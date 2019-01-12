Понт назначения: когда мы перестанем жить напоказ

Понты - как много в этом слове

Для сердца нашего слилось,

Как много в нем отозвалось.

Так можно перефразировать для Абхазии слова великого русского поэта.

Наша страна - территория контрастов, где часто пересекаются взаимоисключающие вещи: плюс и минус, множество социальных проблем и жизнь на широкую ногу. Тот образ жизни, который мы демонстрируем, не всегда соотносится с нашими возможностями, скорее, даже наоборот. Очень яркий пример - это то, как в Абхазии проходят свадьбы и во сколько они обходятся. Свадьбы - это понты первого порядка - обязательные и неизменные.

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Далее следуют понты второго порядка: самый крутой автомобиль, самая последняя модель телефона, самая "глухая" тонировка, самый запоминающийся номер (считается, что он для тех, кому надоело тратиться на "может, договоримся?"). Все самое-самое. Главное, "у меня не хуже, чем у других". Любовь к "престижу" бросается в глаза буквально с каждой вывески: "Бомонд", "ЦУМ", "ГУМ", "Элитная одежда". За этим порой скрывается товар весьма посредственного качества. Отдельная тема - это названия парикмахерских. Это обязательно россыпь чего-то "изысканного" и "роскошного" - имена древнегреческих богинь, прославленных голливудских красавиц, начиная от дивы Монро и заканчивая воспетой Данте Беатриче. Я одного не понимаю - а наши чем плохи? Почему нет, например, парикмахерской "Амра"? Или на худой конец "Адица"?

Все-таки любят наши люди потешить самолюбие и "повыделываться" друг перед другом. А некоторые ведут себя совсем нелогично. Например, человек едет на крутой машине, но при этом у него нет денег, чтобы заправиться. Другой не сумел "рисануться" автомобилем, поэтому решил продемонстрировать новенький смартфон, беседуя с несуществующим собеседником. И все бы ничего, если бы в этот момент телефон действительно не зазвонил. А вы думали, такое только в анекдотах бывает? А вот и нет - прямо на сухумской набережной! Или еще один важный момент - наличие "золотого" номера телефона. На мой взгляд, гораздо интереснее, когда в цифрах номера кроется сакральный смысл - например, дата и год рождения или дата свадьбы. Но разве воображение и смекалку купишь за деньги?

Периодически в интернете появляются группы, призывающие абхазов в оздоровительных целях пересесть на велосипеды. Бесполезно. Какой же "уважаемый" человек будет ездить на велосипеде! О чем вы? Проще обратить время вспять и пересесть на ауардын.

Только давайте не будем, как всегда, все оправдывать юным возрастом - дескать, это молодежь таким образом самоутверждается. Мы ежедневно смеемся над абхазскими понтами, а вечером идем на очередной детский день рождения, радостно хлопаем в ладоши, хвалим двухлетнего виновника торжества, которому "до лампочки" все эти столы и сотня приглашенных взрослых, потому что он на самом деле хотел в подарок щенка, суем ему в карман смятые купюры и гладим по головке. Не мы ли сами взращиваем будущую молодежь с "запросами", которая потом соревнуется не в знаниях и талантах, а в "тачках" и гаджетах?

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А какой популярной площадкой для самолюбования и демонстрации понтов стали социальные сети. Кто-то, восторженно улыбаясь в камеру, шурша бумагой, распаковывает подарок - коробку с новеньким смартфоном. Кто-то выписывает крутые виражи на перекрестке, не забывая попутно сфотографировать руку на руле с маркой авто. Социальные сети точно придумали для нас, ведь каждая функция здесь продумана так, чтобы понту, большому или маленькому, было комфортно в интернете. Одна моя знакомая регулярно выставляет свои фотографии в туалете ресторана. И делает это с завидным постоянством, облачившись в вечерний наряд с соответствующим макияжем и укладкой. Я впала в ступор, увидев, что ее супруг делает то же самое. Честно говоря, я так и не поняла, в чем смысл фотографировать себя в общественном сортире, а потом гордо выставлять эти фото на всеобщее обозрение.

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Когда же, наконец, пройдет мода, которую с готовностью подхватили абхазские девушки - фотографироваться, складывая губы в duckface - то есть уточкой? Я даже пару раз наткнулась на подобные селфи, сделанные в деревне на фоне кур.

Помню, как моя покойная бабушка при просмотре бразильских сериалов несколько раз подскакивала, с ужасом восклицая: "Хаас-хаас, арт сдавленя харгалоит!" (Из-за них у меня поднялось давление - ред.) А потом, поправив фартук, снова возвращалась в комнату и продолжала "сеанс", как ни в чем не бывало.

Абхазия - страна понтов.

Ты не сможешь здесь жить,

Если к ним не готов!

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