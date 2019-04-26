Соблазненная, или Как пережить "московские шедевры" в Сухуме

Чем скрасить отключение воды в столице, в чем особая атмосфера театра на Юго-Западе, чем второй показ "Портрета Дориана Грея" отличается от первого и почему РУСДРАМ стал маленьким "государством" Ираклия Хинтба, рассказывает колумнист Sputnik Амра Амичба.

В доброй половине Сухума отключили воду. Ни постирать, ни приготовить еду (правда, я уже сделала генеральную уборку накануне, в чистый четверг). Вода – это не только жизнь, но и хорошее настроение в доме. Что остается делать, когда берет тоска зеленая? Вспоминать три прекрасных вечера в РУСДРАМе, где показывали спектакли Театра на Юго-Западе в рамках проекта "Шедевры московской сцены".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Мастер и Маргарита" Театра на Юго-Западе

Моя большая любовь к театру началась с редакционных заданий Sputnik, когда отправляли писать репортажи о репетициях и премьерах в РУСДРАМе, в Абхазском и Молодежном театрах. Потом уже потихоньку втянулась и начала посещать все спектакли, которые только возможно увидеть в Сухуме, а после бесед со знающими и понимающими театралами выработался и некоторой вкус.

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Звезда Геллы

Четвертый раз "Шедевры" в Абхазии, была на всех показах - для абхазского зрителя это действительно беспрецедентный шанс, никуда не выезжая, увидеть лучшие спектакли известных российских театров. Приобрела себе удобный абонемент "Престиж", а для друзей и родных еще и билеты отдельно. Три дня праздника прошли, оставив изысканное послевкусие.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Мастер и Маргарита" Театра на Юго-Западе

В свой нынешний приезд Театр на Юго-Западе первым показал культовый спектакль "Мастер и Маргарита", которому уже 26 лет. Булгаковская история, переданная с книжной точностью, настолько заворожила, что зрители, по их признаниям, будто наяву стали гостями бала в "нехорошей квартире" и свидетелями полета Маргариты. Монологи Карины Дымонт пробирали до дрожи. Алексей Ванин, Евгений Бакалов, Алексей Матошин, Антон Белов, Владимир Курцеба, Денис Нагретдинов и все-все - невозможно выделить одного, так как каждый актер Театра на Юго-Западе – это запоминающийся, сильный образ Понтия Пилата, Иешуа, Мастера, Кота Бегемота, Азазелло и других.

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И тем не менее, если предыдущий приезд Театра на Юго-Западе прошел для меня под звездой актера Алексея Матошина, исполнителя заглавной роли в спектакле "Дракула", то нынешний – под звездой Любови Воропаевой, сыгравшей Геллу в "Мастере и Маргарите" и Анджелу в "Портрете Дориана Грея". Вспомнила, что она же была Леди Макбет в спектакле на прошлогодних "Шедеврах московской сцены".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "В поисках сокровищ"

Во второй день Театр на Юго-Западе показал детский спектакль "В поисках сокровищ". Моя девятилетняя племянница Ариана давно фанатеет от пиратов, как она их называла до недавнего времени, "калибского" моря, и не потому, что не выговаривает букву "р", а просто услышала именно так. Для нее московская постановка стала ожившей сказкой. После сказала мне: "Как много было пиратов. Но хорошо, что в конце они стали добрыми".

Дориан и девушки

Спектакль "Портрет Дориана Грея" смотрю уже во второй раз. Подруга не понимает моего стремления пересматривать одни и те же постановки. Например, за последние полгода пять раз посмотрела гениальный спектакль "Бег" режиссера Юрия Бутусова в Театре имени Вахтангова в Москве, а до этого в Сухуме раз восемь была на спектакле-жемчужине Абхазского театра "Дом Бернарды Альбы" Мадины Аргун и потеряла счет, сколько раз я смотрела любимые "Пять вечеров" режиссера Антона Киселюса в РУСДРАМе.

Как объяснить тому, кто не чувствует, что каждый показ – это новые игра и восприятие. Почему так бывает? Энергетика второго показа "Портрет Дориана Грея" в Сухуме зашкаливала.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Портрет Дориана Грей"

В прошлом году, по наблюдениям самих актеров, девушки смущенно опускали глаза, в том числе и я, в некоторых сценах. А в этом году решила быть смелее, смотрела во все глаза все сцены и почувствовала себя в некоторой степени соблазненной, столь откровенны были взгляды Дориана и Лорда Генри: Лорд Генри призывал поддаться темной стороне, самовлюбленный Дориан упивался своей красотой, стремясь к вечной молодости, предаваясь оргии.

Мне посчастливилось побывать на нескольких спектаклях на родной сцене Театра на Юго-Западе. Эмоционально заряженные, экспрессивные постановки давно стали фирменным стилем труппы. Небольшое помещение на проспекте Вернадского отличает особая атмосфера. Здесь по-домашнему уютно, и работники театра встречают как-то по-человечески тепло и просто. Наличие всего шести рядов кресел создает ощущение близости к артистам, которое усиливается еще и тем, что сцена не на возвышенности, как в других больших театрах, а на одном уровне со зрителями. И еще одна особенность "Юго-Запада": если очень хочется побывать на спектакле, но вы не успели приобрести билет заблаговременно, так как они раскупаются за месяцы вперед, вас пропустят по входной контрамарке и бережно посадят на заветную ступеньку, заботливо подложив подушку. От ворот поворот еще никто не получал. Разместят всех.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Портрет Дориана Грей"

Благодаря проекту "Шедевры московской сцены" записываюсь в фан-клуб Театра на Юго-Западе, и нас таких, уверена, много в Абхазии: об этом свидетельствуют полные залы на показах в РУСДРАМе.

Абзац благодарности

Не люблю, когда публикация изобилует перечислением спонсоров и меценатов того или иного мероприятия, низводя материал до уровня пресс-релиза. Но надо отдать должное постоянным соорганизаторам проекта из "А-мобаила" Евгению Паланту и Борису Барциц, энергии гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба.

О феномене Ираклия Хинтба стоит вообще сказать отдельно. После его прихода в искандеровском театре творческая жизнь забила ключом. Недавно прочла комментарий одной из зрительниц Айи Барцба, который очень емко отражает суть деятельности Театра Искандера. По ее мнению, "Ираклий Хинтба уже вписал свое имя в историю", а его "маленькое "государство" процветает, живет и трудится".

P.S. Крик души! Не знаю, к кому обратиться. Может в Министерство культуры? В день закрытия "Шедевров московской сцены" Абхазская филармония проводила замечательный благотворительный концерт уникального в своем роде ансамбля народных инструментов имени Отара Хунцариа. Но как же было обидно, что многим приходилось делать нелегкий выбор. Не впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда приходится разрываться. Посидела час на концерте в филармонии и побежала на спектакль в театре. Надеюсь, что удастся послушать наших инструменталистов в ближайшее время. В Сухуме проходит не так много культурных событий, чтобы их нельзя было, к радости всех, развести во времени. Большая просьба к ответственным товарищам: неужели нельзя спланировать события так, чтобы они не перекрывали друг друга?

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