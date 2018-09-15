18:53 15 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.28
  • EUR79.95
Поиск
Оливье Жиру отпраздновал свой второй гол в матче Франция - Нидерланды

Победители и проигравшие в первых турах Лиги наций

© REUTERS / CHARLES PLATIAU
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Олег Дмитриев
31 0 0

Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев делится впечатлениями о первых двух турах Лиги наций и перспективах турнира.

Лига наций взяла перерыв до октября. Однако уже сейчас она дала огромную пищу для размышлений о том, кто силен, а кто слаб. Но самое главное – благодаря новому турниру проходных игр стало меньше, пишет Олег Дмитриев на Sputnik Беларусь. Лига наций потихоньку становится лакмусовой бумажкой, которая показывает уровень европейских сборных.

ФК Динамо
© Sputnik / Илона Хварцкия
Молодые футболисты из Абхазии стали игроками казанского "Рубина"

Франция – фаворит. Но Испания наступает на пятки

Лига наций началась через два месяца после чемпионата мира. Поэтому неудивительно, что те, кто показал свою силу в России, солируют и здесь. По-прежнему очень красиво играет Франция – она это делает так, как будто после финала чемпионата мира два дня прошло.  Очень солидно смотрятся и бронзовые призеры первенства – бельгийцы. Англичане также симпатичны, молоды, бодры и веселы, но юношеский задор не дает им достичь результата.

Но самыми интересными в первых двух играх Лиги наций были все-таки испанцы. Видно, что проигранный России матч на чемпионате мира был тщательно проанализирован.  Помимо контроля мяча, у испанцев в матчах против Англии и Хорватии появились страсть, скорость и эффективность. Соперники к этому были явно  не готовы. Но самое интересное, что футбол этот "зажигает"  вне зависимости от того, нравятся ли вам испанцы или нет.

Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Турция - Россия
© Sputnik . Григорий Сысоев
Сборная России победила Турцию в матче Лиги наций УЕФА

"Зажигают" и в других лигах. И очень приятно, что в их числе есть сборная  России, которая на кураже в гостях  смогла удержать  победу в Турции. Сами турки, похоже, тоже приняли этот "заряд бодрости" и обыграли Швецию – тоже в гостях. Причем два мяча турки забили  в последние десять минут. По-моему, хороший пример куража.

Также удивили и украинцы, обыгравшие Чехию и Словакию. Хорошо играют давно никого не удивлявшие команды Болгарии и Грузии. Очень приятно, что футбольному позитиву есть место на европейском континенте. И исходит он от национальных сборных. 

Голландско-итальянское горе

Многие болельщики очень горевали по поводу того, что сильные команды Нидерландов и Италии не попали на чемпионат мира. После первых матчей Лиги наций могу сказать, что все по делу. "Летучие голландцы" стали какими-то "бескрылыми".  Изобретательности в атаке, как показал матч с Францией, у "оранжевых" практически нет.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Sputnik . Евгения Новоженина
Черчесов о выступлении на ЧМ-2018: ошибок сборная не делала, но были недочеты

Это же можно сказать и об итальянцах. В матче против Португалии меня не покидало ощущение, что играет не "скуадра адзурра", а санкт-петербургский "Зенит" прошлогоднего образца. Видно, что Роберто Манчини, хоть и сменил Питер на сборную, но результата добиться не может.

О чем это говорит?  Прежде всего, это показывает, что в современном футболе нельзя быть фаворитом и не развиваться – игра тебя накажет.  Крах Италии и Нидерландов – это также хороший урок и сборным из "малых футбольных стран". Если в игре не будет новых идей, если в странах  планомерно не развиваются спортшколы, то успеха  в нынешнем европейском футболе не сыскать.  И как раз Лига наций дает эту возможность – проверять талантливую молодежь в матчах с равными командами.

Теги:
футбол, УЕФА


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

  • За рулем, автомобиль
    Не штрафы, а разорение

    В Молдове ужесточают наказание за нарушения ПДД. Что грозит нерадивым водителям – в материале Sputnik.

  • Выступление представителей Таджикистана на пятой рабочей сессии ежегодного совещания БДИПЧ ОБСЕБДИПЧ ОБСЕ
    Достойно сожаления

    В Душанбе выразили сожаление, что ОБСЕ предоставила площадку для выступления запрещенной в Таджикистане экстремистской партии.

  • Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
    Только конкретика

    О чем договорились президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам встречи в Ташкенте - в материале Sputnik.

  • 1-я пехотная бригада отработала сотрудничество с полицией и спасательной службой Эстонии
    "Яростный можжевельник"

    В полусотне километров от России Силы обороны Эстонии отработали сотрудничество с полицейскими и спасателями в условиях "возможного кризиса или конфликта".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Конкурс собак
Красивые и умные: выставка легавых в Сухуме
Естественный отбор: как определили лучших на выставке собак в Сухуме
"Естественный" отбор: как определили лучших на выставке собак в Сухуме
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone

Соцсети

Sputnikabkhazia