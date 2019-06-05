Финансовая элита США ждет новый кризис, "если не удастся поджечь мир"

Финансовая пресса США смакует информацию о секретной встрече с участием топовых чиновников американского Министерства финансов и Федеральной резервной системы, главной темой которой стал вопрос "токсичных долгов", которые могут стать источником кризиса, сравнимого с глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов.

Финансовое издание The Street сообщает: "Совет по надзору за финансовой стабильностью, группа ведущих американских регуляторов, отвечающих за предотвращение будущих финансовых кризисов, собрался в четверг (30 мая. — Прим. ред.), чтобы обсудить серьезный рост корпоративных заимствований за последнее десятилетие. Рост (заимствований. — Прим. ред.) был во многом из-за компаний с плохим кредитным рейтингом. Экономический спад, вероятно, приведет к волне понижений кредитных рейтингов и дефолтов по (корпоративным. — Прим. ред.) долгам, что может отразиться на финансовых рынках".

Проблема чиновников, ответственных за предотвращение следующего финансового кризиса, заключается в том, что по некоторым показателям ситуация уже напоминает как раз предкризисную, — и в том случае если начнется волна корпоративных дефолтов, остановить ее будет крайне сложно, а последствия будут хуже, чем в прошлый раз. Ибо на этот раз под ударом окажутся не столько рядовые потребители, сколько корпоративные заемщики, пишет Иван данилов в колонке для РИА Новости.

Массовые корпоративные дефолты — это не только предвестники массовых корпоративных банкротств, но еще и роста безработицы (предприятия-банкроты не могут содержать сотрудников), а также проблем пенсионных фондов и других небанковских финансовых структур, которые кредитовали компании с "мусорным рейтингом" в поисках повышенной доходности.

В цифрах ситуация выглядит следующим образом: по оценке флагмана американской деловой прессы, Wall Street Journal, "по состоянию на конец прошлого года отношение корпоративной задолженности к валовому внутреннему продукту США, согласно данным Федеральной резервной системы, достигло 73,1 процента, что немного ниже максимального показателя в 73,7 процента, установленного в 2009 году. Между тем сумма американского корпоративного долга с кредитным рейтингом BBB — то есть самой низкой категории кредитов инвестиционного уровня — более чем удвоилась с момента прошлого кризиса".

Если пересказать эту статистику в максимально грубой и слегка утрированной форме, то получается, что уровень долгов в целом дошел до критического и при этом их качество (то есть количество кредитов, выданных компаниям с сомнительным финансовым положением и компаниям типа "Рога и Копыта Инкорпорейтед") радикально ухудшилось. Если по каким-то причинам (под "причиной" обычно подразумевается Дональд Трамп и его бесконечные торговые войны) экономика почувствует себя хоть чуть-чуть хуже, то весь этот долговой карточный домик развалится, нанеся при этом серьезный ущерб экономике в целом.

Бьют тревогу не только финансовые журналисты, но и профессиональные инвесторы. С очень негативной оценкой рисков "мусорных долгов" выступил Скотт Мафер (Scott Mather), директор по инвестициям Pacific Investment Management Company (PIMCO) — одного из крупнейших (активы под управлением более 1,3 триллиона долларов США) инвестиционных фондов, специализирующихся на облигациях и других долговых инструментах.

Агентство Bloomberg сообщает об обстоятельствах, которые его беспокоят: "У нас, вероятно, самый рискованный кредитный рынок, который у нас когда-либо был". Мафер считает, что это похоже на предкризисную ситуацию. "Мы видим это в наращивании корпоративной закредитованности, снижении кредитного качества и снижении стандартов кредитования — все это поведение, свойственное концу экономического цикла, которое мы замечали в 2005 и 2006 годах".

Проблема в том, что у ситуации нет простых решений: если принудить банки, пенсионные фонды, инвестиционные фонды и других потенциальных кредиторов "мусорных" компаний срочно поднять свои стандарты кредитования, то кризис будет спровоцирован немедленно, ибо эти ненадежные корпоративные заемщики в принципе не могут продолжать функционировать без возможности постоянного и дешевого рефинансирования своих долгов, и в самом лучшем случае они могут (со скрипом) оплачивать проценты, но точно не могут выплатить "тело" взятых долговых обязательств.

Если оставить ситуацию как есть, то ничего хорошего тоже не выйдет: рано или поздно внешний шок или естественный конец экономического цикла приведет к той же самой цепной реакции дефолтов, но с еще худшими последствиями — ибо токсичные рискованные долги постоянно увеличиваются в размерах. Более того, если оставить ситуацию без изменений, то непродуктивные компании-зомби (то есть те самые "мусорные заемщики") будут оттягивать на себя кредитные ресурсы, которые в нормальных условиях должны были достаться более эффективным компаниям.

Эта проблема особенно ярко проявляется в контексте попыток администрации Дональда Трампа запустить реиндустриализацию США: кто будет кредитовать "скучных" производителей условных холодильников с низкой доходностью, если можно (в погоне за высокой доходностью) кредитовать очередной убыточный, но модный стартап — такой как, например, компания UBER?

В качестве дополнительной проблемы стоит отметить тот факт, что даже если рассматривать искусственную кредитную поддержку неэффективных и рискованных компаний с "мусорным" рейтингом как некий социальный проект, его полезность вызывает обоснованные сомнения. По оценке специализированной аналитической компании Experian, "почти 25 процентов американцев влезают в долги, пытаясь заплатить за расходы первой необходимости, такие как покупка еды".

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Это указывает на парадоксальную (но предсказуемую с точки зрения экономической теории) ситуацию: кредитная накачка неэффективного корпоративного сектора, которая вроде бы должна способствовать общественному благоденствию, на деле не способствует повышению уровня жизни общества в целом. Более того, данные, на которые указывает Experian, подчеркивают уязвимость рядового американского потребителя перед экономическими шоками.

В этом контексте невозможно избавиться от ощущения, что поспешность, с которой Дональд Трамп ведет торговую войну с Китаем, Евросоюзом и даже Индией и Мексикой, объясняется внутриэкономическими причинами: ему очень нужно (в строгом соответствии с традиционной американской стратегией), чтобы экономики геополитических конкурентов США обрушились до того, как все системные риски, заложенные в американскую экономику, реализуются на полную катушку.

Возможно, у него это получится, но проблема в том, что все прошлые американские успехи такого рода были возможны исключительно благодаря стравливанию между собой конкурентов Америки, а на этот раз все идет наоборот: Дональд Трамп ударными темпами сколачивает антиамериканскую коалицию от Каракаса до Тегерана и от Брюсселя до Гонконга.

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