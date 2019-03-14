Железная дорога в Крым готова наполовину

Железная дорога на Крымском мосту рассчитана на движение составов массой до 7100 тонн при температурах от -27 до +57 °C.

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Руководитель подрядной организации строительства Крымского моста Евгений Чибышев рассказал, что 19 из 38 километров рельсов уложено на железнодорожной части Крымского моста, передает РИА Новости.

"Практически 19 километров рельсошпальной решетки из 38 уложено на Крымском мосту. То есть мы дошли до экватора. Процесс происходит с Таманской стороны в направлении Крыма по двум будущим колеям", - сказал Чибышев.

Он также отметил, что швы между секциями в скором времени заварятся, создавая 440-метровые бесстыковые плети. Между плетями будут установлены 84 комплекта специальных уравнительных стыков, которые создадут "бархатный путь" и снимут напряжение в металле рельсов из-за перепада температур, подчеркнул инженер.

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Дождевая влага через дренажные каналы будет выводиться в лотки и попадать в локальные очистные сооружения, которые уже монтируются у моста, проинформировал Чибышев.

Пропускная способность железной дорги - до 47 пар поездов в сутки. Суммарно на двух путях будет уложено около пять тысяч тонн рельсов и 76 тысяч железобетонных шпал, рассказали строители.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день.

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Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.