Интеллектуальный тонус: как в Сухуме готовят молодых лидеров

О том, как тренировать память и зрение, что делать, чтобы держать мозг в тонусе и как изучать иностранные языки, читайте в материале Sputnik.

Очередная встреча участников школы молодого лидера стала необычной. Вместо скучной лекции советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский предложил упражнения для мозга.

Положительный эффект интеллектуальных разминок на работу мозга сегодня никто не оспаривает. За последние годы ученые разных стран мира доказали это на десятках опытов.

Для молодых лидеров же началось все с таблицы почти с сотни арифметических заданий. Участникам школы молодого лидера пришлось не просто прибавлять, вычитать, умножать и делить, но и делать все эти вычисления за определнное время.

Упражняться в математике пришлось не только молодым лидерам, но и корреспонденту Sputnik Абхазия. Попытка оправдаться словами "я - журналист, гуманитарий", - не прошла. Пришлось вспоминать давно и благополучно забытый предмет. На первый взгляд задание показалось не серьезным. Кто не знает, что число остается неизменным, если делить его на единицу? Но не тут-то было. Уже через пару минут азарт берет верх. А еще через пять - твой мозг "спотыкается" уже о более сложные примеры. Упражнения заставляют кровь приливать к мозгу, и кажется, что, несмотря на конец рабочего дня, он начинает работать лучше.

Спустя 11 минут удается справиться с первым заданием. Но на этом испытания не завершаются. Арифметика оказалась всего лишь разминкой перед интеллектуальным кроссом.

Следующее упражнение - таблица Шульте для развития периферического зрения и концентрации внимания. Нужно найти разбросанные числа в правильной последовательности от 1 до 25.

"Это хорошая тренировка и отдых. Тяжелое интеллектуальное задание, оно помогает разогнаться", - отметил Ясносокирский.

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Снова пришлось фиксировать время. Но в отличие от первого задания, со вторым удалось справиться быстрее - всего 25 секунд.

После советник-посланник стал отвечать на вопросы молодых дипломатов, а корреспонденту Sputnik Абхазия дал спецзадание: набросать план текста настоящей статьи. На время.

Вызов самому себе

Молодых лидеров интересовал вопрос, как быстро учить иностранные языки и запоминать слова. В этом деле советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский имеет не только теоретические знания, но и практические. Чуть больше года он учит один из самых сложных языков мира - абхазский.

"Есть методика, при которой предлагается читать книги на языке, который вы хотите изучить. У людей самый мощный анализатор - зрительный. Возникает вопрос, как читать на языке, когда ты его не знаешь. Мозг устроен таким образом, что он запечатлевает и привыкает. Поэтому нужно начинать с простых книжек", - объяснил он.

Ясносокирский рассказал и о своих методиках изучения абхазского. Советник-посланник каждый вечер смотрит на абхазском местные новости, читает СМИ на абхазском и слушает соответствующие аудиозаписи.

По его мнению, язык - спорт и чем больше тренируешься, тем лучше он усваивается.