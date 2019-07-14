"Дело блогерш-убийц": счет жертв пошел на сотни тысяч

В начале новости. На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью. Писательница, певица и блогер Фи Лорсен, на которую подписаны примерно семь процентов датских подданных, заявила: она больше так не может. Правительство Дании немедленно отреагировало, и королевство ждут большие перемены, пишет автор РИА Новости Виктор Мараховский.

Важный нюанс. Фи Лорсен — влиятельная знаменитость нового типа. Ей 23, у нее за спиной семилетний стаж славы, несколько синглов и пара книг, но прославилась она не пением и не писательством. Просто в далеком 2012-м пятнадцатилетняя Фи появилась в вечернем телешоу и рассказала, как над ней издевались в школе (как позже выяснилось — врала). Буллинг тогда был свежей горячей темой, и девочка стала знаковым персонажем общественной дискуссии. Лорсен тут же начала вести блог о моде, который немедленно принялись читать девочки от восьми до двенадцати лет, и пошла по рукам телепродюсеров, которые украсили ею реалити-шоу. Еще потом она сделала каминг-аут как бисексуалка (как утверждают знакомые — соврала). Еще потом неизбежно появились синглы, а также автобиографическая книжка о том, как Фи тяжко борется за удержание популярности. Никаких следов образования у девушки нам найти не удалось.

В общем, не герой и не гений. А что-то вроде гриба, вылупившегося на стыке соцсетей и СМИ. Раз в день фотки в инсте, пару раз в неделю видосики на ютьюбе, раз в неделю телеэфир. Раз в месяц какие-нибудь подвиги для таблоидов (в 2016 году Фи, например, спасла с румынских улиц и приютила у себя двух песиков). Раз в полгода — расставания и новые романы. Раз в год альбом, каждые два года — скандал. Под это подверстывается реклама каких-нибудь девочковых причиндалов, криптовалют и горячих туров. Все как у всех. Очевидно, и запись о "прощай, жестокий мир" была очередным плановым скандалом (естественно и к счастью, блогерша и не подумала в самом деле самоубиваться).

Так вот: у Фи снова все получилось. Девочки-подписчицы накидали ей десятки тысяч лайков, а СМИ отозвались ураганным паблисити.

И тут до руководства страны дошло, что происходит что-то неправильное. Правительство Дании вдруг обнаружило: любое ходячее недоразумение, влезшее на пальму известности, может оттуда тупо в коммерческих целях пиарить суицид среди сотен тысяч малолетних школьниц и за это недоразумению ничего не будет.

В общем, министр образования выступила с инициативой накладывать ответственность на блогеров с определенным числом подписчиков. Большая часть общественности министра поддержала, часть — заявила, что ответственность должны разделить и социальные платформы (инстаграм, ютьюб, фейсбук и прочие). Сейчас дискуссия в разгаре, Фи убрала провисевший двое суток пост и делает вид, что лечится от депрессии. В конце концов, вероятно, закон о блогерах действительно появится — в той или иной форме.

Что тут интересно для нас. По понятным причинам датская ситуация вообще ничем не отличается ни от российской, ни от австралийской, ни от бразильской. По всему земному шару взрыв социальных медиа породил проблему "ролевых моделей ниоткуда", не стесненных ни моральной, ни уголовной ответственностью.

Не то чтобы до возникновения соцсетей не появлялось тупых овец обоего пола, подававших массам дурной пример. Дети богачей светились в скандальной хронике, интригуя общественность гулянками и развратом. Звезды шоубизнеса несли чушь со сцены и умирали от передозировок. Но только новая реальность открыла дорогу, во-первых, людям, не имеющим в активе вообще никаких заслуг ни перед кем — ни своих, ни фамильных. А во-вторых — она дала им возможность говорить непрерывно, от первого лица, гордо и богохульно, на сотни тысяч и миллионы современников. Нанося неиллюзорный ущерб их финансам и здоровью.

У нас последним громким примером такого рода была, кажется, непонятно откуда вылезшая инстаблогерша Лена с поддельными дипломами и модельными фото, нарубившая себе две сотни тысяч подписчиц как "диетолог и биохимик". До того как ее заметила комиссия РАН по лженауке, она в течение года впаривала своей аудитории БАДы в чудовищных дозировках (по 20-25 таблеток в сутки. Чем больше промокодов используют подписчицы, тем больший процент получит инстаблогер. Простая математика). Инстаблогершу в конце концов разоблачили, об этом написали СМИ, но, как выяснилось, толку от этого не было никакого. Я только что проверял: у "биохимика Лены" все в порядке. Подписчиц уже 300 тысяч, и она как ни в чем не бывало продолжает впаривать им "пилюльки по схеме".

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А ведь есть еще десятки, если не сотни таких же. И те из них, кто не выписывают пилюльки, продвигают, например, финансовые пирамиды (сколько наших блогеров заработали на рекламе кешбери?) и спекулянтские инвест-программы, помогая толпам граждан ухнуть в долговые ямы.

...Внимание, вопрос. Что делать государству — любому государству — при столкновении с этой армией алчных овец (и переодетых овцами циничных хищников)? Ведь рано или поздно до каждого государства дойдет, что подрывная деятельность — это не только открытая пропаганда терроризма, наркомании, суицида и розни. Это и просто нефильтрованная жизнедеятельность знаменитостей с нулевой социальной ответственностью, имеющая целью пиар и профит.

Масштаб вреда, который наносят эти люди, пока неочевиден, но это до первого публичного скандала, который обычно разражается вслед за трагедией. И, увы, при нынешних трендах это, скорее всего, вопрос времени.

Так вот: что делать государству, желающему выполнить свои обязательства по защите граждан от угроз — в том числе и тех, что рождаются в их среде? Что делать государству, если никакие "разоблачения" не вредят медийным паразитам?

Ответ в общем очевиден: так или иначе распространять на них железный зонтик уголовного кодекса. Сейчас или через десять лет, но государству придется вводить своеобразное "лицензирование блогерской деятельности". Со всеми запретами и ограничениями, что действуют сейчас для других профессий и бизнесов.

В Дании, например, уже прозвучало рассуждение о том, что коммерческое блогерство несовершеннолетних является, по сути, использованием детского труда и потому должно быть жестко ограничено.

...Естественно, сами "инфлюенсеры" будут решительно сопротивляться попыткам надеть законодательный намордник на их самовыражение. Нас — да и не только нас — ждут коллективные истерики об удушении свободы слова, а также вопли "ну конечно, блогеры у вас главные враги, нет бы боролись с коррупцией и истреблением дельфинов".

Но выбор перед государством стоит простой. Либо выступить в роли "душителя", либо отдать общество на съедение хищным овцам.

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