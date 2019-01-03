Индийский Новый год, или как меняется мода на детских утренниках

Новогодние праздники в самом разгаре, а это значит, что во всех школах и детских садах настала любимая пора - новогодние утренники. Для родителей это не только праздник, но и очередная головоломка: в кого нарядить свое чадо, чтобы потом не стыдно было похвастаться фотографиями в Instagram.

Виновники торжества не остаются в стороне и сами выбирают персонаж перевоплощения. Обычно это не плод фантазии, а "реальные" герои мультфильмов или даже детских блогов - трансформеры, ЛОЛы и прочие Щенячие патрули. А бывает, что сказку придумывают сами преподаватели, там уж выбора нет. Как сказала мне моя семилетняя племянница: "Я, конечно же, хотела быть Золушкой, но и злая сестра ничего". Но сейчас не об этом.

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Во всем этом хаосе, поисках тканей и портних за несколько месяцев до утренника, заказом платьев за границей, слезами детей и родителей, неоправданных ожиданий, я вспомнила о своих (к слову, не таких далеких) праздниках.

© Foto / из личного архива Асмат Цвижба

Начнем с детского сада. Поменяла я их три или четыре, но ни одной фотографии снежинки или принцессы в своем архиве не нашла. Может быть, каждый сад не "доживал" до Нового года. Есть у меня и другая теория. В семье, где уже были три девочки, я, ко всеобщему счастью, оказалась четвертой. Возможно, из-за неоправданных ожиданий, а, может быть, и по другой причине мама не видела во мне бейби-дол лет этак до шести. В подтверждение нашла фотографию с утренника к 8 Марта, в праздничных спортивках.

© Foto / из личного архива Асмат Цвижба

Ситуация изменилась ближе к школе. К новогодним утренникам меня готовили более основательно, но иллюзий не строили. Королевские платья доставались по наследству от старших сестер. Так что я всегда заранее знала, кем предстану перед одноклассниками. Как бонус мне покупались короны со светящимися "бриллиантами" и белые колготки с бантиками. Разрешалось даже надевать парадные лаковые туфли.

© Foto / из личного архива Асмат Цвижба

Но в четвертом классе настал мой момент славы. Однокурсник старшей сестры привез ей настоящее сари из Индии. Так как по набережной в нем особо не пощеголяешь, было решено извлечь из него пользу. Дело было как раз в пик популярности сериала "Клон". В девять лет подруги не особо разбирались в тонкостях культуры, так что стоило мне войти в класс, все сразу окружили меня.

© Foto / из личного архива Асмат Цвижба

А в сторону родителей посыпались упреки, мол, почему это у меня такого нет. Чтобы быть еще более заметной, попросила сестер поставить мне бинди (точку на лбу) , стащила из шкатулки браслеты, а из косметички помаду. Словом, с того утренника фотографий у меня предостаточно!

© Foto / из личного архива Асмат Цвижба

Сегодня я уже по ту сторону "экрана". Хожу на утренники к племянникам и делаю фотоотчет. Но тот индийский Новый год навсегда останется моей минутой славы.