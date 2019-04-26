Украина помогает жителям Донбасса получить гражданство России

Два громких события случились практически одновременно, наложились и усилили друг друга, создав натуральное цунами в информационном поле Цеевропы с афтершоками по всему заинтересованному миру.

Сначала президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям ЛДНР (в законе они политкорректно названы отдельными районами Донецкой и Луганской областей), пишет автор РИА Новости Нюра Н.Берг.

© Sputnik / Нэнси Сисель Постпред России при ООН назвал цели указа о гражданстве для жителей ДНР и ЛНР

А на следующий день Верховная рада приняла закон о языке — совершенно одиозный документ, подвергающий принудительной украинизации всех без исключения граждан страны, — с системой жесточайшего контроля и санкций за его нарушение.

Но начнем с хорошего. То, чего так долго ждали живущие пять лет в ежедневном кошмаре люди, свершилось. Там катастрофа ведь не только в регулярных обстрелах, гибели мирных граждан и разрушении жилья. Она в ежедневной рутине, связанной с невозможностью юридически организовать собственное существование.

Нельзя по закону корректно оформить акты гражданского состояния, получить признанное еще где-то за пределами ЛДНР свидетельство о рождении, заключении или расторжении брака, оформить завещание. Сотням тысяч граждан невозможно выехать куда-то за пределы ЛДНР — паспорта самопровозглашенных республик не признаются нигде, кроме России.

Поэтому нововведение российской власти воспринято на мятежных территориях с большим воодушевлением и надеждой.

Не то Украина. Визгливая истерика, покрывающая просторы интернета, звучащая в телеэфирах, в кулуарах и с трибуны Верховной рады, в широких слоях нацистски ориентированного и крайне активного сегмента общества, достигла степени ультразвука. Политические украинцы ан масс негодуют, называют закон актом неприкрытой российской агрессии, грубым вмешательством в дела Украины и далее по привычному списку. В этот согласный хор вплетаются голоса американских и европейских кураторов нашей священной незалежности, и их вокабуляр так же тоскливо стандартен.

Между тем практически все годы существования независимой Украины донецкие и луганские если и слышали что-то в свой адрес, так почти исключительно пренебрежительные определения в рамках и за рамками традиционной вульгарно-обсценной лексики.

© Sputnik / Валерий Мельников Путин прокомментировал решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса

И виртуальной проволокой-то нас обносили, и на подъездах стольного града Киева вешали объявления — мол, не мочись в подъезде, ты же не донецкий — и упрекали в том, что-де вся Украина нас кормит, и безнравственные мы, и Бога в душе не имеем. И вообще — вся понятийно-образная эволюция определений "от быдла до ваты" обкатывалась именно на донбасских.

С началом карательной операции 2014-го года подобная риторика умножилась стократно. Жителей региона назвали сепаратистами и одновременно несчастными жертвами российской оккупации. Оксюморон никого не смущал, выгребали за то и другое разом. Оккупированных обстреливают, им блокируют поставку продуктов, их лишили пенсий и пособий, а уехавших на территорию Украины последовательно унижают самым иезуитским образом.

Как с этим корреспондируется требование отринуть протянутую Россией руку и перспективу получить защищающий их паспорт России — непонятно. Впрочем, это же Цеевропа, в ней все непонятно, но мы привыкли. Теперь пишут — в основном капсом, то есть крича и требуя — куда пошел, Донбасс? Стоять на месте! Мы вас ненавидим и презираем, но никуда не отпустим!

А отдельные лидеры общественного мнения, успокаивая сограждан, прямо указывают: не волнуйтесь, просто теперь мы будем убивать на Донбассе еще больше российских граждан, только и всего. Короче, привычный дискурс кровавого балагана диктует пропагандистам ходы.

Можно было бы написать, что, мол, не высказались только ленивые, но, увы — ленивые тоже высказались. Отдельные жалкие попытки призвать соотечественников к разуму и милосердию, дабы начать общение с "оккупированными сепаратистами" в другом стиле, с другим набором слов и эмоций, решительно пресекаются. Ненависть и окрики — такими привычными инструментами жителей ЛДНР зовут обратно, в лоно Цеевропы. Даже не в лоно. Им, лишенным базовых человеческих прав, велят молча умирать у себя дома под обстрелами.

