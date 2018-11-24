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Диана Цулая

Цулая о Школе молодого лидера в Сухуме: помогает найти себя

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Участница Школы молодого лидера в Сухуме, студентка филологического факультета АГУ Диана Цулая рассказала на радио Sputnik , что проект изменил ее планы на будущее.

"Саморазвитие важно для меня. Услышав о Школе молодого лидера, решила не оставаться в стороне, такая возможность выпадает редко. Очень интересные лекции, тренинги. Это те навыки, которые необходимы нам в жизни. Взять, к примеру, технику публичных выступлений.

До участия в школе молодого лидера мое мнение варьировалось, я не была уверена, но после я поняла, что вижу себя в сфере предпринимательства или же в проектах социальной направленности. Школа молодого лидера помогает в будущем реализовать собственные идеи, найти себя. Рекомендую всем пройти ее. Есть также возможность совершить образовательную поездку за пределы Абхазии. Это круто", - сказала Цулая.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Школа молодого лидера" – новый образовательный проект Российского центра науки и культуры в Сухуме, который стартовал в абхазской столице 6 ноября и завершился 23 ноября.

В рамках образовательного проекта при Представительстве "Россотрудничества" в Абхазии его участникам рассказали о формировании гражданской идентичности личности и социально активного поведения молодежи, об основах речевого воздействия на собеседника и формировании имиджа лидера.

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