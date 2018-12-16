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Симоньян о фейках Би-би-си: все по методичке

© Sputnik / Алексей Куденко
В мире
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Ранее Мария Захарова заявила, что Москва обратится в ОБСЕ по поводу "фейков" британских СМИ о якобы "российском следе" в протестах "желтых жилетов" во Франции.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что тиражированиение телеканалом Би-би-си фейков о "российском следе" в протестах во Франции говорит о том, что это СМИ работает по методичке, сообщает РИА Новости.

"Девочка-корреспондент пишет: "найдите мне русский след, начальство требует". Понимаете? У нее начальство требует найти русский след. То есть информация распространяется, не как это было всегда принято - есть история и мы о ней рассказываем, а есть начальство, которое формирует, что должно быть", - сказала Симоньян.

По словам Симоньян, дальше это распространяют "несчастные девочки и мальчики". Симоньян выразила сожаление, что поисками "русского следа" вынуждены заниматься сотрудники Би-би-си с российским гражданством.

Акция протеста автомобилистов жёлтые жилеты в Париже
© Sputnik / Ирина Калашникова
Франция проверит информацию о причастности России к протестам "желтых жилетов"

"Я не понимаю, как это вообще возможно, ни с этической точки зрения, ни с правовой, почему это вообще должно происходить у нас?" - задалась вопросом Симоньян.

Ранее корреспондент русской службы телеканала BBC Ольга Ившина призналась, что телеканал требует от сотрудников любых доказательств "российского вмешательства" в протесты "желтых жилетов" во Франции, об этом она рассказала в переписке с одним из российских корреспондентов, которая освещает акции в Париже.

Песков: протесты "желтых жилетов" - внутреннее дело Франции>>

Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты по всей стране сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

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Теги:
ОБСЕ, Мария Захарова


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