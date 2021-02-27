Около десяти тысяч человек вышли на митинг оппозиции в Ереване

Оппозиция Армении требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна после его заявления о том, что причиной потери Карабаха стало плохое российское вооружение.

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Около 10 тысяч противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвуют в митинге у парламента в Ереване, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие заняли отрезок проспекта Баграмяна вдоль ограды Национальной ассамблеи. Посередине проспекта установлена сцена, с которой выступают лидеры оппозиции. Звучат требования к Пашиняну уйти в отставку и к президенту - не подписывать решение премьера об отставке главы Генштаба.

Митингующим бесплатно раздают чай и лепешки.

К месту проведения митинга стянуты большие силы правоохранителей, но полиция наблюдает, не вмешиваясь в происходящее. В целом обстановка спокойная.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.

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