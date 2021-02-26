Как заявление Пашиняна об "Искандерах" раскололо Армению: что говорят в России

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Оппозиция Армении не сдается и продолжает настаивать на отставке премьера страны Никола Пашиняна.
Второй день подряд на площади Свободы в Ереване стоят палатки: протестующие ночевали прямо перед зданием парламента.
Волна недовольства политикой действующей власти достигла пика после заявления Пашиняна о российских "Искандерах".
Как слова об оперативно-тактических комплексах раскололи армянское общество на два лагеря? И применялись ли "Искандеры" в Нагорном Карабахе на самом деле?
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