Сталин и примирение граждан с историей

Вчера "Левада-центр" обнародовал результаты очередного замера общественного мнения. Исследование показало, что уровень одобрения Иосифа Виссарионовича Сталина в российском обществе побил рекорд за всю историю наблюдений.

Семьдесят процентов респондентов заявили, что Сталин сыграл позитивную роль в жизни страны (по мнению 18 процентов, его вклад был "целиком положительным", а 52 процента сочли его положительным по большей части). Учитывая, что в предыдущем году эти показатели были на уровне восьми и 46 процентов соответственно, произошел скачок аж на 16 пунктов.

The Canterbury Auction Galleries "Сталина" продали за 1,5 миллиона рублей в Великобритании

Не менее интересны и изменения в личном отношении людей к Сталину, пишет автор РИА Новости Ирина Алкснис.

Суммарно все позитивные оценки (симпатия, восхищение и уважение) собрали 51 процент голосов респондентов (в прошлом году — 41 процент). Причем если доля восхищенных и симпатизирующих мнений изменилась незначительно, то уважение к Сталину взлетело на весомые 12 пунктов (с 29 до 41 процента).

Кроме того, результаты опроса недвусмысленно свидетельствуют, что голоса "уважающих" перетекли главным образом от тех, кто раньше не мог определиться с отношением к советскому лидеру (показатель обвалился с 16 до семи процентов за год).

Что же касается негативных чувств к Сталину (речь о страхе, отвращении и неприязни), то они фактически остались на прежнем уровне: 14 процентов в нынешнем опросе против 12 процентов в прошлогоднем.

Произошедшие изменения нельзя назвать случайной флуктуацией. Представленные "Левада-центром" графики доказывают: последние пятнадцать лет при всех периодических колебаниях общественное отношение к фигуре Сталина неумолимо склонялось в сторону позитива.

Стояли насмерть: архивные кадры битвы под Сталинградом>>

Неудивительно, что результаты исследования вызвали крайне бурную реакцию в политически активных кругах российского общества. Радикальные сталинисты (или, вернее, сталинопоклонники — это два глубоко разных по сути понятия) — в восторге, сталинофобы старой закалки — в ужасе и гневе. В результате дискуссия превратилась по большей части в малоконструктивный обмен лозунгами и надоевшей всем руганью.

Между тем при спокойном и внимательном взгляде картина вырисовывается такая.

Для начала: принципиально неверно рассматривать позитивные оценки как единое целое, хотя их традиционно и объединяют под общим ярлыком "одобрения".

Уважение — сильно особняком относительно и восхищения, и тем более симпатии. По существу, это чувство требует от человека куда больше внутренней зрелости и преодоления частных предпочтений — просто потому, что уважение может распространяться на тех, кто нам лично не нравится и с кем мы можем быть несогласны.

Представленные цифры вовсе не свидетельствуют об усилении "просталинских" настроений. Правильнее сказать, что россияне Сталина лично не очень-то любят ("восхищение" выросло с двух до четырех процентов, "симпатия" уменьшилась с девяти до шести процентов). Но глубоко уважают за свершения, достигнутые страной под его руководством.

Нынешний опрос окончательно доказал, что никакие обличения сталинизма не способны в глазах современной России изменить сухой остаток сталинского правления — победу в Великой Отечественной войне и сакраментальное "принял страну с сохой, оставил с ядерной бомбой".

Именно поэтому неуклонно растет и число тех, кто прямо признает, что принесенные страной в тот период жертвы (пару лет назад "Левада-центр" заострил формулировку: "человеческие жертвы") в конечном счете того стоили. Если десять лет назад тех, кто считал, что жертвы ничем нельзя оправдать, было около 60 процентов, то в этом году они впервые оказались в меньшинстве с 45 процентами (оправдывающих — 46 процентов).

Но не стоит усматривать в этом тоску по "сильной руке" и тем более по сталинским методам — слишком уж мало в российском обществе личных симпатий к генералиссимусу.

Тут проявляется не ностальгия, а гражданская и политическая зрелость граждан, которые приняли историю своей страны такой, какая она есть, во всей ее полноте, трагедии и величии. Признали, что за великие свершения была заплачена огромная цена и никакие допущенные тогда ошибки и даже совершенные преступления не способны ни в малейшей степени умалить ни то, ни другое.

Открыто заявляют, что никто и ничто не заставит наш народ отречься от тех достижений и побед. Игнорируют многолетние усилия определенных сил доказать, что все это было создано "вопреки властям", а руководство государства не играло критически значимой роли в грандиозных процессах великого прорыва и великой Победы.

Непонятый Солженицын>>

По сути, опрос "Левада-центра" выявил, что Сталин для российских граждан перестал быть объектом жарких политических споров и просто занял свое место в пантеоне масштабных исторических деятелей страны.

Но если кто-то всерьез полагает, что за всеми этими цифрами социологов скрывается стремление россиян вернуться на без малого век назад, — их ждет большой сюрприз.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.