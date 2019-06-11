Радость полета в падении: прыжок против страха

Для Абхазии это все еще новинка, первые прыжки на "веревке" были совершены в 2016 году в Гагре командой Rope Expedition Team с заброшенной гостиницы "Абхазия", а в 2017 году джамперы облюбовали базу отдыха Apsny Adventure. И вот, уже второй год "летают" в Кодорском ущелье, в Шакуранском каньоне (прыжок с высоты 55 метров) и над рекой Джампал (прыжок с 60-метровой высоты).

Что такое страх высоты? Чего же мы боимся больше, случайно сорваться вниз или осознано сделать шаг в пропасть?

Наверное, эти вопросы в моей голове, которые пугали всю жизнь, привели меня однажды к роупджампингу. Никогда бы не подумала, что когда-то я смогу решиться на прыжок с высоты, но жизнь оказалось очень интересной и соблазнительной.

И вот, хрупкая девушка, которая обладала фобией высоты, захотела испытать чувство свободного падения – стоит осознанно над 60-метровым обрывом и готовится совершить свой первый безумный прыжок в пропасть.

Почему же вдруг сухумский историк, обычный аспирант, совершенно простая девушка решилась на экстремальный "полет"?

Все очень просто, возникла необходимость срочной перезагрузки и переосмысления всего в жизни. Захотелось новых эмоций, сделать что-то неординарное, чтобы люди мной восторгались, были шокированы моим выбором, и в тот же момент тайно завидовали моей решительности.

Так я и пришла к роупджампингу, надеясь, что прыжок сделает меня сильнее, смелее, более устойчивой к стрессам в повседневной жизни.

© Foto / предоставлено Русланой Гергедава Колумнист Sputnik Абхазия Руслана Гергедава

Альпинизм наоборот

Если честно, сначала я не слишком хорошо понимала, что такое роупджампинг. Я была почти уверена, что это тот самый безумный спорт, в котором любителя экстрима привязывают за ноги к пружинящей веревке и сбрасывают с искусственных сооружений. Оказалось, что это банджи-джампинг, и к роупджампингу он имеет отношение весьма отдаленное.

У роупджампинга нет ни федерации, ни строгих судей. Техника прыжков у каждого своя, правил особых нет - главное, чтобы было безопасно.

Для роупджамперов в Абхазии прыжки с искусственных сооружений – детский лепет. Куда интереснее скалы и каньоны, которые требуют навыков, знаний и опыта. Нужно учесть все нюансы, чтобы выбрать безопасную и правильную систему узлов.

Главный залог безопасного и запоминающегося прыжка - это слаженная и профессиональная работа всей команды роупджамперов. Поднявшись к базе, откуда совершаются прыжки с высоты, начинаю чувствовать просыпающийся внутренний голос рассудка: "Беги, пока инструктор не видит", но желания отказаться у меня так и не появилось, даже когда я подошла к краю площадки.

Большая заслуга в усмирении страха принадлежит, конечно, инструкторам, которые с первой секунды располагают к себе и создают атмосферу безоговорочной капитуляции - ты просто сдаешься и полностью доверяешь этим ребятам свою жизнь.

Инструктор Дмитрий Верещака более десяти лет занимается этим видом экстремального отдыха, и не хуже геолога изучил горные породы и их характеристики.

Надо быть уверенным, что камень не рассыплется, а крепления выдержат. Наиболее привлекательна вертикальная стенка - с нее быстрее стекает вода, ее меньше прогревает солнце, соответственно, плавные перепады температур, меньше эрозии, объясняет Верещака.

Команда инструкторов отвечала на каждый наш вопрос, мы многое узнали об истории и становлении роупджампинга, они объяснили нам, почему ни одна искусственная площадка для роупджапма, как, например, здание или мост, не сравнима с естественными природными местами для прыжков с высоты. Ощущается полная свобода и единение человека с природой. У каждого, кто отважился на прыжок в пропасть, для этого свои причины. Кто-то ищет новые ощущения, кто-то испытывет силу духа, но для многих роупджампинг – эмоциональная "перезагрузка".

© Foto / предоставлено Русланой Гергедава Колумнист Sputnik Абхазия Руслана Гергедава

Примериться к объекту

Роупджампинг, как было сказано выше, интересен не только головокружительными прыжками, подготовка к нему не менее увлекательна. На каждом объекте профессионалы придумывают что-то новое, нет никаких готовых шаблонов, но есть обязательные стандарты, и они обязательно соблюдаются, так как безопасность - это самая главная и единственная задача.

Крепление прыжковой веревки к базе подвижное. Делая шаг с обрыва, человек несколько секунд проводит в свободном полете, а потом повисает. Чем длиннее веревка, тем менее чувствителен момент перехода из свободного падения в полет на конце маятника.

Технология такова, что все альпинистские веревки, используемые при прыжке, должны быть в расслабленном положении, когда они перетянуты, волокна вытягиваются, это делает снаряжение менее безопасным, поэтому роупджампиры тратят много сил и времени и натягивают систему заново перед каждым прыжком.

