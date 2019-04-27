Путин оценил расходы на паспорта жителям Донбасса в 100 миллиардов рублей

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Россия просчитала все возможные расходы и последствия перед принятием решения о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР в субботу 27 апреля.

"Это не спонтанное решение, оно не принималось с кондачка. Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа - это, примерно, одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", - приводит слова российского лидера РИА Новости.

По словам российского президента расходы на выдачу паспортов жителям Донбасса в течение нескольких лет могут составить 100 миллиардов рублей. В то же время это не отразится на исполнении социальных обязательств в России и не окажет серьезной нагрузки на бюджет, заявил Путин.

"По поводу исполнения или неисполнения социальных обязательств перед нашими гражданами в России: сомнений нет - все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий, все будет исполнено. У нас здесь нет никаких сомнений", - сказал Путин.

© Sputnik / Валерий Мельников Путин прокомментировал решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса

Кроме того, российский лидер заявил, что не считает социальной несправедливостью, если кто-то на Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, так как люди живут там "под пулями", а выплаты Украины очень маленькие.

"Теоретически это возможно (получение украинской пенсии после приобретения российского гражданства – ред.). Но, вы знаете, какой уровень пенсии на Украине в среднем по старости? Почти в три раза меньше, чем в России, во всяком случае то, что мы видим из открытых источников. Поэтому уж если кто-то там получит еще и украинскую пенсию - дай бог, в российских рублях это 6 тысяч", - сказал Путин.

Российский президент заявил о необходимости поддержать жителей Донбасса.

"Если иметь в виду, что люди еще живут под пулями, и у них снаряды разрываются время от времени в огородах, то, я думаю, что и наши пенсионеры, многие из которых прошли и еще помнят годы Великой Отечественной войны, понимают, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальной несправедливостью. А людей нужно поддержать", - подчеркнул российский президент.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.