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Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара, что делать

© REUTERS / Marcelo del Pozo
Колумнисты
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Иван Данилов
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Одно из самых поразительных изменений в официальном внешнеполитическом дискурсе США за последние годы заключается в том, что американские СМИ, дипломаты, чиновники и эксперты перестали стесняться открыто говорить о том, что доллар — это финансовое оружие, которое используется Вашингтоном для угнетения геополитических конкурентов.

Еще несколько лет назад за озвучивание вполне очевидного тезиса "доллар — это не столько валюта, сколько инструмент американской гегемонии" российский колумнист получал обвинения в распространении конспирологии и в том, что он "пишет кремлевскую пропаганду". Сейчас фраза "Доллар лежит в основе американской мощи. Соперники создают обходные пути" — стала заголовком лонгрида Wall Street Journal. Американцы не просто сняли маску имперского оскала со своей собственной финансовой системы, но еще и демонстрируют довольно серьезное беспокойство по поводу того, что их противники (и даже союзники) пытаются избавиться от долларовой зависимости, пишет автор РИА Новости Иван Данилов.

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Сейчас защитники (в том числе российские) Pax Americana перешли от позиции "в долларовой системе нет никакой проблемы" к позиции "да, долларовая система — это плетка Дяди Сэма, но вы от нее не сможете увернуться, а потому все должны срочно вылизать американские сапоги". Собственно, этот нехитрый месседж читается в многочисленных статьях как мировой, так и российской прессы, которая периодически использует статистику международной торговли или транзакций через систему SWIFT для демонстрации: ни евро, ни юань, ни золото не смогли "отгрызть" хоть сколь-нибудь значительную часть рынка у американской валюты. Такой прием очень хорош с точки зрения пропаганды, но совершенно несостоятелен с точки зрения экономической теории.

Ситуация с альтернативными доллару валютами для международной торговли и системами обмена межбанковской информацией, которые могут заменить SWIFT, — это далеко не пример нормальной рыночной конкуренции. И ее нельзя оценивать исходя из таких параметров, как "рыночная доля" или "предпочтение потребителей". Ситуацию можно объяснить с помощью метафоры: представим себе страну, которая зависима от поставок продовольствия из недружественного государства. В условиях отсутствия альтернатив поставщик продовольствия может как угодно шантажировать покупателей, ибо альтернативой подчинения является голод. Теперь представим, что ситуация изменилась и у страны-импортера появился еще один поставщик продовольствия, но весь ассортимент, который он предлагает, сводится к гречке "с дымком" и консервированной тушенке, причем не очень дешевой.

Очевидно, что в условиях свободной конкуренции этот второй поставщик не имеет шансов отнять существенную долю рынка, но самим фактом своего существования он ликвидирует возможность шантажа голодом и ломает всю систему отношений между жертвой и шантажистом, существовавшую до этого.

С долларовой системой — аналогичная ситуация. Для того чтобы "вырвать доллару клыки", совсем не требуется создание полноценной замены. Достаточно появления валют и систем торговли, позволяющих странам, которым угрожает Вашингтон, продолжать (пускай и в не самой удобной форме) внешнеторговую и финансовую деятельность даже при введении тотальных финансовых санкций со стороны США.

Именно из-за этих рисков американские эксперты и журналисты Wall Street Journal находят поводы для беспокойства в попытках Евросоюза, Китая, России и даже Индии (!) создать свои собственные системы внешней торговли без использования доллара:

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"Союзники США, стремясь ослабить американский контроль над международной торговлей, разрабатывают альтернативные системы, которые не зависят от валюты США. Великобритания, Германия и Франция не поддержали санкции, включающие запрет на долларовые операции с иранскими банками. Таким образом, они настраивают систему, чтобы позволить компаниям торговать с Ираном без использования долларов.<…> Иран является давним торговым партнером (Индии. — Прим.ред.), а Индия хочет иранской нефти. Индия начала использовать аналогичную альтернативную систему в ноябре, и, согласно отчетам о доставке, международные компании уже используют ее для торговли с иранскими предприятиями, на которые распространяются санкции. Китай и Россия, также стремящиеся вырваться из-под контроля США, продвигают собственные альтернативы глобальной системе банковских переводов, которую США фактически контролируют, и заключают сделки по торговле юанями и рублями вместо долларов."

Движение по дедолларизации постепенно "перемалывает" своих административных оппонентов в самых разных странах, которые в той или иной степени пострадали от американских санкций или дипломатического давления. Европейские, китайские, российские чиновники и "капитаны бизнеса" постепенно свыкаются с мыслью о том, что обходы долларовой системы строить надо и альтернативной стратегии просто нет. Особенно остро борьба за финансовый суверенитет проявляется в Евросоюзе, где претенденты на должность следующего руководителя Европейского центрального банка присягают на верность идее интернационализации евро и защиты Евросоюза от долларового давления.

Если действующее руководство ЕЦБ фактически саботировало усилия Еврокомиссии (и конкретно Жан-Клода Юнкера) по расширению использования евро в ЕС и настаивало на том, что "все должен решать рынок", то следующий руководитель ЕЦБ вполне может оказаться "евро-националистом".

Financial Times с некоторым удивлением сообщает о том, что один из вероятных кандидатов на пост руководителя Европейского центрального банка — нынешний руководитель Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало (François Villeroy de Galhau) заявил: "можно ожидать, что ЕЦБ сместится со своего прошлого нейтралитета в сторону более позитивного тона (в вопросе. — Прим. ред.) международной экспансии евро".

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Его позиция предполагает вполне прагматичные меры: "Практическая повестка дня для развития международной роли евро сильно сходится с тем, чтобы создать настоящее (европейское. — Прим. ред.) объединение рынков капитала — с развитием полностью унифицированных европейских систем мгновенных платежей, интегрированных рынков капитала и возможным созданием деноминированного в евро безопасного актива". Под безопасным активом понимается некий аналог американских государственных долларовых облигаций, только в европейском исполнении — то есть это должны быть облигации всего Евросоюза, и они должны стать эдакой "тихой гаванью" для капиталов, которые в случае кризисов традиционно ищут убежища в американских долларовых государственных облигациях.

Способность США использовать доллар в качестве "санкционной дубинки" сейчас ниже, чем в прошлом, и будет снижаться дальше. Перед Вашингтоном стоит незавидный выбор: использовать "дубинку" на полную катушку напоследок или, наоборот, проявить сдержанность и сохранить наиболее жесткие меры на самый крайний случай. Просто потому, что страх — зачастую самое мощное оружие. Если первые несколько лет президентства Трампа нас хоть чему-то научили, то можно смело ставить на то, что Белый дом выберет максимально агрессивный вариант с максимальным краткосрочным эффектом. Ирония судьбы: как справедливо отмечают американские журналисты, именно такие действия и стимулируют весь остальной мир избавляться от долларовой зависимости как можно скорее.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
доллары


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