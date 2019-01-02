Второй срок: мои приключения в Sputnik

Второй том моего романа со Sputnik оказался более объемным, насыщенным, с неожиданными поворотами, новыми встречами и почти расставаниями.

После полугода в Sputnik мне все еще снилась работа, но уже это было не так жестко, как раньше. Хотя... Однажды во сне написала один очень важный текст, спорила с шеф-редактором, придумывала заголовки. А проснувшись поняла, что зря мучилась – ни текста, ни нормального сна. Чем вам не ужастик?

Жизнь – череда ошибок и разочарований. Часто ты не думаешь о хорошем "улове", идешь на событие, особо не рассчитывая на что-то интересное, но на выходе получается нечто головокружительное. Бывает и наоборот - ожидаешь многого, а получаешь дулю с маком. Так случилось со мной несколько месяцев назад. Планировала выпустить серию материалов о быте абхазских крестьян, их занятиях осенью.

Договорились с одним представительным человеком. Он нашел нам самого что ни на есть абхазского крестьянина, который убирал кукурузу с полей с помощью быков и арбы. В моей голове живо нарисовалась картина, родилась умопомрачительная история, целые пасторальные зарисовки. Заразила идеей продюсера и фотографа. На второй же день не откладывая дело в долгий ящик отправились в село. Ничего не предвещало провала. Ведь мы договорились с представительным чиновником. Хозяева нас встретили радостно и сразу по-абхазски начали приглашать к столу. Я же стала говорить о том, как нам повезло, что мы встретились с такими замечательными людьми, которые глубоко чтут традиции. В конце своей хвалебной речи добавила, что неплохо бы сразу отправиться с быками и арбой на поле и начать сбор кукурузы – мол и вам не хотим мешать дело делать, да и мы не против свою работу выполнить как можно раньше. После этих слов повисла неловкая тишина, которую извинительным тоном нарушил хозяин дома. Выяснилось, что кукурузу уже собрали, быки на отдыхе. В этот момент рукопись в моей голове сгорела дотла, а пламя от нее обдало жаром все мое лицо. Но сдержалась.

Справедливости ради нужно сказать, что проколы были и с моей стороны. В сентябре к нам в Абхазию пожаловал театр из Адыгеи театр. Труппа выступала в Абхаздраме последний раз еще в далеких 80-х. Отправилась в театр вооружившись диктофоном и фотоаппаратом. Поговорила с гендиректором Абхазского театра и адыгейским режиссером. Напоследок нужно было сфотографировать двух деятелей культуры. Гендиректор пригласил в холл к знаменитому витражу. В течение нескольких минут фотографировала своих спикеров то вместе, то по отдельности. И только под конец поняла, что фотоаппарат без флешки. Было неудобно, но нашла в себе силы признаться. Слава богу мои спикеры отнеслись с пониманием, а гендиректор Абхазского театра даже предложил свою флешку.

В 2018-м многое случилось в первый раз. Поднялась на высшую точку Ткуарчала, спустилась под землю и даже управляла абхазским ретролокомотивом. Если гора и шахта были запланированы заранее, то путешествие из Гагры в Афон на тепловозе – уж точно нет. Все, как и многие вещи в моей профессии, случилось спонтанно. На самом деле мы с бильд-редактором Илоной Хварцкия встречали на границе российский ретропоезд "Золотой орел". Но прокатиться на нем нам не посчастливилось. Добрые абхазские машинисты, увидев наши печальные лица, предложили нам проехаться на самом настоящем ретротепловозе, который оказался даже старше "Золотого орла".

Мы с коллегой ни секунду даже не жалели. Компания выдалась веселая – в загашнике у машинистов оказалось даже вино, от которого мы, конечно, отказались. Правда, наш "старичок" позже сломался прямо на Бзыбском мосту, но впечатлений это не испортило.

Было и маленькое археологическое приключение. По наводке нашего читателя отправилась на Сухумскую бухту к рыбакам, которые вынули со дна моря несколько античных глиняных амфор. Находку они оставили прямо на берегу. Такое сообщение, конечно, не могло оставить равнодушным редакцию Sputnik. На разведку к рыбакам отправилась сама. Благо капитан судна попался понимающий и сразу отдал кувшины. На подмогу приехала коллега, с которой мы вернулись в офис в обнимку с кувшинами.

Так мой 2018-й подошел к концу. Часто меня спрашивают, не надоела мне журналистика и связанная с ней постоянная беготня. Нет. Наверное, если бы было по-иному, то все очень быстро наскучило бы. А в Sputnik уж точно не до скуки.