Россию делят между Финляндией, Украиной и Китаем

В последние годы одна из любимых тем западных кремленологов и "примкнувших к ним" российских либералов — мантра о том, что в России насаждаются ничем не подкрепленные идеи о намерении Запада разрушить российское государство.

О том, делается ли это ради мобилизации народа, ради создания образа осажденной крепости рассуждает Владимр Корнилов в колонке для РИА Новости.

Что эта самая пропаганда развивает в русских "параноидальные" подозрения и мифы о том, что Запад — враг. "А на самом-то деле нам ничего не угрожает", — развивают эту мысль российские либералы на различных ток-шоу.

Многие кремеленологи уже давно обращают внимание на термин "русофобия": по их версии, Москва специально запускает это словечко в оборот, чтобы поддерживать паранойю у населения. Вот и сейчас в финском журнале Suomen Kuvalehti опубликовано очередное творение на эту тему: "термин "русофобия" стал важной частью российских внешнеполитических игр".

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Самое удивительное, что зачастую одни и те же кремленологи сначала заявляют, что Кремль искусственно раскручивает термин "русофобия", и тут же публично называют Россию "враждебным государством".

Так все-таки угрожает России что-то или это выдумка? Очень откровенно по этому поводу высказался на днях еще один кремленолог — Януш Бугайский. На страницах влиятельной в Вашингтоне газеты The Hill он опубликовал статью с характерным названием "Управляя распадом России". Он там не просто призывает Запад готовиться к возможному, с его точки зрения, сценарию развала российского государства. Он настоятельно рекомендует содействовать этому развалу и приближать его всеми возможными средствами.

Бугайский советует США всячески способствовать "самоопределению несоизмеримых регионов России и этнических групп". "Вашингтон должен продвигать региональное и этническое самоопределение внутри Российской Федерации. <…> Распад должен обосновываться логически", — откровенничает эксперт. И преспокойно рассказывает, какой регион России должен обрести самостоятельность, а какой следовало бы присоединить к Финляндии, Украине, Китаю и Японии.

Можно было бы все это посчитать бредом сумасшедшего одиночки, который каким-то образом просочился на страницы вашингтонского издания, претендующего на солидность. Но надо знать, кто такой Януш Бугайский. А это ведущий аналитик американского Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis, или CEPA). Центр этот активным образом финансируется ведущими предприятиями американского ВПК и правительственными структурами США, в частности Госдепартаментом, Пентагоном, миссией США в НАТО.

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То есть все эти призывы к конгрессу (газета The Hill издается в первую очередь для конгрессменов) активно способствовать развалу российского государства фактически финансируются американским правительством. Но тут главное не забыть основную мантру: "нам же ничего не угрожает", верно?

На самом деле Бугайский просто озвучивает то, что давно пытаются реализовать на практике. Ну вот, к примеру, на Украине было объявлено о намерении "освободить народы республик Идель-Урала", якобы столетиями угнетаемые Россией. Инициатива принадлежит парочке неких маргинальных личностей непонятного происхождения и настолько несерьезна, что ни одно солидное СМИ Запада на это особого внимания не обращает. Но раскручиваются они исключительно ресурсами американского правительственного Агентства глобальных медиа, до прошлого года известного под аббревиатурой BBG. Подчеркнем: агентством, финансирующимся исключительно из бюджета США.

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Можно было бы посмеяться над этими угрозами, но недаром тот же Бугайский ссылается на опыт развала Советского Союза. Ведь тогда этот развал, если помните, тоже сопровождался постоянными заявлениями на всех уровнях: "Нам больше никто не угрожает".