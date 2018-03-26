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Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа

Расследование не нужно: Запад бьет рекорд в антироссийском марафоне

© Sputnik. Владимир Астапкович
Колумнисты
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Геворг Мирзаян
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Некоторые страны ЕС и Соединенные Штаты приняли синхронное решение о высылке российских дипломатов. Москва ответит – симметрично и ассиметрично.

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета – для Sputnik

Напомню, что в конце прошлой недели по итогам саммита страны-члены ЕС согласились, что "весьма вероятно" Россия стояла за отравлением Скрипалей, а также приняли решение отозвать посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера "для консультаций" сроком на четыре недели. Однако, по словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, это мера, а не санкция.

Флаги у здания Европейского парламента в Страсбурге, архивное фото
© Sputnik. Алексей Витвицкий
СМИ: до 20 стран ЕС собираются выслать российских дипломатов

О санкциях как таковых в Брюсселе договориться не удалось – по всей видимости, из-за позиции некоторых "безответственных" стран-членов ЕС, которые имели наглость попросить у Великобритании реальных доказательств российской причастности к отравлению Скрипалей. Ну или просто призвали дождаться вердикта Организации по запрету химического оружия. ЕС "должен выразить солидарность с Великобританией и ее народом, однако в то же время необходимо провести расследование", — логично отметил греческий премьер Алексис Ципрас.

Поддерживающие Лондон страны такие требования не устраивают. Итоги работы миссии ОЗХО (которую британцы все-таки решились пригласить) будут лишь через несколько недель, и они, как заранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон, "будут полезными, но не изменят взгляд на происходящее". А значит, какой смысл тянуть? По словам главы Евросовета Дональда Туска, страны могут вводить меры против Москвы и в одностороннем порядке.

Теперь так выглядит "парад суверенитетов"?

Судный день России был назначен на 26 марта – и вот в ЕС начался, как выразилась Мария Захарова, "парад суверенитетов" в форме "верноподданнических проявлений политической поддержки Лондона странами ЕС".

Первыми, как в последнее время часто бывает, отметились Польша и страны Прибалтики. На момент сдачи статьи было известно, что Варшава высылает четырех российских дипломатов. Латвия – одного (и одного сотрудника "Аэрофлота"), Литва – трех, Эстония – одного.

Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
© Sputnik. Владимир Астапкович
Вслед за США еще шесть стран заявили о высылке российских дипломатов

Берлин тоже отправляет домой четверых — Германии необходимо подтверждать статус лидера ЕС, поэтому она не может "отбиваться от стада". Хотя настоящий лидер никогда бы не позволил возникнуть ситуации, когда, по словам Захаровой, "страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией".

Французы тоже высылают четверых. У Макрона на это веские причины. Ему (так же, как и Терезе Мэй, заварившей эту кашу) нужно отвлечь внимание собственной общественность. В данный момент эта общественность серьезно озабочена экономическими реформами президента Макрона по сокращению социальных расходов бюджета. Французы выражают этот протест через многотысячные митинги и рекордное падение рейтинга хозяина Елисейского дворца.

К банкету присоединяются и товарищи из Праги. Чехия заявила, что "настоящих дипломатов" и тем более посла трогать не будет, а вышлет лишь трех "незадекларированных разведчиков". Причем, в отличие от прибалтийских товарищей, Прага честно пишет о причинах такого решения. Чехов (и это прямо признал их премьер Андрей Бабич) обидело включение в список стран, которые могли производить газ из серии "Новичок". Оглашение этого списка было, безусловно, непродуманным шагом — в Праге посчитали, что Москва пытается переложить на них вину за трагедию в Солсбери. Кроме того, как опять же отметил чешский премьер, его страна обязана поддержать Великобританию из-за 50 тысяч чехов, которые там работают, да и вообще продемонстрировать европейскую солидарность, поскольку "экономика сильно зависит от экспорта в страны-члены ЕС".

Кто больше? Раз!

Судя по всему, к этим странам присоединится Дания, Нидерланды и несколько других государств-членов ЕС. При этом любопытно, что "самая главная европейская страна" – Украина – какое-то время даже раздумывала, стоит ли ей присоединяться к этому коллективному демаршу. Ряд политиков в Киеве говорили, что высылать российских дипломатов они хотят, но не могут "Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов. Высылка российских консулов приведет к высылке украинских консулов и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя", — заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Однако президент Порошенко решил, в конечном итоге, что важнее не разочаровывать европейских политиков – Киев высылает 13 российских дипломатов.

Впрочем, рекорд в этом марафоне не за ним – по некоторым данным, США в качестве солидарности с европейскими союзниками приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле. Судя по всему, в Вашингтоне рассудили, что на нынешнем уровне американо-российских отношений дипломаты и не нужны.

Все будет: и симметрично, и несимметрично

Что касается реакции России, то в Кремле являются фанатами не Нового ("подставь вторую щеку"), а Старого завета, с его "око за око". По словам Дмитрия Пескова, в каждом случае будет действовать "принцип взаимности" — то есть из России будет выслано аналогичное количество дипломатов.

Однако проблема в том, что часть высылаемых из США дипломатов (12 человек) являются сотрудниками миссии России при ООН, и вот тут уже открывается большой простор для ассиметричных контрсанкций, которые так успешно применяет в последнее время Москва.

И, судя по всему, контрсанкции понадобятся не только против США – британцы и некоторые их европейские коллеги намерены продолжать наступление. Так, вместо того, чтобы "заткнуться и отойти в сторону", министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что "уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно начал действовать новый закон".

Брифинг официального представителя МИД России М.Захаровой
© Sputnik. Михаил Воскресенский
Захарова назвала действия Лондона черным пиаром

Кроме того, Россию по-прежнему хотят лишить Чемпионата мира по футболу. "В России все используется для политических целей, в том числе для того, чтобы Россия гордилась званием столицы мировой религии – футбола", — говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичус. А Борис Джонсон не просто так и отнюдь не спьяну сравнил проводимый в России чемпионат с гитлеровской пропагандистской олимпиадой 1936 года.

Мария Захарова уже пообещала британцам "сюрприз" в ответ на эти обвинения. Сюрприз намечен на 29 марта. Подождем – недолго осталось.

Что же касается системные российских ответов, то, как представляется, они должны быть не только адекватными по ущербу, но и взвешенными. Россия не является мальчиком для битья, но она и не заинтересована потакать Великобритании и отдельным русофобам в вопросе расширения пропасти между Москвой и Брюсселем. Кремлю этот конфликт не нужен. И если страны ЕС ограничатся только демонстративной высылкой дипломатов по принципу "с миру по нитке", то эскалировать ситуацию Россия вряд ли будет. По крайней мере, на европейском направлении.

Но вот на высылку сотрудников российского представительства в ООН необходимо отвечать. Возможно, поднятием вопроса о переносе штаб-квартиры Организации в другое место, где новые хозяева не будут злоупотреблять своими полномочиями.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции




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