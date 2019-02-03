В США заявляют, что их демократию разрушила "книжка для тупых"

Так, столичный протест-менеджер Алексей Навальный с теплотой отозвался на эпизод о нападении неадекватного водителя на будущего главреда RT и "России сегодня" в середине нулевых, пишет Виктор Мараховский в колонке для РИА Новости.

"Кремлевские сволочи просто нанимают других сволочей, которые под прикрытием полиции плескают некоторым (то есть А. Навальному. — Прим. авт.) в глаза зеленку... Маргарите Симоньян стоит подумать об этом", — написал Алексей.

В свою очередь, сотрудница "Голоса Америки" Фатима Тлисова (США), творчески пересказав в твиттер один из эпизодов книги, в котором ведется рассуждение о создавшей современную Америку протестантской этике, заключает: "Симоньян, с ее русской снобистской идеей исключительности и антиамериканизмом, была избрана (в качестве главы будущего англоязычного телеканала. — Прим. авт.) благодаря своей "экспертизе", основанной на книге "Американская история для тупых", и очевидно, что Соединенные Штаты были единственной мишенью при создании Russia Today".

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В общем, легко заметить, что спектр претензий к журналисту широк. Но, с какой бы стороны критики ни начинали, в их филиппиках имеется кое-что общее.

А именно: это все претензии не к конкретной М. С. Симоньян. То есть критикам приятно, конечно, что в ее жизни случались беды и проблемы, но дело совсем в другом. На ее месте в принципе не мог быть человек, не вызывающий лютой неприязни у стипендиата американской программы World Fellows и рядовых бойцов американской Broadcasting Board of Governors.

В данном случае объект их ненависти — безусловно, не человек, а должностное лицо, олицетворяющее Русскую Государственную Пропаганду.

При этом — как случается всегда, когда зашкаливающие эмоции перевешивают когнитивные навыки — критики, разумеется, путаются во взаимоисключающих тезисах. Так, протест-менеджер, по версии которого в стране царит Атмосфера Ненависти, созданная человеконенавистническим государством, — внезапно с пониманием относящийся к нападениям на казенных журналистов. И этим несколько выбивается из образа.

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А американские медиадеятели, одновременно обесценивающие своего как бы главного врага на основании "ну чего вы с них хотите, они свой взгляд на США основывают на книжке для тупых", тем самым ломают собственную концепцию еще сильнее.

Ибо, согласно нынешней официозной версии, RT и Sputnik - это глубоко продуманная, передовая, отлично эшелонированная, вооруженная самыми передовыми технологиями и дьявольски эффективная система обрушения американской демократии. Эта система, действуя в тесной связке с невидимыми ордами Русских Троллей, за ничтожные, по американским меркам, суммы сумела отнять у Америки предначертанную ей президента Клинтон, поставить вместо нее ненавистного Трампа и все такое.

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Из этого можно сделать по большому счету только два вывода:

1) Завидовать нехорошо.

2) Если уж вы назначаете себе огромного страшного врага в виде Русской Государственной Пропаганды, то сдерживайте свои персональные мстительные инстинкты. Иначе получается парадокс: "Этот ничтожный враг нас, к сожалению, побеждает, а мы благодаря своему величию и уму можем только рассказывать, какой он жалкий".