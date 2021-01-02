В Армении заявили о 3330 погибших за время эскалации в Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, они стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.

СУХУМ, 2 янв – Sputnik. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

"По состоянию на 1 января проведены судебно-медицинские исследования 3330 тел (погибших в Карабахе – ред.). Для идентификации и опознания тел с начала войны с тел и останков погибших взят 1441 образец, на этапе исследований находится 871 образец", - написала Никогосян в Facebook.

По ее словам, уже идентифицированы 436 тел, 66 – за последние 10 дней.

"Специалисты научно-практического центра судебной медицины продолжают исследования и идентификацию тел погибших", - отметила Никогосян.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.