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Танцы и немного магии: как московские "Мастер и Маргарита" зачаровали Сухум

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2020

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© Sputnik / Акоп Кущян, Сария Кварацхелия

В рамках проекта "Шедевры московской сцены" Театр на Юго-Западе показал абхазскому зрителю спектакль "Мастер и Маргарита".

В Русском театре драмы показали спектакль "Мастер и Маргарита" режиссера Валерия Беляковича. В постановке представлены все три пласта булгаковского текста: бытовой, фантастический и библейский.

Спектакль захватывает зрителя уже с первого эпизода. Действие начинается на Большой Садовой в Москве, оттуда зритель переносится во дворец Понтия Пилата, затем в московскую коммуналку, на ялтинский пляж и в театр варьете.

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Музыка, свет, выразительная актерская игра и пластика создают невероятную атмосферу мистики, которая погружает в транс. 



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