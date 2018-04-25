17:21 25 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Здания в центре города Торонто

G-7: русофобы, бюрократы и "наблюдатели"

© Sputnik . Александр Юрьев
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Ростислав Ищенко
12 0 0

На встрече глав МИД "семерки" в Торонто произошла стандартная для современной западной политики ситуация, когда правая рука зачастую не знает, что делает левая, замечает Ростислав Ищенко.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча министров иностранных дел "семерки" в Торонто имела русофобскую подоплеку. Очевидно, дело даже не в том, что на встречу, впервые за многие годы, пригласили представителя Украины (украинский министр иностранных дел Климкин присутствовал фактически без права голоса). И даже не в том, что G-7, рассматривая украинский вопрос, приняла концепцию "агрессивной России" и "не исключила" применения к России новых санкций из-за Донбасса.

Московский Кремль
© Sputnik . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
Страны G7 пригрозили России ужесточить санкции

Это-то как раз было тут же нивелировано настоятельными просьбами Франции и Германии к США смягчить уже существующие санкции. То есть пока министры иностранных дел готовили грозное заявление, Макрон и Меркель, понукаемые национальным бизнесом, требовали от Трампа диаметрально противоположного. Ситуация стандартная для современной западной политики, где в результате углубляющегося раскола элит правая рука зачастую не знает, что делает левая.

Сам Трамп иногда умудряется в течение суток сделать три взаимоисключающих заявления. Что уж говорить о младших партнерах. Париж и Берлин сражаются друг с другом за доминирование в покинутом Британией ЕС. Одновременно они выступают за единство Запада, понимаемое евробюрократией как полная и безоговорочная поддержка инициатив США. Ну и заодно, находясь под жестким давлением собственного бизнеса, должны отстаивать его интересы.

Три эти задачи никак не коррелируют между собой, предполагая различные алгоритмы решения. Отсюда и постоянные противоречия в официальных заявлениях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, архивное фото
© Sputnik . Григорий Сысоев
Лавров ответил на вопрос о возможной войне между Россией и США

Думаю, что жесткая оценка Лавровым результатов встречи "семерки" вызвана анонсированным Борисом Джонсоном решением создать на следующем саммите ЕС "группу по наблюдению за поведением России". Будучи профессиональным дипломатом, министр иностранных дел России прекрасно знает, что любая международная структура, будучи созданной, начинает жить собственной жизнью. Даже если поначалу это было чисто пропагандистское решение, а структура не наделена никакими полномочиями, она начнет вырабатывать рекомендации, давать свои материалы в прессу и постепенно обретет влияние не только на общественное мнение, но и на формирование реальной политики.

Нетрудно догадаться, что "группа по наблюдению за поведением России" будет посылать народам и правительствам исключительно негативные сигналы. В своих отчетах группа будет штамповать тезисы об "агрессии", "ревизионизме", "подрыве ценностей", "расшатывании существующей системы" и так далее.

То есть заранее задан русофобский вектор деятельности еще не созданной структуры. Вот Лавров "на берегу" и предупреждает, что мы это видим, понимаем и не оставим без противодействия.

Россия неоднократно демонстрировала, что к ее предупреждениям лучше прислушиваться. Иначе все несут ресурсные потери, а стратегическая цель изоляции Москвы и принуждения ее к капитуляции на условиях Запада все равно не достигается.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Газовые линии
    Газификация страны

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал, когда в стране начнется строительство газораспределительных сетей.

  • Арестованный в наручниках, фото из архива
    Особо опасен

    В Азербайджане задержали особо опасного преступника, обвиняемого в двойном убийстве, который 16 лет скрывался от российских властей.

  • Автомобиль дорожной полиции Армении
    Смертельное ДТП

    На окраине Еревана пьяный мужчина за рулем Мерседеса сбил пятерых человек, один из них погиб на месте, второй скончался по дороге в больницу.

  • Член экипажа американского танка M1 Abrams
    Больше некуда

    В Минобороны Латвии заявили, что балтийская страна на сегодняшний день не видит необходимости увеличивать военное присутствие НАТО на ее территории.

  • Александр Удальцов, посол РФ в Литве
    Литовский тупик

    Российский посол в Литве назвал нелепыми заявления Вильнюса о том, что действия по улучшению двусторонних отношений должны идти с российской стороны

  • Тирасполь. Архивное фото
    Давайте поторопимся!

    Руководитель внешнеполитического ведомства Приднестровья заявил о необходимости скорейшего проведения переговоров в формате "5+2".

  • Генеральный директор Института Евразийского экономического сотрудничества Владимир Лепехин, архивное фото
    Серьезная выгода

    Эксперт рассказал, какую выгоду принесет Таджикистану вступление в Евразийский экономический союз.

  • Рукопожатие
    На чаше весов

    Крупнейший в России изготовитель и поставщик электронных промышленных весов планирует создать производственные мощности в Узбекистане.

  • Участники учений Locked Shields, организованных НАТО в Центре киберзащиты в Таллинне
    Кибернетический щит

    НАТО тестирует на Эстонии мощь своей киберзащиты: батальон штаба и связи Сил обороны республики проводит международные учения "Сомкнутые щиты".

  • Газовые линии
    Газификация страны

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал, когда в стране начнется строительство газораспределительных сетей.

  • Арестованный в наручниках, фото из архива
    Особо опасен

    В Азербайджане задержали особо опасного преступника, обвиняемого в двойном убийстве, который 16 лет скрывался от российских властей.

  • Автомобиль дорожной полиции Армении
    Смертельное ДТП

    На окраине Еревана пьяный мужчина за рулем Мерседеса сбил пятерых человек, один из них погиб на месте, второй скончался по дороге в больницу.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Посетительница делает селфи на самой высокой смотровой площадке в Европе, которая находится на 89 этаже Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити
Триста метров над Москвой: открылась самая высокая смотровая площадка Европы
Носорожья истина: как прошла премьера Носорогов в Абхазском драмтеатре
"Носорожья истина": как прошла премьера в Абхазском драмтеатре
Интересные факты об эвкалипте
Эвкалипт: полезные свойства и абхазские особенности

Соцсети

Sputnikabkhazia