Выявил свою позицию и вновь избранный президент Зеленский. Все в отлитом по одной и той же болванке стандарте: Россия подтвердила свою агрессивную сущность, свой фактический статус оккупанта, и пора мировому сообществу снова усилить санкции.

Теперь второе событие, чудеснейшим образом закрывшее описываемый гештальт. Как было анонсировано спикером Парубием и подтверждено все еще действующим президентом Порошенко, парламент Украины внушительным большинством голосов принял натурально людоедский закон о языках — яркий образчик этнической сегрегации, грубейшего попрания прав человека и культурного этноцида национальных меньшинств, в первую очередь русского.

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Так уж, кхм, совпало, что закон этот создает сильную дополнительную мотивацию для жителей непризнанных республик срочно озаботиться получением российского паспорта. Пока политологи ведут высокоумные беседы на тему "уйдет ли теперь Донбасс с Украины окончательно", прямые и бесхитростные донбассцы в большинстве своем говорят: давай, Украина, до свидания.

… Вы пробовали приманивать собаку плеткой и камнем? И в голову бы не пришло. Но вот политические украинцы абсолютно уверены, что применительно к людям такой формат действий эффективен и разумен.

С аккуратным и крайне расплывчатым заявлением о законе выступил свежеизбранный президент Зеленский. Мол, он недостаточно хорош, мы к нему вернемся, но единственным государственным должна быть исключительно мова и тому подобное блаблабла, которое украинцы слышат вот уже 28 лет…

Невозможно не сказать о наших западных — нет, не партнерах — начальниках, кураторах, сюзеренах, контролерах. И вот в каком аспекте.

Общеизвестно, что население западных регионов Украины на протяжении многих лет получает так называемые карты поляка. И, хотя уложение о выдаче карт подчеркивает культурно-гуманитарный аспект решения, все ясно понимают: главным в нем является большой потенциал трудовой миграции, которую Польша весьма приветствует. Едва ли не каждый галичанин имеет сегодня такой документ.

Никаких возражений по этому поводу от украинской власти или представителей гражданского общества, а паче того, от кураторов не слыхать. Ведь Польше дано почетное право быть, так сказать, прорабом украинской "евроинтеграции".

Жители Закарпатья без особых хлопот получают венгерские паспорта. В Черновцах налажена выдача румынских. При полном, как говорится, непротивлении сторон. Не так давно, правда, случился небольшой скандал с венграми — те публично осудили языковой закон и притеснение венгерского меньшинства в образовательной сфере, и тут же украинские власти яростно указали на незаконную выдачу паспортов закарпатцам. Но вскоре обратно притихли.

© Sputnik / Стрингер Есть ли жизнь после выборов: что ждет Украину с новым президентом

Таким образом, желание соседних стран помочь своим этническим побратимам противостоять украинской репрессивной машине, заточенной исключительно на тотальную украинизацию, по умолчанию считается извинительным. И это притом что никто указанные регионы не обстреливает и не блокирует.

Не то с Россией. Здесь встала стена огня. Негодуют, как уже было сказано, все. Гневными филиппиками разразились европейские инстанции и чуткий до всего, что его не касается, Госдеп. Эти ритуальные пляски устрашения, слава богу, не взволновали российского президента, выдавшего и второй указ в дополнение к первому.

Оба документа четко устанавливают минимум необходимых условий, и главное, предельные сроки рассмотрения, что лишает бюрократов привычных рычагов в виде проволочек, иезуитских требований дополнительных бумаг и прочего.

Вряд ли стоит искать в случившемся сложную конспирологию. Акты эти готовились задолго до выборов на Украине — как украинский про язык, так и российский о гражданстве. Да, приняты одновременно. Нет, не в пику Зеленскому русские открыли новую страницу истории отношений с ЛДНР. Хотя, учитывая содержание высказываний нового президента Украины, сложилось довольно удачно.

Смехотворно на этом фоне выглядят вскрикивания западных СМИ о том, что Путин, мол, не дал Зеленскому сделать шаг навстречу. А что, были какие-то симптомы, что он к этому готов? Достаточно провести даже поверхностный контент-анализ пред- и поствыборных импровизаций Зеленского, чтобы увидеть явно выраженную позицию нового президента по этим вопросам.

Жители Донбасса между тем сложных схем не строят. Им теперь нужно просто привести в порядок документы и получить новые жизненные перспективы.

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