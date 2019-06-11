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В России надо верить только своим глазам и своему холодильнику

© Sputnik / Илья Питалев
Колумнисты
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Ирина Алкснис
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Сразу три социологических центра обнародовали свежие исследования, касающиеся умонастроений российского общества. ВЦИОМ замерил социальное самочувствие россиян, "Левада-центр" — протестный потенциал, а Фонд "Общественное мнение" — ожидания от будущего.

Несмотря на существенные различия в темах, результаты всех трех опросов вместе составляют впечатляюще непротиворечивую картину, где каждый кусочек пазла органично дополняет остальные, пишет автор РИА Новости Ирина Алкснис.

Если обобщать, то в нашем обществе доминируют умеренно-оптимистичные настроения с не очень бурной, но отчетливой положительной динамикой. Идет небыстрое, но последовательное преодоление социального пессимизма, который обострился в прошлом году. Это касается и таких показателей, как оценка правильности пути, по которому движется страна (в январе индекс составлял 42 пункта, в мае — 47), и удовлетворенность собственной жизнью (январский индекс — 51 пункт, майский — 55).

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Характерно и то, что люди в данный момент даже оптимистичнее смотрят на собственную жизнь, нежели на перспективы России в целом.
Например, у ВЦИОМ разница оценки экономической ситуации в стране и материального положения семьи достигает аж 11 пунктов (39 против 50). Но она хотя бы набегает на относительно небольших колебаниях. Самый большой разрыв обеспечил "средний" показатель: 54 процента опрошенных сочли средней по благополучию ситуацию в России, зато к собственной жизни этот эпитет применил 61 процент.
У ФОМ же результаты куда более впечатляющие. Граждане выдали стране принципиально худший прогноз на ближайшие полгода-год, нежели для себя. Соотношение позитивных и негативных оценок для России — 16 против 26 процентов. При этом по поводу собственной семьи люди намного более оптимистичны: 30 процентов респондентов заявили об ожиданиях изменений к лучшему на тот же период, а ухудшений ждут только 11 процентов. Таким образом, оценки для себя и для России оказались просто диаметрально противоположны.

Тут, конечно, возникает масса вопросов к отечественному политическому и информационному пространству и к принципам, на которых оно функционирует. Именно эта среда в первую очередь формирует у человека мнение, что вокруг все плохо и будет еще хуже. Причем собственная жизнь и опыт граждан зачастую прямо противоречат навязываемым установкам, массово создавая впечатление, что лично они являются просто неким выбивающимся из общего ряда исключением.

Складывается парадоксальная — и потенциально небезопасная — ситуация, когда множество людей живет с ощущением, что у них в жизни "в целом все неплохо и есть надежды на дальнейшие улучшения, но это потому, что я феномен, а так-то вокруг полный мрак и ужас творится". Причем, судя по представленным социологами цифрам, в этой ментальной конструкции у нас пребывает достаточно существенная часть общества.
Впрочем, преувеличивать угрозу от этого тоже, наверное, не стоит. Те же исследования фиксируют постепенное приближение общественных оценок к реальности.

Наиболее показательны в этом смысле, пожалуй, замеры протестной активности от "Левада-центра". Более полугода — с лета 2018-го до минувшей зимы — российское общество жило ожиданиями всплеска массовых акций протеста по социальной проблематике (почти год назад, в июле, этот показатель достигал 41 процента, в ноябре было 37, а в феврале — 34 процента). Эти настроения подпитывались не только непопулярными решениями властей, но и активным подогреванием ожиданий со стороны медиакласса, неустанно обещавшего, что ужо как выскочит, как выпрыгнет, например, миллион людей на митинги против пенсионной реформы.

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Как известно, действительность оказалась куда прозаичнее. Изначально весьма слабая протестная кампания уже спустя несколько недель окончательно выдохлась. В результате последние месяцы происходит последовательное снижение общественных ожиданий в сфере протестной активности, и майский опрос "Левада-центра" подтвердил эту тенденцию: о маловероятности акций протеста по социальным темам заявило 69 процентов респондентов, а по политическим вопросам — 71 процент.

Трудно придумать лучшую иллюстрацию того, что отечественный политический и медийный класс слишком часто выдает желаемое за действительное, живет в собственной, комфортной ему картине мира и при этом упорно пытается навязать ее всей стране.

Существует классическая ошибка умозаключения, когда человек распространяет личный опыт на более обширные сферы. Однако получается, что в случае российских общественно-политических реалий ситуация прямо противоположна.

Семьдесят семь процентов респондентов сообщили ВЦИОМ, что их устраивает собственная жизнь (49 процентов — по большей части устраивает, 28 процентов — отчасти).

Теперь стоит задача, чтобы эти люди осознали и поверили, что их личный опыт куда адекватнее отражает нашу действительность, нежели информация, которую они черпают из социальных сетей, СМИ и от политически активных сограждан.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.



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