США крошат глобальную безопасность, обвиняя во всем Россию

Вашингтон спешно уничтожает остатки контроля за глобальным балансом сил. Если это и есть "национализм" и "антиглобализм" американского президента, о которых все только и говорят в последнее время, то выглядят они причудливо.

Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — это уже ясно, как божий день. Но команда Дональда Трампа решила сделать это "изящно", свалив все с больной головы на здоровую, пишет колумнист Сергей Ильин для Sputnik Эстония.

А именно — обвинив Москву в нарушении соглашения. Дескать, это не мы, это — они!

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Для этой не сказать чтобы благородной цели хозяин Белого дома поручил Госдепартаменту, Пентагону, Минфину и нацразведке подготовить специальный доклад. В документе речь пойдет о том, что США якобы вынуждены отвечать на нарушения договора российской стороной. И даже будет обозначено, как именно.

Так что намерения у Трампа вполне серьезные. Заявления о выходе из договора никак нельзя назвать политической риторикой в чистом виде. Логика понятна: у России якобы есть подпадающие под статьи соглашения ракеты морского и воздушного базирования, недоступные для ОПК с технологической точки зрения в момент подписания документа в 1987 году.

Кстати, и договор-то касался исключительно ракет наземного базирования, так что формально Москва, если даже искусственно притянуть за уши имеющееся у нее в наличии ракетное оружие, ничего не нарушает. А вот сами США активно разрабатывают и проводят летные испытания баллистических ракет с дальностью полета от 500 до 5000 километров. И размещают в Восточной Европе установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк".

Но главное в том, что они как раз базируются, что называется, на земле, на суше. И тут мы видим прямое и грубое нарушение договора.

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Но это касается технической стороны вопроса. Ключевой аргумент американцев другой — договор двусторонний, а за три десятилетия некоторые страны настолько нарастили свою военную мощь, в том числе ракетный потенциал, что без их участия существующий документ теряет всякий смысл.

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В первую очередь тут имеется в виду Китай. Но можно вспомнить и другие страны: Индию, Пакистан, КНДР, Израиль и даже — со всеми присущими случаю оговорками — Иран. С формальной точки зрения позиция Белого дома не лишена основы. При идеальном раскладе в ДРСМД нужно было бы включить всех, у кого есть или потенциально могут быть соответствующие ракеты. А в реальной жизни?

В реальности это напрочь исключено, исходя из политического и военно-стратегического положения дел в современном мире. И в Вашингтоне это прекрасно понимают: на тривиальную маниловщину такие рассуждения не похожи. Скорее, они напоминают информационную операцию прикрытия.

В итоге Вашингтон действует напролом, кроша остатки существующего баланса сил между США и Россией.

Зачем это делается? Чтобы создать новые рабочие места в американской "оборонке" и осваивать новые бюджеты? Чтобы лишний раз потрафить воинственно настроенным уже существующим и потенциальным сторонникам Дональда Трампа? Чтобы разместить ракеты в Европе и тем самым гарантировать над ней бессрочный и тотальный контроль?

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Все вместе взятое. Если это и есть "национализм" и "антиглобализм" американского президента, о которых все только и говорят в последнее время, то выглядят они причудливо. Тут даже и не пахнет надеждами некоторых на то, что Трамп сосредоточится на внутриамериканской повестке в духе "здорового и прагматичного" изоляционизма.

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Добивание остатков системы международных отношений в сфере безопасности — это угроза всем, включая и саму Америку с ее верой в триумфальное возрождение национальной экономики за счет скрытых внутренних ресурсов. На очереди, кстати, рискует оказаться и заканчивающий свое действие через пару лет договор СНВ-3, который также в любой момент может подвергнуться обструкции со стороны Белого дома.

Ориентиром тут может служить американский же опыт по одностороннему выходу из соглашения по ПРО. В этом случае Россия, разумеется, будет отвечать, так же как и в случае с выходом США из ДРСМД, о чем и было неоднократно заявлено.

Дональд Трамп уже сполна показал себя "крутым парнем", способным на радикальные решения. Увы, многие из них носят очевидно деструктивный характер. Во всяком случае, для тех, кто не относит себя к Соединенным Штатам Америки.

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Может быть, это такой период политического взросления в стиле базаровского нигилизма? И скоро наступит мудрая зрелость — время не разрывать, а заключать соглашения? Планета-то у всех одна, как ни банально это звучит. Вопрос в том, когда будет это "скоро", и будет ли оно вообще.

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