Горы мусора в горах: бросить и не думать

О том, что портит отдых в горах Абхазии, и об умении приводить в порядок "свою планету" рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия.

Все мы любим ездить на природу, дышать чистым воздухом и наслаждаться прекрасными пейзажами. Но не любим натыкаться на кучи мусора, оставленные нашими же соотечественниками после пикников и походов. Сначала мы с отвращением морщим лицо и думаем: "И почему люди мусорят, неужели так сложно убрать за собой?". А со временем привыкаем к этому зрелищу, и оно уже не так нас коробит.

Наступило время поездок в горы, а это значит, что на Ауадхаре снова начнется "мусорный" сезон.

Вот, например, взбираешься на одну из вершин, любуешься прекрасными видами, вдыхаешь головокружительно чистый воздух и вдруг замечаешь под ногами упаковки от чипсов.

Или спускаешься к реке за водой, а прямо у кромки - выброшенные пластиковые бутылки. Сколько из них уже отправилось в плавание по чистой горной речке, воду из которой можно пить?

А, казалось бы, безобидное собирание цветов? Летом в социальных сетях то и дело мелькают фотографии букетов на фоне горных пейзажей. А ведь большинство из этих растений - эндемики, а некоторые даже занесены в Красную книгу, например: лилии Кессельринга (крупные соломенно-желтые цветы, растущие на альпийских лугах - это исчезающий вид лилий), эдельвейсы, крокусы, колокольчики с говорящим названием "удивительные" и еще много всего того, что на первый взгляд кажется просто красивым разнотравьем. И ведь этот букет даже не доедет до дома - он наверняка будет выброшен по пути.

Или прогуливаешься по какой-нибудь уютной полянке и видишь - в этом месте недавно был пикник. Конечно, выброшенные объедки могут подобрать животные и насекомые, но оставленное "угощение" в пакете или консервной банке может погубить их. Кипяток, вылитый под дерево, может убить его корневую систему, особенно если оно молодое. Брошенный пластик будет разлагаться сотни лет, отравляя почву. Даже обыкновенная влажная салфетка пролежит под кустом не меньше тридцати лет. Но тот, кто бросил мусор, конечно, об этом не думал.

Особенно "стыдливые" умудряются сделать мусорную "закладку" под пеньком или в дупле дерева, где он может храниться практически вечно.

Казалось бы, что сложного в том, чтобы собрать после себя хлам и бросить потом в ближайший мусорный контейнер.

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В лесах и горах нет дворников. Бывают, конечно, ребята-волонтеры, но их очень мало, и они не решат проблему. Все только в наших руках. Вспомните Маленького принца: "Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету".