Большое преступление России

В медиапространстве России разгорается скандал.

Журналист демократического СМИ "Радио Свобода", выступающего за прогресс, цивилизацию и против средневекового варварства, призвал из Праги российских мусульман покарать главного редактора "России сегодня" Маргариту Симоньян. За то, что она поддержала решение президента об упрощенном порядке предоставления жителям Донбасса российского гражданства.

Кому-то этот призыв может показаться парадоксальным: потому что где демократическая журналистика — и где попытка вызвать на разборку воображаемых "абреков и кунаков".

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Но в действительности нас ничто не должно удивлять, пишет автор РИА Новости Виктор Мараховский.

Дело в том, что путинское решение о гражданстве для жителей народных республик вообще произвело очень показательный эффект.

С одной стороны, оно было встречено объяснимым "наконец-то" всеми, кто живет в Донбассе. А также всеми, кто понимает, каково это для зарубежных русских — застрять между идейными антироссиями, год за годом усиливающими накал дерусификации, и собственно российскими бюрократическими фильтрами, препятствующими их воссоединению с "Большой Землей".

С другой стороны — очень сильно обиделась команда поддержки нового украинского президента. Эта последняя была уверена: новой киевской власти Россия обязана пойти навстречу. Пусть новая киевская власть ничего не обещала ни России, ни русским Украины, а, напротив, своевременно поцеловала перстень как всем западным институтам, так и внутренним "западенцам". Россия все равно должна, обязана пойти навстречу. Просто потому, что в Киеве "новые люди". Просто в надежде на более дружественные отношения в отдаленном будущем. Просто потому, что когда-то давно Россия надеялась годами и десятилетиями, что ж сейчас-то переставать?

Но самое яркое, конечно, — в том, что против паспортизации Донбасса оперативно начали сколачивать альянс в самой России.

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Поскольку это делалось наспех, на коленке и из всего, что попалось под руку, — результат вышел именно комедийный. В одном строю оказались "вместолевые", они же "фальшевики"; "национал-уменьшители", решительно выступающие за великую и этнически чистую Россию от Смоленска до Подольска; и множественные "активисты", качающие так называемую региональную идентичность российских краев и областей на деньги конгресса США.

В течение пары суток мы узнали, что:

Выдавать паспорта людям Донбасса — это значит грабить голодающих пенсионерок в России;

Выдавать паспорта людям Донбасса — это значит готовить Донбасс к окончательной сдаче Киеву;

Выдавать паспорта людям Донбасса — это значит отнимать привилегии у "настоящих коренных" и принимать в россияне кого ни попадя;

Выдавать паспорта людям Донбасса — это значит дискриминировать национальные и религиозные меньшинства в самой России путем увеличения русскоязычного и православного населения.

Если вам показалось, что в этих утверждениях есть противоречия, — то нет, вам не показалось. Эти выкрики действительно взаимоисключающие. Просто их настоящий смысл один: донести до разных аудиторий, что паспорта для Донбасса — это плохо. А попутные объяснялки — для каждой аудитории, конечно, свои. И то, что они взаимно исключают друг друга, никого не смущает: целевые аудитории-то не пересекаются.

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Поэтому медиапатриоты СССР из тропических дауншифтингов топят за голодающих пенсионерок и пророчествуют, что Путин, безусловно, готовит слив Донбасса. Ведь их магистральная линия лирики состоит в том, что пенсионерки голодают, а Донбасс (ранее известный как Крым, Абхазия, Южная Осетия и Курилы) непрерывно сливается. Потому что в Кремле — антирусская власть.

Граждане, за немножко денег по линии конгресса рассказывающие жителям Поволжья, как их ущемляет шовинистическая империя Путина, призывают правоверных к гонениям на журналиста, считающего возвращение русских в Россию гарантией дальнейшего этноконфессионального мира в стране. Потому что в Кремле русская националистическая власть.

...И знаете? Это нормально. Так было, по сути, всегда. Не имеет ни малейшего значения, как и чем объясняют необходимость подрезать, уменьшить, сократить и оптимизировать Родину. А также как и чем объясняют недопустимость экспансии Родины. В 1613-м, 1812-м, 1920-м и 1942-м — всегда находились люди с почти честными глазами, доходчиво вещавшие на разные аудитории, что российская власть, не желающая сократить Россию, совершает преступление.

А реальность, если кому-то вдруг интересно, проста. Так повелось, что российская нация, сложившаяся из "этнических" русских и вообще славян, татар и вообще тюрок, армян и вообще кавказцев, немцев, евреев и далее до бесконечности, — собирает своих. Она занимается этим всю свою историю, и этот процесс прекращается только в короткие периоды, когда Россию накрывают исторические катастрофы. Но во всех катастрофах она выживает — и, придя в себя, возвращается к своему естественному занятию сбора своих.

При этом в нынешний период она этим вообще занимается самым добровольным и цивилизованным образом.

И поэтому президент России спокойно заявляет о том, что есть мысль "предоставлять гражданам Украины наше гражданство в упрощенном порядке" — вообще всем.

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Вряд ли против этого будут протестовать, например, Венгрия, Польша и Румыния, собирающие своих на Украине тем же способом уже не первый год.

Ведь Россия никого не захватывает, не оккупирует и не принуждает. Она просто дает возможность людям стать для нее своими — по свободному их выбору.

И видеть в этом преступление могут только те, для кого преступлением является сам свободный выбор.

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