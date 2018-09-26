Оживший мертвец аль-Багдади не спасет свой "халифат"

"Халифат" террористов агонизирует, и "воскрешение" из мертвых его создателя и лидера ал-Багдади не вдохнет новую жизнь в уничтоженную террористическую организацию. Но, как полагает высший офицер-аналитик военной разведки в отставке Виллем Роода, частично восстановить ее попытаются сторонние "инвесторы".

Лидер "халифата" ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади, судя по всему, действительно жив. Об этом свидетельствуют несколько вызывающих доверие сообщений. Откровенно говоря, я и прежде сомневался в достоверности слухов о его гибели, хотя новость о том, что российский СУ-35 выпустил ракету "воздух-земля" по засекреченному командному пункту террористов, где должен был находиться аль-Багдади, прозвучала очень убедительно. Как выяснилось, в числе погибших в результате авиаудара семи командиров среднего звена был и сын лидера Хамхай-Фай-аль-Бакри, но самого аль-Багдади в бункере не оказалось, рассказывает колумнист Sputnik Эстония Виллем Роода.

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Тогда почему же он так долго молчал, причиняя этим вред своему личному авторитету и репутации ИГИЛ? Организация фактически агонизирует под ударами врагов, каждые сутки на счету, а ее создатель и вдохновитель то ли убит, то ли бежал. В числе причин его молчания может быть и морально-психологический упадок аль-Багдади. Террористам-фанатикам приходится демонстрировать и поддерживать себя в состоянии неколебимой силы воли, чтобы жить той жизнью, которую они считают угодной Аллаху. Саддама Хусейна нашли заросшим и дрожащим, прячущимся в колодце, превращенном в убежище, в то время как большинство его жертв встречали свою смерть с поднятыми головами.

В случае с Абу Бакром немаловажно для его реноме еще и то, что он оставил защиту блокированного Мосула смертникам, а сам с небольшой группой особо доверенных бойцов – по разным данным от 36 до 42 человек – покинул город, перебравшись не в Ракку, которой грозила атака курдов, а в пустыню близ Иракской границы. Там в пещере был подготовлен секретный бункер. Около двух с половиной тысяч боевиков остались под развалинами уничтоженных авиацией коалиции союзников районов древнего города. А вместе с ними еще столько же мирных жителей.

Кто-то снабдил аль-Багдади аппаратурой

© REUTERS / Hannah McKay Группировка ИГИЛ взяла ответственность за теракт в Лондоне

Глава "халифата" мог отмалчиваться по причине отсутствия у него безопасных средств связи и страха выдать свое местоположение в случае очень вероятного перехвата сообщений, передаваемых по незащищенным коммуникациям.

Особенно осторожным он стал после того, как перехват сигнала средств связи террористов дал военной разведке США возможность вычислить координаты одного из командных пунктов ИГИЛ, где должны были собраться региональные командиры. Туда было направлено самое боеспособное спецподразделение армии Ирака, и 24 марта 2018 года оно захватило живыми 3 подъезжающих и 2 уже находившихся на месте командиров ИГИЛ. В ходе боя погибли 11 террористов, 17 были взяты в плен. Эта операция считается самой удачной миссией западных союзников в борьбе с "халифатом", хотя выполнялась она силами иракцев.

В любом случае аль-Багдади в значительной степени дискредитировал себя в глазах сподвижников-фанатиков, оставаясь долгое время вне поле зрения и без связи с разрозненными группами выживших бойцов. Но раз осторожный глава "халифата" вернулся на "просторы информационного поля", значит, у него появился безопасный канал связи. Он обеспечивает ему обмен информацией с подчиненными и возможность передать обращения сторонникам через средства массовой информации без риска попасть под удар ракеты или подвергнуться штурму спецназа. А находиться он может все в той же Сирийской пустыне, возле Иракской границы.

Восстановить рухнувший авторитет не удастся

Militant video via AP, File Аль-Багдади попрощался, признав поражение в Ираке

Насколько еще силен на сегодняшний день ИГИЛ и насколько устойчивы позиции аль-Багдади? В Ираке остатки организации состоят из маленьких, ушедших в подполье единиц, которые больше озабочены поиском выхода из ситуации, чем продолжением борьбы. Со временем, и довольно скоро, они разделятся на беженцев и отчаянных террористов-смертников, исполненных гнева и желания мести за поражение.

До момента начала их усилиями организованной или хотя бы скоординированной деятельности пройдет достаточно много времени, но с 600-700 опасными боевиками иракским властям как-то в конечном счете придётся рассчитаться. Часть их постарается покинуть опасную территорию и добраться до Афганистана.

В Сирии ИГИЛ сохранился в количестве примерно 19 групп по 300-800 бойцов в каждой, удерживающих контроль над территориями разных размеров. Каждая группа имеет своего лидера и особого восхищения аль-Багдади уже не чувствует, своим "главнокомандующим" не считает.

В Афганистане сосредоточены 7 довольно сильных боевых групп ИГИЛ, каждая на своей небольшой, подконтрольной ей территории и со своим главарём, также не подчиненным аль-Багдади, который и здесь больше не пользуется авторитетом.

Загадочные спонсоры уничтоженной организации

© AP Photo. Militant video МИД РФ: у Москвы нет конкретных фактов смерти главаря ИГ аль-Багдади

И в Сирии, и в Ираке, и в Афганистане ИГИЛ более не представляет собой крупную силу и единую организационную структуру. Но эти боевики крайне опасны в качестве исполнителей терактов разного калибра и географии. В последнее время им удается нанести болезненные удары как в Сирии, так и в Афганистане, что может быть связано с "воскрешением" аль-Багдади. Но теракты не говорят о восстановлении прежней структуры ИГИЛ либо о его усилении. Скорее наоборот. Вожди бывших крупных соединений долгое время оставались без командования и без присмотра, что сделало их довольно самостоятельными и властными. Вновь подчиниться ранее бежавшему и спрятавшему лидеру ("мы тут кровь проливали за правое дело, а он…"), который наконец вылез из пещеры, они не хотят.

Несомненно, у аль-Багдади еще остается какое-то количество преданных и обожающих его фанатиков (в том числе и в Европе), но на армию или просто достаточную для открытого боя силу они не тянут. Нового войска бывшему лидеру не собрать, прежних сподвижников уже не объединить. Да и времени им осталось, надо думать, не так много. На данный момент они себя более-менее спокойно чувствуют лишь в Афганистане, где поддерживают нейтралитет в отношении "Талибана" и куда им неопознанные вертолёты регулярно эвакуируют бойцов из Сирии и Ирака.

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Очевидно, боевиков перебрасывают для создания новой "разновидности" ИГИЛ. И вот эти вертолеты тревожат больше всего — кому-то имеющему немалые средства и возможности понадобилось возродить ИГИЛ, а может быть, понадобился и сам аль-Багдади. Для чего, можно пока только гадать, но война явно переходит в какую-то иную стадию и будет иметь какие-то иные задачи, возможно, в Африке или мусульманской Азии, в Европе, в США и в Афганистане.

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* Террористическая организация, запрещена в ЕС, РФ и США.

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