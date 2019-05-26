Видеоблогер из Крыма: хочу стать местным в Абхазии

Видеоблогер из Крыма Виктор Петровский рассказал в интервью радио Sputnik о том, почему он стремится изучить Абхазию изнутри.

Sputnik

Видеоблогер из Крыма Виктор Петровский приезжает в Абхазию уже во второй раз. Впервые он побывал в республике в 2018 году и рассказал подписчикам своего канала о сервисе и национальной кухне Апсны. В этот раз, по словам Петровского, он планирует изучить историю, культуру и внутренний мир Абхазии.

"Я просто гуляю, снимаю то, что вижу. Сейчас я хочу побольше пообщаться с местными людьми, узнать стать как местным. Я уже гулял по Набережной Махаджиров, могу сказать, что здесь очень открытые люди. Мы обсудили, как дела в Абхазии, поговорили о Крыме. Я заметил, что люди не меркантильные. Здесь не все заключается в деньгах, многое просто в счастье человека", - рассказал он.

Блогер приехал в Абхазию после туристической поездки в Европу. Петровский уже побывал в Ницце, Монако и проехал более 12 тысяч километров.

"Когда мы ехали из Гагры в Сухум, мой друг мне сказал, что здесь так же красиво, как в Ницце. А я вам скажу, что красивее абхазского побережья я не видел", – признался он.

За несколько дней блогер планирует посетить Пицунду, Новый Афон и озеро Рицу. По его словам, чтобы поближе познакомить подписчиков с красотами Абхазии, он планирует, уделить каждой локации по целому дню.

Перед тем, как приехать в Абхазию, Петровский провел опрос среди своих подписчиков и попросил их задать наиболее интересующие их вопросы про республику. Многие, по его словам, были обеспокоены политической ситуацией в стране.

"Люди прислали мне очень много постов, о том, что здесь сейчас переворот, отговаривали меня ехать, многие и сами не приехали. Если бы мне не было кому позвонить и узнать о настоящем положении дел, я бы и сам отменил поездку. Но после того как я приехал, я сообщил своим подписчикам, что все спокойно и они могут приезжать. Я считаю, что нужно побольше показывать правды", - добавил он.

По мнению блогера, в сети распространено много недостоверной информации о курортах Абхазии, о качестве сервиса и развитии страны в целом.

"В прошлом году, после того, как я посетил Абхазию, меня многие спрашивали, действительно ли все так, как я показываю. После моих видео многие приехали сюда и потом благодарили. И сейчас я считаю своим долгом передать людям все, что я увижу, почувствую," - объяснил он.

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Отвечая на вопрос, что его больше всего привлекает в Абхазии, Петровский признался, что влюблен в национальную кухню, местную природу и людей.

"Абхазия как мужчина, который обязательно держит свое слово. Если люди здесь что-то сказали, значит, сделают", - добавил он.