Трамп ввел санкции против доллара: чего теперь ждать

Среди критиков особенно выделялся консультант Госдепартамента и эксперт аналитического центра "Атлантический совет", патологический русофоб Андерс Аслунд, который заявил, что "кремлевский список" — это "попытка кого-то очень высокопоставленного сделать так, чтобы правительство США и конгресс выглядели смехотворно". Американские СМИ, Демократическая партия и даже президентские союзники-республиканцы в едином порыве заклеймили Трампа, потребовали "продолжения банкета" и довольно быстро вынудили руководителя Казначейства Стивена Мначина пообещать новый транш антироссийских санкций, который на этот раз, вероятно, привел бы к серьезным политическим последствиям, пишет Иван Данилов в колонке на РИА Новости.
На прошлой неделе Минфин США опубликовал новый санкционный список, чем вызвал бурный восторг определенной части российского и американского медиакласса, который снова начал смаковать теорию о том, что волна "олигархического протеста" захлестнет российского президента и заставит его изменить свою внешнюю политику.
С прагматической точки зрения, которую разделяют в том числе здравомыслящие западные эксперты, такое развитие событий представляется маловероятным, а санкционная политика вашингтонской администрации в долгосрочной перспективе окажет позитивное воздействие на российский бизнес-истеблишмент.
Судя по реакции околофинансовой медийной тусовки, типичный комментарий типичного аналитика, который воспроизводит типичные страхи, взгляды и чаяния этой самой тусовки, должен обязательно содержать некий Главный Вывод ("эти новые санкции — принципиально новый виток напряженности и принципиально новая реальность"), а также подчеркивать, что, "когда до большинства потихоньку дойдет, что реально произошло, ситуация начнет меняться". Причем под изменением ситуации подразумевают серьезные экономические проблемы, падение курса рубля и другие ужастики из методички "Чем пугать избирателей Путина".
Логика сторонников версии о том, что все плохо и дальше будет совсем ужасно, по большому счету сводится к следующему сценарию. Если нескольким конкретным российским компаниям "перекрыли кислород", отключили от долларовой системы и закрыли для них рынок США, а также возможность продавать свои акции и облигации американским инвесторам и на рынках США, то теперь вообще все российские компании станут "токсичными" для любых внешних контрагентов, в том числе для европейских и китайских покупателей, поставщиков, инвесторов и банков. Из этого сценария следует далеко идущий вывод о том, что российскую экономику "успешно изолировали" и теперь ни о каком экономическом росте не может идти речи, а правительству вообще пора обнародовать программу антикризисных мер, ведь хипстеры из Москва-Сити в истерике: если их не успокоить, то скоро они начнут бунт прямо у офисных кулеров.
Стоит остановиться на тезисе о том, что из-за страха попасть под санкционный каток большинство европейских и азиатских партнеров и инвесторов отвернутся от российских компаний, обозначенных в американских санкционных списках. Бесспорно, некоторые европейские или азиатские банки либо покупатели решат, что сотрудничать с "РусАлом" или "Полюс Золото" себе дороже, но вряд ли эффект будет сообразен тем надеждам, которые российские американофилы возлагают на санкции. Чтобы это доказать, можно привести два примера компаний, которые уже давно находятся под прямыми или секторальными американскими санкциями и чьи "финансовое удушение" и изоляцию предсказывали много раз. Первый и главный пример — "Газпром", который чувствует себя до такой степени комфортно, что многие даже забывают о том, что компания находится под санкциями США. На самом деле под них попал не только сам "Газпром", но и его многочисленные дочерние предприятия, связанные компании и так далее, в чем легко можно убедиться на сайте американского Минфина. Санкции не содержат прямых запретов на работу с "Газпромом", но должны однозначно делать его "токсичным" (по крайней мере с точки зрения любителей теории "экономической изоляции России").
В контексте предполагаемого "страха", который должны испытывать западные банки при работе с "токсичными российскими компаниями", также вспоминается и синдицированный кредит, организованный в недавнем прошлом для "Газпрома" влиятельным американским банком JP Morgan Chase Bank. Стоит упомянуть и банк ВТБ, который тоже находится под санкциями (так называемой "директивой 1" санкционного пакета, связанного с украинскими событиями), что не мешает ему самому быть организатором европейских размещений российских государственных евробондов.
Действительно, ни одна налоговая амнистия и никакие специальные программы возврата капитала не сравнятся по эффективности со страхом потерять все на Западе. Долгое время значительная часть российского бизнеса жила с мыслью о том, что в России права собственности не гарантированы ничем, а на Западе — священны. Вашингтон прямо сейчас приводит убедительнейшие аргументы в пользу того, что байка о "священном праве собственности на Западе" давно потеряла свою актуальность. И если для окончательного краха имиджа "западной тихой гавани" нужно, чтобы пострадало несколько российских бизнесменов, которые слишком активно вывозили средства за рубеж, то это очень хорошая сделка. Российская экономика в целом от нее только выиграет.
Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.