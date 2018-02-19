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Кому за сто: старейшины Абхазии

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Долгожители Абхазии
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik подготовило инфографику о том, кто рекордсмен по продолжительности жизни в Абхазии за всю историю исследований и кто на сегодняшний день возглавляет пятерку старейших жителей республики.

По данным от Минтруда Абхазии, первая пятерка самых старших долгожителей живет в селах Гудаутского и Очамчырского районов. Всего в Абхазии на 2017 год зарегистрировано 919 человек, преодолевших возрастной рубеж в 90 лет.

Лидером по количеству геронтов (люди старше 90 лет – ред.) на сегодняшний день признан Гудаутский район, где зарегистрирован 171 долгожитель, на втором месте расположился Сухум с 149 долгожителями, а замыкает тройку самых богатых старейшинами районов – Очамчыра. Меньше всего долгожителей в Сухумском районе, там их 50 человек.

Список пяти самых старых жителей Абхазии уверенно удерживают гудаутцы и очамчырцы. Старше всех Тина Бебиа из Хуапа, которой сейчас 112 лет, "серебряный призер" — Тамара Гумба из Дурипша, ей 105 лет, а "бронзовый" возраст у Тучи Жиба из Мюссеры — 104 года.

В подготовке материала помощь оказали Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии и Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии (НИИЭПиТ).

Подробнее читайте в материале Sputnik>>




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