"Оборудование не отказывает никогда, оно не выйдет из строя, не переживай, Руслана", - объясняет мне инструктор, надевая на меня снаряжение.

Профессиональные джамперы буквально сдвинуты на безопасности. Малейшая ошибка может обернуться тяжелой травмой в лучшем случае. Используют только сертифицированное оборудование. Система состоит из двух контуров, и в ней все дублируется. Ради прыжка-полета, который длится несколько секунд, джамперы возятся с системой около четырех часов.

Сделай красивый полет

Жду своей очереди, волнуюсь, начинают трястись коленки. Стараюсь собраться, немного абстрагироваться, понимая, что я должна не просто свалиться с обрыва, как камень, а совершить красивый полет. Встаю и сажусь ближе к краю площадки, закрываю глаза и слушаю пение птиц и мелодию горной реки Джампал, эти звуки заглушили крики тех, кто прыгал. Успокоилась и, не раздумывая, готова покорить эту высоту.

Кодорское ущелье - место очень красивое, живописное, не испорченное туристической индустрией, нетронутая природа Абхазии сохранена именно здесь, благодаря этой атмосфере я смогла собраться и усмирила свою панику.

И тут вспомнила слова инструктора Дмитрия Верещака, почему роупджамперы выбирают именно естественные площадки для прыжков.

В горах во время прыжка возникает аэродинамический эффект - это восходящие и нисходящие потоки. Для того чтобы почувствовать это, необходимо правильно прыгнуть - не солдатиком, а принят позу, схожую с положением парашютиста: животом к земле, грудная клетка вперед, руки чуть согнуты в локтях, при этом надо широко расставить ноги и руки.

Научиться летать можно только летая, объясняет инструктор Дмитрий, ощущение тела, воздуха, веревки приходит с прыжками.

Самое сложное и страшное в этом всем – сделать первый шаг, оттолкнуть свое ни о чем не подозревающее тело навстречу новым эмоциям. Когда на тебя надевают ремни и снаряжение и рассказывают что делать, честно, я практически ничего не слушала и не слышала, я уже парила где-то над пропастью. Мои мысли были заняты тем, что делать с этими трясущимися ногами и руками, но даже на секунду не появилось сомнение и желание отказаться.

И вот, я стою лицом к пропасти – энтузиазма не прибавляется. Мой совет – во время толчка кричать что-нибудь свое, пусть даже это будет ненормативная лексика, я, например, так и сделала. Это помогает отвлечься, а самое главное выплеснуть такой адреналин, что ты уже забываешь про все переживания.

"Руслана, вы готовы? Тогда на раз, два, три", - звучит команда.

Не задумываясь, не медля, я это сделала!!!

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Страх, крик, прыжок, "а-а-а"! Пара секунд… и все. Ты болтаешься на веревке посреди ущелья, мое сердце словно наигрывает мелодию для чечетки. Я в восторге и никогда не испытывала что-то похожее, это что-то похожее на эмоциональный взрыв. После прыжка чувствуется прилив адреналина, эмоции бьют через край, и хочется даже подраться.

Спускаюсь на землю, одна мысль - "я все же это сделала". Я не кричала стандартные "мама" или "помогите мне", надеюсь, что все сказанные мной слова восторга услышала только горная река, так как словечки я подбирала отборные.

Приземлившись, так и хочется вновь подняться наверх и повторить прыжок снова и снова. Да, и оказывается, что жива, здорова и невредима – почему бы не сигануть еще разочек.

Полет длился примерно 10 секунд, первые секунды проходят в свободном падении, когда можно обозревать окрестности, а профессионалы даже умудряются кувыркаться.

Страх не уходит даже после тысячи прыжков, объяснили мне инструкторы, зато уходит паника, и хочется прыгать еще и еще.

Роупджамперы могут отправить в полет и человека с ограниченными физическими возможностями, для этого у них разработана специальная система.

Прыжки уравнивают всех. Здесь нет ограничений и статусов, есть только ты и твой полет.

Что же я получила от роупджампинга?

Каков результат моих сумасшедших выходных и полета над пропастью? И что я в итоге получила от роупджампинга?

Я стала смелее, стала с интересом смотреть в свое будущее и ждать от него новых приятных и неожиданных сюрпризов, а самое главное - делать себе их самой, ведь жизнь такая непредсказуемая штука, надо жить здесь и сейчас.

Я пересмотрела свое отношение к жизни и на многие свои поступки стала смотреть по-другому. И сейчас я понимаю, что стала зависима от активного отдыха, так как получила именно тот "наркотик", сводящий меня с ума, и открыла для себя свою нирвану.

Самые экстремальные виды спорта: паркур, каньонинг и хайлайн>>

Именно после джампинга я хочу открывать для себя новые виды экстремального отдыха,и скажу, что совершенно об этом не жалею и отступать не намерена.

Впереди у меня будут еще много прыжков с разных высот, рафтинг, походы в горы, прыжки с парашютом, трекинг, отдых с палатками – вот лишь немногий список того, что я планирую сделать, при этом оставаясь простым преподавателем истории и очкариком-аспирантом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.