Первый приют для бездомных собак построят в Нальчике

В последнее время проблема бродячих собак и случаев их нападения на людей стала одной из основных для жителей столицы Кабардино-Балкарии.

СУХУМ, 7 апр – Sputnik. В столице Кабардино-Балкарии до конца года построят приют для бездомных собак, на это планируется потратить 26 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Таймураза Ахохова.

Ранее в Нальчике на территории зоопарка общественники создали приют для бродячих собак, однако он был закрыт из-за финансовых проблем. После этого в регионе не осталось мест для содержания бездомных собак. В мэрии отмечали, что администрация не имеет средств для строительства приюта и потому предлагает решить данный вопрос за счет бюджета Кабардино-Балкарии.

"По поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова нами разработан проект приюта для животных без владельцев вместимостью до 500 собак. Его ориентировочная стоимость составит 26 миллионов рублей", - написал Ахохов в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Планируется, что в приюте животным будет оказывать полный спектр ветеринарных и иных услуг, включая лечение, стерилизацию и передержку. Для каждой собаки будет отдельный вольер, предусмотрят также зимний, летний и санитарный блоки.

Глава мэрии пояснил, что под строительство приюта уже определен земельный участок площадью больше гектара в районе Прохладненского шоссе. Есть возможность расширения участка, к нему подведены инженерные коммуникации, есть подъездные пути.

В ближайшее время мы представим проект объекта на общественное обсуждение, - заявил мэр.

Завершить строительные работы и сдать в эксплуатацию данный объект планируется до конца текущего года.

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