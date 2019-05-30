"В яблочко!", или Почему иногда лучше стрелять, чем говорить

Первый стрелковый клуб Абхазии с июня 2018 года проводит обучающие занятия по практической стрельбе.

На окраине города Сухум, в селе Ачадара, вот уже год как появился Абхазский стрелковый клуб, где не только обучат управляться с огнестрельным оружием, но дадут урок философского с ним обращения. А еще клуб стал одним из мест притяжения туристов.

Практическая стрельба - это относительно новое спортивное направление, включающее в себя комплекс тренировок, имитирующих настоящие боевые ситуации. От стенда такая стрельба отличается динамичностью и скоростью.

Мое личное погружение в искусство стрельбы началось полтора месяца назад здесь. Просто хотела доказать своим хвастливым братьям, что их сестренка тоже кое на что способна. Разумеется, не обошлось без реплик: "Ну, ты же девушка, еще и наукой занимаешься, детей учишь, какая еще стрельба?!" Пришлось пропустить мимо ушей, и это было первым испытанием.

От начинающего стрелка в клубе не требуют какой-то специальной спортивной подготовки, инструктор сразу приступает к обучению азам обращения с огнестрельным оружием.

Первые чувства ранее никогда не державшего в руках пистолета или, упаси боже, автомата - страх и огромная ответственность. Тебе вручают не муляж или игрушечную "пневматику", а настоящий боевой ствол. Адаптируешься к этому довольно быстро, и появляется дикое желание попасть в "яблочко".

Определенного дрес-кода здесь нет, но есть нюансы, которые надо учесть. Например, никаких высоких каблуков и платформ, только комфортная "низкая" обувь. Поверьте, я проверила на себе - неудобно!

У меня проблемы со зрением, и это меня долго останавливало от похода в стрелковый клуб. Здесь меня убедили в том, что не всегда от зрения зависит, насколько хорошим окажется выстрел. Ведь главные условия хорошего прицеливания - правильная стойка, хват оружия и равномерное расположение прицельных приспособлений, плавное нажатие на спуск. Мои очки не стали помехой в стрельбе.

Признаюсь честно, я считала стрельбу агрессивным видом спорта, где оружие и мишень становятся чем-то вроде кулаков и боксерской груши, на которой можно выместить обиду за все неудачи плохого дня.

© Foto / предоставлено Русланой Гергедава От начинающего стрелка в клубе не требуют какой-то специальной спортивной подготовки

Уже после второй тренировки я поняла, что это вовсе не так. Никогда бы не подумала, что в стрелковом клубе может быть такая тишина. Поначалу у меня складывалось впечатление, что я нахожусь в библиотеке, если бы не периодические выстрелы.

Инструктор объяснил мне, что спокойствие - залог того, что выстрел будет хорошим. В таких условиях каждый стрелок максимально сосредотачивается на мишени, обуздывает волнение и настраивается на прицел.

Первое правило клуба: как проходят стрелковые занятия в Абхазии>>

В Абхазии занимаются тактическими играми - пейнтболом и страйкболом - все это здорово и интересно, но для человека, который хочет набить руку на "взрослом" оружии, больше подойдет практическая стрельба, которая даже из таких "училок", как я, сделает настоящего стрелка.