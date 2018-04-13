Заразиться здоровьем

Абхазия – страна долгожителей. Так считалось с давних пор и тому были причины. Множество исследователей посещало нашу страну, и им даже не приходилось искать тех самых долгожителей, каждое село могло похвастаться почтенными старцами. Поражало даже не то, что людей, перешедших 100-летний рубеж было множество, а их телесная и душевная бодрость. Одним из таких ярких примеров служит тамышский крестьянин Ашхангерей Бжания, который во время визита к нему английского писателя Джона Пристли в 1946 году собирал виноград с лозы обвившей высокое дерево и попутно отпускал различные шутки и притчи. На момент смерти Ашхангерею было 147 лет.

© Sputnik . Валерий Мельников Старость в радость: где и кто дольше всего живет в Абхазии

В советское время проводилось много исследований феномена абхазского долголетия, и если в целом в СССР, как правило, на десять тысяч человек приходился один долгожитель, то в Абхазии таких было десять. В мире мало регионов, где наблюдалась такая статистика. Опираясь на исследования ученных, можно прийти к выводу, что среди множества факторов, влияющих на долголетие нации, отмечалось то, что рекордная продолжительность жизни наблюдалась преимущественно у автохтонного населения. Иными словами, народам, которые издревле не жили на территории Абхазии, такие показатели продолжительности жизни не свойственны. Та же картина наблюдается в остальных регионах мира, где зафиксировано большое число жителей с высокой продолжительностью жизни.

Кому за сто: старейшины Абхазии>>

К сожалению, на сегодняшний день мы уже не можем похвастаться тем, что у нас много долгожителей, и фраза "чтоб ты сто лет жил" приобретает более печальный оттенок. Раньше это могли принять за издевку, сейчас "дожить бы до ста".

© Sputnik . Эдишерашвили Пола Гарб: секрет абхазских долгожителей помог мне победить болезнь

В наши дни изменились рацион питания, темп жизни, появилось множество вредных привычек. Вместе с тем молодежь начала следить за здоровьем и своей физической формой. Не все, конечно, но это уже позитивная тенденция. Об этом, в частности, можно судить по увеличивавшемуся количеству спортивных залов, ведь спрос рождает предложение. Да и по утрам на набережной количество людей, делающих пробежку, становится все больше. Многие мои знакомые уже бросили или пытаются бросить курить.

Государство должно найти силы и ресурсы, чтобы поощрять такой порыв. Не тратиться на льготные лекарства или дорогостоящее лечение, а пытаться предупредить недуги. Начать можно с самого простого, с установки простых уличных турникетов, регулярного проведения небольших и без пафоса спортивных акций. Молодежь с удовольствием подхватит такое начинание. А пример, как говорится, вещь заразительная.