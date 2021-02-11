Эксперты оценили перспективы открытия ж/д сообщения России с Арменией через Абхазию

Депутаты Парламента Абхазии обратились в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Абхазия выразила готовность включиться в проект по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией, однако в экспертной среде уверены, что Тбилиси не даст "зеленый свет" такому проекту.

"В условиях, когда нет дипломатических отношений между Грузией и Россией, Грузией и Абхазией, о реанимировании проекта железнодорожного сообщения говорить пока не приходится", - полагает политолог Артур Атаев.

Аналогичного мнения придерживается и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

"Тбилиси придется договариваться с Сухумом о транзите, что станет де-факто признанием независимости Абхазии. Грузия на это не пойдет", - уверен он.

Смягчить позицию грузинских властей могли бы экономические доводы. Ведь получается же сотрудничать при совместном использовании ИнгурГЭС. Но прямой финансовой выгоды новая транспортная магистраль Грузии не гарантирует, убеждены специалисты.

"Грузии эта дорога даст минимальные транзитные доходы. Страна сможет заработать лишь копейки, так как Ереван не в состоянии обеспечить большой товаропоток. К тому же Грузия рискует испортить отношения с Турцией и Азербайджаном, которые являются важными экономическими партнерами страны", - отметил доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов.

Предложение Абхазии - абсолютно нерентабельный проект, который мог бы реализовать только Советский Союз, считает Артур Атаев.

"Часть Закавказской железной дороги была одноколейной, и уже сам этот факт указывал на то, что полной загрузки не было. Апогей жизнеспособности ЗЖД приходился на середину 1970-х годов. А к 1985 году уже наблюдался колоссальный спад по грузопотоку. Подобная динамика произошла и у пассажиропотока", - отмечает эксперт.

В рамках карабахского урегулирования прорабатывается восстановление прямого железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, что позволит иметь Еревану железнодорожный путь транзитом только через одну страну.

"К тому же недавно был пущен первый экспортный поезд из Турции в Россию по железнодорожной магистрали Баку — Тбилиси — Карс, так что, как зарабатывать Тбилиси, зависит и в значительной степени от Анкары и Баку. А они вряд ли заинтересованы в кратчайшем ж/д сообщении между Арменией и Россией", - добавил эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

В мировой практике есть примеры, когда одно государство, не признающее другое, поддерживает с ним транспортные связи. Так, у Китайской Народной Республики есть регулярное авиасообщение с Тайванем (официальное название страны – Китайская Республика). До пандемии без особых трудностей можно было попасть из Молдовы в непризнанное Приднестровье.

В начале января 2021 года Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны решили возобновить железнодорожное сообщение между странами.

Предполагается, что железная дорога пройдет по восточному Азербайджану и позволит Армении впервые с 1992 года запустить прямые поезда в Россию, а также получить выход на Иран. Баку, в свою очередь, после более 30 лет блокировки сможет наладить сообщение с отделенным Арменией эксклавом — Нахичеванской автономной республикой — и получить выход к Турции.