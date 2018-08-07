Опасный соблазн для Кавказа: зачем США раскачивают ситуацию в Иране

Соединенные Штаты успешно провоцируют экономический кризис в Иране. Их цель – сменить режим или, как минимум, принудить его к уступкам. И от этого принуждения летит слишком много щепок, в том числе и на Кавказ.

В Исламской Республике Иран (ИРИ) уже несколько дней продолжаются массовые акции протеста. Начавшиеся в Исфагане выступления уже распространились на другие крупные иранские города – Шираз, Мешхед и другие. Докатились они и до столицы страны.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky ЕС отменяет действие санкций США против Ирана

Начав с экономических требований, протестующие дошли до политических лозунгов – вплоть до требований отставки верховного аятоллы Али Хаменеи (главного человека в Иране и оплота самой концепции Исламской Республики) и необходимости вывода войск из Сирии (на которую, по мнению протестующих, тратится слишком много денег).

Западные и арабские СМИ, естественно, смакуют беспорядки, называя их "протестом населения против клерикального режима". Их статьи наполнены цитатами иранских и зарубежных правозащитников, рассказывающих о бедственном положении иранцев, до которого людей довела нынешняя власть.

Санкции, пожалуйста

В чем-то они правы – экономическая ситуация в Иране сейчас действительно оставляет желать лучшего. Уровень безработицы высокий; у тех, кто работает (особенно в госсекторе), идут перебои с зарплатой. Кроме того, в стране резко растет инфляция — за последние полгода стоимость риала упала почти вдвое, в результате чего Иран был вынужден установить лимит в 10 тысяч евро (доллары в стране не ходят) на наличные средства в иностранной валюте для граждан и заморозить официальный курс. Однако вина иранских властей в данных бедах состоит лишь в том, что эти власти есть.

© Sputnik . Илья Питалев Иран заявил о готовности выйти из ядерной сделки

Не отрицая ошибок экономической политики Тегерана и наличия в ИРИ серой экономики (подконтрольной Корпусу стражей Исламской революции), все прекрасно понимают, что нынешние экономические сложности Ирана связаны прежде всего с политикой США. Дональд Трамп вышел из ядерной сделки и восстановил (а где-то даже расширил) санкции против Исламской Республики. И не просто восстановил, а вынудил большую часть европейских компаний их соблюдать.

Да, выход США из ядерной сделки с Ираном несправедлив и незаконен, однако от понимания этого иранской экономике не легче. На днях Иран должна накрыть новая волна американских санкций, введенных после выхода США из ядерной сделки, а значит, ожидать какого-то улучшения экономической ситуации не приходится.

Собственно, американцы и не скрывают, что вводят (и продолжат вводить) санкции не просто для принуждения иранцев покинуть Сирию, а для смены власти в Тегеране. Вашингтонские политики (включая госсекретаря Майка Помпео) на чистом английском языке призывают иранское население к "восстанию и свержению коррумпированного режима". Естественно, Вашингтон не будет следовать призыву того же сенатора Теда Круза и открыто поддерживать иранский протест, поскольку это его дискредитирует – американцы просто будут наблюдать за тем, как протест будут поддерживать сами иранские элиты.

Месяц на все

Нужно понимать, что Хасан Роухани – наиболее оптимальная фигура для Ирана в качестве президента. Будучи умеренным представителем духовенства, он не выступает за какие-то резкие реформы (секуляризацию или закручивание исламских гаек), однако проводит политику постепенной либерализации жизни в стране.

И вот тут, выражаясь языком персонажа известного советского фильма, "государственную шерсть" стоит отличать от "шерсти" определенной группы иранских элит. Радикальной части аятолл, которым не нравятся либеральные замашки президента. КСИР, которые не хотят лишаться доходов от серых импортно-экспортных операций (включая торговлю нефтью). Да и всех тех, кто не хочет никаких перемен в стране.

Все они понимают, что главной защитой Хасана Роухани является не столько Али Хаменеи (который всегда пытается выдержать баланс и в то же время находится на стороне сильнейшей части элиты), сколько население, избравшее его президентом в надежде на экономический рост и модернизацию. И сейчас, когда ситуация в стране обострилась, а население недовольно, критики активизировались.

Так, если говорить об открытом давлении, Роухани оказался под прессингом со стороны парламента – Меджлис (многие члены которого уже долго ждут, когда "Акела промахнется") дал президенту месяц на то, чтобы отчитаться о принятых мерах для стабилизации ситуации в экономике.

Активизировались и непарламентские силы – в частности, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Именно он во многом виноват в кризисе и системном обострении отношений с Западом (резкая радикальная риторика Ахмадинежада привела к консолидации США и ЕС, а также позволила американцам протащить крайне жесткие многосторонние санкции против ИРИ), однако при этом он до сих пор является в Иране символом простого, скромного человека. И этот образ Ахмадинежад успешно отыгрывает, критикуя нынешнюю власть за коррупцию и связи с Западом.

"Господин Трамп, обнародуйте имена родственников иранских чиновников, имеющих "грин-карту" и банковские счета в США, если у вас есть такой список", — говорит он. И под его требованием подпишутся многие. В результате существует риск того, что экономические проблемы могут консолидировать все силы, выступающие против власти.

Не бузите у соседей

Отсутствие внутреннего консенсуса, конечно, мешает Роухани искать политический выход из экономического кризиса. Тот же Трамп (действуя по проверенной корейской схеме "сначала продавить, а потом договориться") уже предложил иранскому президенту встретиться и обсудить разногласия без всяких предварительных условий.

© Sputnik . Asatur Yesayants Роухани о встрече с Трампом: не принесет ничего, кроме вреда

А состояние внутриэлитарного и внутрииранского разлада никак не способствует укреплению позиции Ирана на этих переговорах, а также не дает возможности Роухани серьезно обсуждать какую-либо сделку с американцами. На радость Израилю и арабским монархиям, мечтающим не просто о смене режима, но и о максимальном ослаблении Ирана. Турки, в общем-то, тоже не против такого варианта – Реджеп Эрдоган понимает, что Иран в обозримой перспективе станет основным соперником Анкары за контроль над Ближним Востоком.

Впрочем, далеко не все соседи желают иранцам гибели и разорения. Любая нестабильность в Иране, не говоря уже о какой-то смуте, крайне негативно будет влиять на страны Кавказа. Во-первых, для того же Азербайджана волнения к югу от границы могут стать фактором дестабилизации. Во-вторых, они могут привести к снижению инвестиционного климата. И, в-третьих, они могут усилить один весьма опасный соблазн.

Ни для кого не секрет, что США очень рассчитывают использовать Азербайджан (как и соседнюю Армению) в качестве плацдарма для дестабилизации Ирана, а при определенных обстоятельствах – и вторжения. Для стимулирования в этих странах антииранских настроений используются разные пряники – начиная от денег и заканчивая разговорами о возможных территориальных приобретениях в случае дезинтеграции Ирана.

Пока Иран силен, эти меры стимулирования не очень-то эффективны – и в Ереване, и в Баку понимают, что Америка далека и ненадежна, а Иран рядом и все припомнит. Но если Западу удастся раскачать режим, то это понимание может быть нивелировано мечтаниями. Что, в свою очередь, может стать серьезной проблемой для стратегической стабильности всего Кавказа.

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