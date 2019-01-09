Чрезвычайное положение в США: Трамп идет ва-банк

Особую пикантность сложившейся ситуации придает тот факт, что заявления американского лидера о введении чрезвычайного положения, которое дает ему серьезные дополнительные права, делаются в условиях так называемого шатдауна, то есть "выключения" федеральных министерств, ведомств и агентств из-за того, что конгресс и Трамп не смогли договориться о государственном бюджете на 2019 год, пишет Иван Данилов в колонке для РИА Новости.
Если чрезвычайное положение будет введено на фоне "шатдауна", получится, что президент и его администрация станут фактически единственной полностью функциональной (и однозначно самой влиятельной) структурой в американской системе власти. Эта перспектива создает как много возможностей для личных амбиций президента, так и риск того, что его обвинят в фактической узурпации власти.
Предлогом (а это именно предлог) возможного введения чрезвычайного положения стал конфликт вокруг так называемой стены Трампа на границе с Мексикой, которую он сам сделал едва ли не самым главным элементом своей президентской программы. "Стена Трампа" — это, с одной стороны, вполне практичный способ защиты от нелегальных мигрантов, которые так сильно раздражают избирателей, голосовавших за республиканского кандидата, а с другой — наглядный символ того, что президент Соединенных Штатов не предал своих избирателей после триумфального въезда в Белый дом. Очень возможно, само обострение кризиса, связанного со стеной, вызвано тем, что администрация Трампа увидела в опросах падение рейтинга доверия к президенту и то, что его верные сторонники начинают в нем разочаровываться, прежде всего из-за его неспособности выполнить обещания (построить ту самую стену или хотя бы посадить Хиллари Клинтон). Вероятно, выбор темы политического обострения как раз и заключался в ответе на вопрос: что легче "продавить" — посадку госпожи Клинтон или строительство "стены Трампа"? Администрация президента выбрала строительство стены, и дальше была запущена цепь событий, которая вполне может привести к полномасштабному конституционному кризису в том случае, если ни одна из сторон не пойдет на болезненный и довольно унизительный компромисс.
Вдвойне смешно смотреть на то, как любые попытки республиканцев провести так называемые voter id laws ("законы об идентификации избирателей") разбиваются об обвинения в расизме — и республиканцы каждый раз отступают, несмотря на очевидную бредовость подобных обвинений.
В этом — более широком и более политическом — контексте становится гораздо более понятной суть конфликта вокруг стены и то, почему ее постройка станет для рядовых консервативных избирателей символом того, что Трамп действительно может победить в ключевом для них вопросе. А вот что ему для этого, вероятно, придется ввести чрезвычайное положение (а также использовать армейские части для ее строительства) — это уже показатель деградации американской политической системы до почти полной недееспособности. Использование (или даже угроза использования) подобных трюков со стороны президента — явный признак отсталой банановой республики. Совсем недавно буквально на наших глазах аналогичный прием (правда, не с чрезвычайным, а с военным положением) пытался провернуть пока еще президент одной соседней с Россией страны, которую нельзя заподозрить в высоком уровне цивилизационного развития.
Забавно, что сквозь довольно потрепанный имперский лоск США начинают проступать желто-голубые контуры страны третьего мира, и это, пожалуй, очень неплохая новость для тех, кто устал от нынешнего мирового гегемона. С такой дисфункциональной политической жизнью империи долго не живут.