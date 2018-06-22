Сухумский батальон и Лев Лещенко

Война всегда неожиданно приходит и всегда вносит коррективы в привычный уклад жизни, в размеренный распорядок: у нее свое суровое лицо и свои беспощадные правила.

Так случилось и со мной. Прямо перед войной, за год до ее начала, я женился. Были какие-то наполеоновские планы, мечты. Вроде бы открывались радужные перспективы. И на работу устроился, и в семье ожидалось пополнение. И вот август 1992-го. И все пошло кувырком! Уже в оккупированном Сухуме родилась моя дочь. Все произошло настолько непредсказуемо, что мы даже не смогли организовать выезд супруги. Уже потом, с маленьким ребеночком на руках, благодаря помощи добрых людей, удалось отправить из захваченного врагом города самолетом в Москву, к родственникам. Это очень успокаивало, что твои близкие находятся далеко от пожара войны, в тепле и в уюте. Комфорта было мало, так как в московской двушке пришлось ютиться сразу трем семьям. Но зато на голову точно не упали бы снаряды. Когда были перерывы между наступлениями, мне даже удалось вырваться на пару недель и побыть с дочуркой, с женой.

© Фото : предоставлено Госмузеем Абхазии За свободу и независимость

Вот так и распорядилась война, что дочь родилась в самом начале ее, в сентябре, а сын сразу после освобождения Абхазии. Но он родился уже в Москве. Почему уточняю? Да дело в том, что в мае 1993 года супруга из Москвы приехала и находилась со мной рядом, в Гудауте. Но после последнего наступления, она убедившись, что я хоть и подраненный, но живой вернулся, дала понять, что лучше будет ей уехать в Москву, так как роды могли быть сложными. На тот момент в столице у меня жил двоюродный брат, который твердо стоял на ногах. Он незамедлительно отозвался и забрал к себе.

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Я был где-то в Галском районе, по какой-то очередной тревоге. По приезде домой меня ждала радостная весть! Родился сын! Это было 30 ноября. Ситуация уже была получше, поспокойнее. Родня выпроводила меня в Москву повидать и семью, и новорожденного.

Вдоволь насладившись общением с родными, с маленькими детками, комфортом, невыключающимся светом, горячей и холодной водой, я решил вернуться на родину. Нужно было найти работу, восстанавливать жилье, быт. В те времена очень сложно было достать авиабилеты. Вот не вспомню через кого, но нам помогли, и мне достался билет в первый ряд. По тем временам это было что-то типа бизнес-класса сейчас. И вот, я в аэропорту, с кучей сумок, с коляской и дочуркой! На регистрации повстречался с однополчанином Ахрой Аристава, представителем так называемого пацанского взвода Сухумского батальона. Я очень обрадовался, так как мне нужна была помощь. И сумки перетащить и, самое главное, за дочкой ухаживать. Она очень хорошо себя вела, но мало ли. Тем более, что такую роскошь как памперсы мы тогда себе не могли позволить. Прошли контроль, зашли в самолет.

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Стюардесса пресекла нашу попытку сесть вместе и указала Ахре на его кресло, как мы ее не уговаривали. И только потом, когда пришел мой сосед, мы поняли в чем причина. Им оказался знаменитый певец Лев Лещенко. Он прибыл прямо к трапу на лимузине, но правда без сопровождающих. Такой высокий, статный, сверкающий, сразу обращал на себя внимание! И он это четко осознавал! И с неким превосходством, с некоей надменностью посмотрел на публику в самолете. Пассажиры стали шушукаться. Он только успел снять свое длинное пальто, отдать его стюардессе, только готовился усесться рядом со мной,как к нему подходит Ахра!

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— Слышь, мужик! Ты не мог бы сесть на мое место? Поменяться со мной? А то я тут друга встретил! Он с дочкой! Ему помогать надо! – запросто обратился он к артисту.

Кто больше опешил — я, Лев Лещенко, стюардессы или пассажиры, сложно сейчас вспомнить, но сцена была та еще! Сам Лев Валерьянович не сразу ответил. Но его лицо живописно показывало, что, мол, да кто ты такой?! Я же сам Лев Лещенко! Тот самый! Которого знает вся страна! Что за невежда, что за хам?! Пассажиры замерли в ожидании развязки. Первой засуетилась стюардесса! Она уже собиралась вклиниться между нами, как разрядку в ситуацию внес сам певец,

— А где ваше место, молодой человек? – совершенно спокойно отчеканил он.

— Вот там, в конце салона! – невозмутимо указал ему Ахра.

Демонстративно поправив шевелюру, великий Лев Лещенко проследовал через весь салон и спокойно уселся на место Ахры.

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До сегодняшнего дня для меня остается загадкой, что же тогда произошло?! Что подвигло его так поступить?! То ли он ошарашен был наглостью Ахры, то ли он такой сверхблагородный? А может, ему не хотелось сидеть по соседству с маленьким ребеночком?

Когда самолет приземлился в Сочи, никого не выпустили из салона, пока не вышел Лев Лещенко. Его у трапа встречали с хлебом-солью! Он продефилировал мимо нас, бросил на нас взгляд, мол, смотрите, какой я крутой! В следующий раз не ошибайтесь!

Что могу сказать? Спасибо Вам, Лев Валерьянович! Ахра действительно помог мне! В полете разные были ситуации! А со мной была полуторагодовалая дочка! А это очень сложно! Особенно мужчине!

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