,8%, относятся к России хорошо, 84,6% считают Россию союзником Армении, согласно опросу, проведенному по заказу радио Sputnik.
Методом телефонного интервью был опрошен 501 человек.
Согласно итогам, 62,3% респондентов считают Россию наиболее дружественной страной, и 79,6% готовы принять военно-политическую помощь от России.
Опрос проведен компанией ООО Эм Пи Джи, эксклюзивный член Гэллап Интернейшнл в Армении (Gallup International Association) по заказу радио Спутник.
- Кого считают союзниками жители Армении© Sputnik
- Отношение к России© Sputnik
- Готовность принять военную помощь© Sputnik
- Поддержка от дружественных стран© Sputnik
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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