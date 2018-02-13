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Альбина Жиба с дочками: Дианой, Амрой и Наалой

А нужен ли мальчик: семейные стереотипы в Абхазии

© Sputnik / Илона Хварцкия
Колумнисты
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Альбина Жиба
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Почему в Абхазии каждой маме, у которой уже есть дочери, родственники и знакомые настоятельно рекомендуют "нужен мальчик"? Об особенностях абхазской национальной семьи рассуждает колумнист Sputnik Альбина Жиба.

Кусачий вопрос

Первый ребенок, он всегда долгожданный. И не важно, кто родится — мальчик или девочка. А вот когда появляется второй и третий ребенок женского пола, то уже никто не будет скрывать свои эмоции, и при каждом удобном и не очень удобном случае будут напоминать, что "сестрам нужен братик".

Мама с ребенком
CC0
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Если же внутри семьи вопрос с  наследником не обсуждается, то все знакомые и родные будут утверждать, что он просто необходим. Поверьте, ни одно застолье в доме или же в гостях не обойдется без упоминания "нужен мальчик". Более того, как мама трех дочерей знаю, какой фразой завершится встреча с малознакомым человеком или же с близким родственником. Начинаем с вопроса "Как дела?", заканчиваем – "Нужен мальчик!". Поначалу на это словосочетание пыталась пробормотать что-то невнятное. Позже стала, если позволяли приличия, огрызаться. Сейчас же просто улыбаюсь.

Мальчик-наследник

Абхазы уверены, если в семье есть мальчик, то обязательно продолжится род, очаг в доме не погаснет, или же, как говорят сами абхазы, агәараҭа ашә акуам (в родовом дворе ворота не закроются — ред.).

Когда в семье рождается мальчик, со словами "да множится фамилия" стреляют в воздух. Таков обычай у абхазов. Новоиспеченные отцы, переполненные чувством гордости, занимаются воспитанием мальчика — с ранних лет учат езде на лошади, пользоваться оружием, берут на охоту, в наше же время стало модно рулить на автомобиле со своим отпрыском на коленях.  Словом, учат всему, что нельзя передавать девчонке.

Новорожденный ребенок с матерью
© Fotolia/ Sushytska
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Не стрелять!

Когда же рождается девочка, стрелять не принято. Будто патронов жалко. Были ли правы наши деды, когда установили такой обычай, сложно сказать. Этим же вопросом задавался и один из героев романа Дмитрия Гулиа "Камачич". Абхазский обычай при рождении ребенка в этом романе хорошо описан. Вестник, если родился мальчик, со словами "Да будет он таким же бесстрашным как…" объявлял о рождении сына всем, а если же  появлялась девочка, то говорили "Да будет прославленной красавицей как…". Роман "Камачич" повествует о бесстрашной девушке, названной при рождении Камачич – именем, которое применимо для представителей обоих полов. Она, как и предрекали старшие, по силе характера и бесстрашию ни в чем не уступала мужчине. Принесла себя в жертву ради родных, выйдя замуж за нелюбимого человека,  в надежде остановить ущемление прав крестьян. И, как мужчина, отомстила за разлуку с близкими и смерть своего ребенка.

Равенство

В нашем обществе женщина твердо заняла свое место наравне с мужчинами. И в политике, и на войне, и на работе, и в семье женщина может принять все тяготы жизни, пронести их с достоинством. 

Однако и сегодня, как и в те давние времена, семья, в которой нет мальчика, считается неполноценной. Считается семьей, у которой нет будущего что ли.

Есть примеры, где по причине того, что женщина не смогла родить мальчика, супруги разводятся, семьи распадаются. Таких нравов был и мой дедушка, который оставил свою семью. Мечта иметь сына у него сбылась, только вот с другой женщиной.

Нередко мужчины приводят в семью своего отпрыска со стороны, жена же должна принять и воспитать его как своего, иначе быть разводу.

Вот тут невольно задаешься вопросом, почему, когда ты растишь и пытаешься обеспечить всем необходимым трех девочек, тебе обязательно должны напомнить про "нужен мальчик"? Почему бы женщине самой не решить, сколько детей ей иметь, ведь все те, кто так или иначе упрекает ее, или же, как они думают, наставляют ее, не принимают участие в воспитании. И вообще, кто знает, что творится в голове у мамы трех дочерей?

Альбина Жиба с дочками: Дианой, Амрой и Наалой
© Sputnik / Илона Хварцкия
Альбина Жиба с дочками: Дианой, Амрой и Наалой

В конце-то концов, кто как ни женщина продолжает человеческий род.




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