Победители и проигравшие в первых турах Лиги наций

Лига наций взяла перерыв до октября. Однако уже сейчас она дала огромную пищу для размышлений о том, кто силен, а кто слаб. Но самое главное – благодаря новому турниру проходных игр стало меньше, пишет Олег Дмитриев на Sputnik Беларусь. Лига наций потихоньку становится лакмусовой бумажкой, которая показывает уровень европейских сборных.

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Франция – фаворит. Но Испания наступает на пятки

Лига наций началась через два месяца после чемпионата мира. Поэтому неудивительно, что те, кто показал свою силу в России, солируют и здесь. По-прежнему очень красиво играет Франция – она это делает так, как будто после финала чемпионата мира два дня прошло. Очень солидно смотрятся и бронзовые призеры первенства – бельгийцы. Англичане также симпатичны, молоды, бодры и веселы, но юношеский задор не дает им достичь результата.

Но самыми интересными в первых двух играх Лиги наций были все-таки испанцы. Видно, что проигранный России матч на чемпионате мира был тщательно проанализирован. Помимо контроля мяча, у испанцев в матчах против Англии и Хорватии появились страсть, скорость и эффективность. Соперники к этому были явно не готовы. Но самое интересное, что футбол этот "зажигает" вне зависимости от того, нравятся ли вам испанцы или нет.

© Sputnik . Григорий Сысоев Сборная России победила Турцию в матче Лиги наций УЕФА

"Зажигают" и в других лигах. И очень приятно, что в их числе есть сборная России, которая на кураже в гостях смогла удержать победу в Турции. Сами турки, похоже, тоже приняли этот "заряд бодрости" и обыграли Швецию – тоже в гостях. Причем два мяча турки забили в последние десять минут. По-моему, хороший пример куража.

Также удивили и украинцы, обыгравшие Чехию и Словакию. Хорошо играют давно никого не удивлявшие команды Болгарии и Грузии. Очень приятно, что футбольному позитиву есть место на европейском континенте. И исходит он от национальных сборных.

Голландско-итальянское горе

Многие болельщики очень горевали по поводу того, что сильные команды Нидерландов и Италии не попали на чемпионат мира. После первых матчей Лиги наций могу сказать, что все по делу. "Летучие голландцы" стали какими-то "бескрылыми". Изобретательности в атаке, как показал матч с Францией, у "оранжевых" практически нет.

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Это же можно сказать и об итальянцах. В матче против Португалии меня не покидало ощущение, что играет не "скуадра адзурра", а санкт-петербургский "Зенит" прошлогоднего образца. Видно, что Роберто Манчини, хоть и сменил Питер на сборную, но результата добиться не может.

О чем это говорит? Прежде всего, это показывает, что в современном футболе нельзя быть фаворитом и не развиваться – игра тебя накажет. Крах Италии и Нидерландов – это также хороший урок и сборным из "малых футбольных стран". Если в игре не будет новых идей, если в странах планомерно не развиваются спортшколы, то успеха в нынешнем европейском футболе не сыскать. И как раз Лига наций дает эту возможность – проверять талантливую молодежь в матчах с равными командами.