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Как заявление Пашиняна об "Искандерах" раскололо Армению: что говорят в России

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210226/1031911081/Kak-zayavlenie-Pashinyana-ob-Iskanderakh-raskololo-Armeniyu-chto-govoryat-v-Rossii.html

Оппозиция Армении не сдается и продолжает настаивать на отставке премьера страны Никола Пашиняна.

Второй день подряд на площади Свободы в Ереване стоят палатки: протестующие ночевали прямо перед зданием парламента.

Волна недовольства политикой действующей власти достигла пика после заявления Пашиняна о российских "Искандерах".

Как слова об оперативно-тактических комплексах раскололи армянское общество на два лагеря? И применялись ли "Искандеры" в Нагорном Карабахе на самом деле?

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