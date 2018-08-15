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Суперкубок УЕФА

Глазами болельщика: почему Суперкубок нужен футболу

© Фото: ChampionsLeague
Колумнисты
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Олег Дмитриев
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Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев размышляет об интересных моментах Суперкубка, а также о том, почему этот одноматчевый турнир приносит пользу.

Название этого трофея — самое громкое, что есть на земле. Не просто Кубок, а Суперкубок. И что самое замечательное, он возник по инициативе самих футболистов. В 1972 году амстердамский "Аякс" и шотландский "Глазго Рейнджерс" — обладатели двух главных клубных трофеев того сезона — просто взяли и встретились без всяких разрешений Европейского футбольного начальства. Идея понравилась, и турнир стал "пробиваться" на европейские футбольные стадионы, рассуждает колумнист на Sputnik Эстония.

Футбольные ворота в Чехии
CC BY-SA 2.0 / Tomas Kohl / Goal!
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Суперкубок проводился далеко не всегда. Зачастую клубы не всегда могли найти время в календаре, чтобы его провести, а иногда команды одной страны просто не хотели играть с другой. В 1974-м "Бавария" не договорилась с "Магдебургом" из ГДР. В 1981-м "Ливерпуль" не захотел играть с тбилисским "Динамо", а пять лет спустя уже другое "Динамо", киевское, не договорилось с румынским "Стяуа". Причина была в том, что турнир поначалу состоял из двух матчей, подготовка к которым иногда мешала командам сосредоточиться на более важных соревнованиях.

Дела у турнира пошли в гору после того, как УЕФА решил проводить один матч на одном стадионе перед началом еврокубкового сезона. И начиная с 1998 года поездка в Монако на стадион "Луи Второй" была для болельщиков команд-участниц своеобразным продолжением летнего отпуска.

Однако лет пять тому назад в УЕФА началась дискуссия: некоторым чиновникам не нравилось, что матч между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы в основном привлекает болельщиков этих двух команд. Отношение же других фанатов к матчу – весьма прохладное. Вот тогда-то и было решено проводить турнир по всей Европе. Суперкубок уже побывал в Грузии и Македонии. Пришло время Эстонии.

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Почему стоит смотреть матч "Реал – Атлетико"? В первую очередь, это нужно тем детишкам, которые играют в футбол, и их тренерам. Они могут посмотреть много интересных приемов от звезд мирового футбола. И даже если поначалу детишки всего лишь научатся танцевать после забитого мяча, как один из лидеров "Атлетико" француз Антуан Гризманн, и это уже хорошо. Полезные приемчики от звезд потом могут подсказать и тренеры.

Во-вторых, жители столицы Эстонии познакомятся с потрясающей футбольной атмосферой, которую узнали россияне летом этого года во время чемпионата мира. Болельщики "Реала" и "Атлетико" — одни из самых активных в Европе. Почему бы не использовать болельщицкий опыт для команд эстонского национального чемпионата? Это украсило бы местный турнир.

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В-третьих, даже если у вас нет билета на стадион, рекомендую посмотреть матч в фан-зоне либо на большом экране – при скоплении многих болельщиков. Даже несмотря на то что сезон в Европе только начинается, команды будут играть бескомпромиссно.

И не стоит обращать внимание на то, что Криштиану Роналду уже больше не играет за "Реал". На поле будет очень много игроков, которые украсили российский мундиаль: это все тот же Гризманн, а также хорват Лука Модрич, бразилец Марсело, уругваец Диего Годин, немец Тони Кроос и другие звезды.

Очень хочется, чтобы во время и после матча Таллинн улыбался. И тогда одноматчевый Суперкубок с честью выполнит свою задачу – популяризацию турнира по всей Европе.



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    В Азербайджане археологи нашли уникальную древнюю крепость и исторические объекты, в том числе тендир, которому более тысячи лет.

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