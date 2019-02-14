Против России объединились США и Европа: рубль падает

Всего за несколько минут он потерял 70 копеек к доллару (дойдя до уровня 66,2575 рубля за доллар), а также потерял 77 копеек к европейской валюте. Причина — в британской прессе появились сообщения о том, что США и Евросоюз готовят введение нового пакета скоординированных антироссийских санкций.

Поведение игроков финансового рынка легко понять: санкции — это явный негатив для российской валюты, а возвращение в информационную повестку совместных американских и европейских мер против России — очень хороший повод для того, чтобы иностранные, да и российские инвесторы начали панически распродавать из своих портфелей не только рубли, но и российские государственные облигации, корпоративные облигации и акции российских компаний. Если приступ паники не пройдет, то цены российских активов окажутся под давлением до тех пор, пока участники рынка не увидят конкретных документов по европейским и американским санкциям и не смогут оценить их последствия.

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Нужно отметить, что Вашингтон очень любит держать своих геополитических оппонентов в подвешенном состоянии и пугать инвесторов геополитической и санкционной неопределенностью — в надежде на то, что они, без всяких санкций, просто откажутся от инвестиций в такие страны, как Россия, Иран или Венесуэла. Так что можно уже сейчас готовиться к тому, что тема "страшных ограничений, которые вот-вот введут против России" будет присутствовать в мировом и российском инфополе в течение длительного времени.

По неподтвержденной информации британского телеканала Sky News, общеевропейское обсуждение нового санкционного пакета пройдет в ближайший понедельник в рамках встречи европейских министров иностранных дел, которые соберутся в Брюсселе для определения стратегии Евросоюза по "украинскому вопросу". Однако не следует считать, что все станет четко и понятно в понедельник. Наиболее вероятное развитие событий будет совсем другим: в этот день будет сделано одно общее антироссийское заявление министров иностранных дел ЕС и тут же последует одна или несколько "утечек" в СМИ с намеками на то, что Россию ждут некие страшные кары.

По данным флагмана британской деловой прессы, газеты Financial Times, конкретные решения по санкциям будут приняты только к концу марта, а это означает, что в течение как минимум полутора месяцев российское медийное пространство будет подвергаться информационной бомбардировке, состоящей из слухов и "утечек", направленных на то, чтобы спровоцировать панику среди институциональных инвесторов и, если возможно, среди рядовых россиян.

Воображение у наших геополитических оппонентов очень богатое, а у западных пропагандистов оно совмещается с профессиональным умением нагнетать жути, но следует помнить, что британские СМИ уже обозначили "тему" вводимых мер: Россию собираются наказывать за прошлогодний инцидент в Азовском море и санкции будут, скорее всего, связаны именно с конкретными россиянами и структурами, которые имели отношение к нему. Если абстрагироваться от хайпа и паники, выгодным только валютным спекулянтам, то можно предположить (конечно, без гарантий, ибо сюрпризы возможны), что под ограничения попадут российские силовики, судьи и пограничники, что не имеет никакого значения для перспектив и устойчивости российской экономики.

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Кроме того, есть вероятность, что попытка протащить даже символические меры через совет министров иностранных дел Евросоюза окончится ничем, как и все прошлые усилия использовать керченский инцидент для ввода новых антироссийских ограничений. После провала недавней инициативы по блокированию "Северного потока — 2" очевидно, что в Европе есть влиятельные политические силы, которые не хотят срыва экономического сотрудничества с Москвой.

С другой стороны, можно отметить, что два важных фактора будут действовать в пользу принятия новых ограничений. Во-первых, на Украине скоро выборы и вполне вероятно, что американские и европейские дипломаты попробуют хотя бы на уровне инфоповодов и грозных заявлений поддержать действующего президента, которому может пригодиться в избирательной кампании возможность заявлять о том, что вот-вот против России будут введены некие "адские санкции", позволяющие Украине все-таки выиграть конфликт. Во-вторых, следует учитывать, что наши западные партнеры очень болезненно реагируют на информацию о том, что российская экономика восстанавливает свою инвестиционную привлекательность, несмотря на всю риторику официального Вашингтона и Брюсселя. Наглядный пример: американский деловой журнал "Форбс" сообщает о том, что "за январь инвесторы-нерезиденты купили российские акции в рекордном объеме как минимум за пять лет, а также активно вкладывались в госбонды". Если посмотреть на эту новость с точки зрения антироссийских американских и европейских политиков, то это явный признак провала санкционной кампании против России.

Неудивительно, что в Госдепе и Еврокомиссии резко обострилось желание чем-нибудь запугать инвесторов. О провале санкционной политики Запада говорят не только действия западных инвесторов, но и аналитики рейтинговых агентств. Например, Moody's не только повысило инвестиционный рейтинг России, но еще и сопроводило это решение аналитической запиской, в которой сказано, что риск введения новых ограничений против России вырос, но она уже не чувствительна к ним. Это опять-таки не могло не разозлить американских и европейских дипломатов.

Вышеизложенная мотивация может оказаться вполне достаточной как для введения символических санкций, так и для мер, которые могут затронуть российские госбанки или рынок государственных облигаций. Однако в обоих случаях, как справедливо замечают те же аналитики Moody's (которые никогда не были замечены в особых симпатиях к Москве), уязвимости к новым санкциям у российской экономики были существенно сокращены усилиями руководства страны.

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Парадоксально, но в данном случае наиболее правильный и прагматичный подход к оценке санкционных рисков продемонстрировали не вечно паникующие участники финансовых рынков, а российский дипломат — постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Отвечая на вопрос о возможных будущих санкциях со стороны США и Евросоюза, он заметил: "Они говорят об этом все время. Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания". Пожалуй, демонстративное игнорирование попыток нас запугать — это лучший ответ на американскую психологическую атаку на Россию.

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