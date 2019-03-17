Нужен "плацкартный турист": почему в Крыму так ждут поезда

Наверное, лучшей иллюстрацией к процессам, происходящим сейчас в российском Крыму накануне празднования пятилетия воссоединения, является довольно буднично объявленная информация, которой с журналистами поделился руководитель ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков, пишет автор РИА Новости Дмитрий Лекух.

Строители уложили рельсы на половине железнодорожной части Крымского моста, общая протяженность которого составляет девятнадцать километров. А вообще вся укладка рельсов должна быть закончена в августе, тогда же по мосту начнут ходить так называемые технологические поезда. Полностью железнодорожная часть Крымского моста будет подготовлена к запуску поездов к декабрю.

В самом Крыму говорят об этом, конечно, много, но уже как-то буднично.

Такого ажиотажа, который стоял вокруг запуска первой, автомобильной части моста, которая стала событием реально общенационального масштаба (с вездесущими байкерами, кучей легковушек с триколором, Путиным за рулем КамАЗа, художественным кино и рыжим котом Мостиком), — сейчас и близко нет.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Запретить признание Крыма — внутреннее дело США

"Автомобильная" часть по вполне понятным причинам стала политическим символом окончательного воссоединения Крыма с Россией. Вернула, если хотите, побывшему некоторое время реальным "островом" Крыму его полуостровной статус, соединив с огромным материком. В "железнодорожной части" моста политического символизма куда меньше, просто хотя бы потому, что она "не первая". Но вот экономического символизма в ней — хоть отбавляй: вряд ли об этом кто-то специально думал, просто так получилось, но этот железнодорожный мостовой перегон так же символически "возвращает" Крыму экономическую основу его еще "советского благоденствия". Массового так называемого плацкартного туриста.

Сейчас поясним, почему это так важно.

Когда пять лет назад Крым вернулся на родину, выяснилось, что привычное место "престижного южного отдыха" там уже наглухо занято прежним, советским еще конкурентом. Да, в принципе, туристический комплекс Крыма даже на пафосном ЮБК это прекрасно понимал. Но на рынке и Сочи, и Крыму вполне хватает места.

Просто "аудитория" Крыма — так называемый массовый турист. Нет, не "палаточники" (хотя и от них нет особого смысла отказываться, к тому же "дикари" всегда придают и существующему рядом организованному отдыху особый шарм). А, скажем так, средний класс. Который Крыму надо "вынимать" не из пафосного, почти столичного Сочи. А из Хорватии и Болгарии, не говоря уж про Турцию, например.

В этом, кстати, нет ничего обидного: знаменитые на весь мир Канарские острова, в отличие от каких-нибудь Сейшел, — именно европейский курорт для среднего класса. Где имеет место вполне европейский сервис (все-таки, Испания, а не соседняя Африка, хоть вторая географически и ближе), но и цены вполне доступные, и нет ставки на "престижность" и "эксклюзивность". Но кто-то посмеет сказать, что это неудачный курортный проект?

И вот так называемую ядерную для Крыма туристическую аудиторию события пятилетней давности полуострову прилично подрезали банальной логистикой: вместе со становлением туземного подвида демократии "украинские маршруты" очень быстро стали для массового туриста весьма токсичны.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Аксенов о периоде нахождения Крыма в России: пятилетка побед

Нет, что-то делать для привлечения в Крым массового туризма, безусловно, удавалось: отлично работала программа с дешевыми авиабилетами, в ударном режиме трудилась паромная переправа. Но "билетная программа" — это "длинная история", чтобы успеть вписаться в нее, нужно все планировать крепко заранее. И, значит, здесь заведомо выпадает, к примеру, мобильная молодежная, прежде всего студенческая аудитория. И так далее.

И вот теперь у Крыма появляется возможность этого ядерного для него "плацкартного туриста" вернуть. Кстати, под "плацкартным туристом" не надо понимать именно пассажира соответствующего вагона, он вполне может ехать и в купе. И вообще на собственном автомобиле: с женой, собакой и парой галдящих детей. Это скорее профессиональный термин, обозначающий определенный уровень запроса. И это для крымского туристического комплекса очень серьезный вызов: уровень запросов российского массового туриста, как и уровень его ожиданий от отдыха, очень серьезно изменился. Российский "массовый турист" поездил и по Турции, и по Хорватии с Черногорией, и ему есть с чем сравнить.

Но мы сейчас немного не об этом: в любом случае, ожидаемое открытие железнодорожной части Крымского моста для экономики полуострова — событие системное и грандиозное. Это все понимают.

Но, тем не менее, относятся к происходящему как-то довольно буднично.

Спокойно.

Ну уложили люди к пятилетию воссоединения половину железнодорожного покрытия — и уложили.

Молодцы.

Железная дорога в Крым готова наполовину>>

И это означает только одно: полуостров Крым уже воссоединился с "большой Россией" не только политически и административно, но и в сознании людей. Это теперь просто еще два региона России — Республика Крым и город федерального значения Севастополь, живущие в общенациональной ментальности. В которой даже возведение такого объекта — это не столько повод для карнавала "перемоги", сколько рабочий вызов. Страна-то у нас огромная, и больших проектов хватает: по каждому поводу не напляшешься.

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