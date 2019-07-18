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Эрдоган унизил Меркель и Трампа одновременно

© AP Photo. Lefteris Pitarakis
Колумнисты
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Москва и Анкара заключили контракт на покупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2017 году. Первые поставки систем начались в пятницу 12 июля.

На этой неделе Реджеп Тайип Эрдоган наглядно продемонстрировал, что империи заканчивают свой жизненный путь тогда, когда их совсем перестают бояться. Сначала на их угрозы отказываются реагировать самые смелые, а потом желающие продемонстрировать импотенцию былых гегемонов выстраиваются в очередь. Турецкий лидер одновременно разозлил Вашингтон и Брюссель, причем в вопросах принципиального характера, но что самое интересное — несмотря на все грозные заявления администрации Трампа и Еврокомиссии, Турцию не смогли наказать хоть сколь-нибудь серьезным образом.

Истребитель F-35А
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Lockheed-Martin F-35A Lightning II
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Сделка по покупке российских систем С-400 могла бы показаться изолированным инцидентом, но после того как Турция начала геологическую разведку в территориальных водах Кипра, стало ясно, что перед нами результат переосмысления конкретной страной возможностей, которые есть у Вашингтона и Брюсселя. Практика показывает, что в вопросе эффективных пунитивных мер в условиях новой геополитической реальности мультиполярного мира у США и Евросоюза все далеко не так радужно, как им хотелось бы.

Телеканал Euronews в красках описывает санкции, которые министры иностранных дел Евросоюза совместно решили ввести против Турции в качестве наказания за геологическую разведку на кипрском шельфе (который, по версии Анкары, принадлежит никем, кроме Турции, не признанной Турецкой Республике Северного Кипра):

"Европейский союз сократит свою финансовую помощь Турции и прекратит переговоры на высоком уровне со страной в рамках комплекса санкций за бурение у побережья Кипра. Министры иностранных дел ЕС, которые встретились в Брюсселе в понедельник, решили сократить помощь Турции до 2020 года на 145,8 миллиона евро. Они также приостановили переговоры по авиационному соглашению и двусторонние переговоры на высшем уровне между двумя странами. Наконец, они предложили Европейскому инвестиционному банку — некоммерческому кредитному учреждению ЕС — пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции, которая в прошлом году составила 358,8 миллиона евро".

Легко заметить, что такие санкции — не более чем мелкий раздражитель. На кипрском шельфе — нефти и газа на миллиарды долларов, и при этом Евросоюз даже не стал угрожать санкциями турецким нефтяным компаниям, не стал вводить ограничения против кораблей, участвующих в геологической разведке, не стал вводить личные санкции против турецких должностных лиц и предпринимателей. Это не санкции, это позор дипломатии Европейского союза, которая продемонстрировала свою тотальную импотенцию, когда речь зашла о защите интересов не самых крупных стран — членов Евросоюза.

© Видео Turkish presidency pool
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С американскими санкциями за покупку С-400 тоже возникают сложности. Как видно на китайском и российском примерах, Вашингтон ограничительные меры легко вводит и неохотно снимает, но в данном случае угрозы пока не подкрепляются реальными делами.
Нет, сомнений в том, что рано или поздно какие-то меры все-таки будут введены, нет. Проблема в том, что они, скорее всего, окажутся символическими. The New York Times, главное печатное издание США, объясняет серьезность ситуации, которая может превратиться в полноценный кризис НАТО:

"По мнению стратегов Пентагона, сделка (по покупке. — Прим. ред.) С-400 является частью плана президента Владимира Путина по разделению НАТО. Американским чиновникам явно не по себе, когда их спрашивают о будущем альянса или даже о том, как Турция могла бы оставаться активным членом НАТО при использовании средств ПВО российского производства".

По-хорошему, за такой проступок из НАТО нужно выгонять. Но администрация Дональда Трампа откровенно боится идти на столь радикальные шаги — тем более что потом вернуть все назад будет уже очень проблематично, а президенту США вряд ли хочется войти в историю в качестве "главнокомандующего, развалившего НАТО". Более того: оголение юго-восточного фланга НАТО в случае ухода Турции — кошмар еще больший, чем С-400 на службе турецкой армии.

Ввести санкции против Эрдогана лично и против его окружения, наверное, можно, но это только усилит антиамериканские настроения у части турецкой элиты. Конечно, Турцию, скорее всего, лишат допуска к новейшим разработкам, таким как F-35. Но, судя по реакциям турецких властей, такое наказание за проявление государственного суверенитета на них не производит особого впечатления.

В этом смысле "турецкий прецедент" довольно показателен, ибо демонстрирует, что американское законодательство, которое практически принуждает президента вводить ограничения против тех стран, которые совершают крупные сделки с российскими оборонными предприятиями, на самом деле не такое зубастое, как кажется. Следовательно, у российских экспортеров оружия могут появиться дополнительные покупатели.

© Видео Минобороны России
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Как Эрдоган, несмотря на сложную ситуацию в экономике и поражение проэрдогановского кандидата на (повторных. — Прим. ред.) выборах мэра Стамбула, оказался в положении лидера, который может безнаказанно доставлять неприятности Вашингтону и Брюсселю? Турецкому руководителю, вероятно, удалось нащупать болевые точки Евросоюза и США, и эти точки дали возможность Анкаре изменить прозападный курс, который Турция когда-то последовательно демонстрировала.

Уязвимая точка ЕС — тот самый "западный либерализм", об истечении срока годности которого недавно говорил Владимир Путин. Из-за сирийского кризиса, а также из-за непрекращающегося потока экономических мигрантов из Афганистана и прочих азиатских стран у турецкого руководства есть возможность сравнительно легко "открыть ворота в Европу" для потоков мигрантов и даже помочь им логистически. И тем самым устроить Германии, да и всему Евросоюзу, в целом кризис похлеще, чем в 2015 году. Тот, первый кризис, напомним, едва не стоил Меркель политической карьеры. А закрыть границу Евросоюза перед носом сотен тысяч голодных азиатских мигрантов не позволяют постулаты того самого "западного либерализма". В этих условиях вводить по-настоящему болезненные кары против Анкары европейские политики просто боятся.

Уязвимая же точка США — в желании любой ценой сохранить 1) НАТО (хоть в каком-то виде) и 2) свое активное присутствие на Ближнем Востоке. В данный момент — с прицелом на очень вероятную войну с Ираном, которой добиваются многие "ястребы" в администрации Трампа. Опять же, в этих условиях исключение Турции из НАТО или любая другая форма по-настоящему серьезных санкций — слишком тяжелый удар по позициям США на Ближнем Востоке. А значит, скорее всего, придется ограничиться символическими мерами.

"Жесткая ситуация": Трамп остановил продажу истребителей F-35 Турции>>

Так что если только Турция не скатится в полноценный экономический кризис (а такой риск есть и он связан скорее с финансовой политикой турецких властей, а не с санкциями), то она может стать примером успешного противостояния одновременно с двумя "великими державами" современности — США и Евросоюзом. Такой пример обязательно окажется заразительным, и для отношений США и ЕС с другими странами он не предрекает ничего хорошего.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Дональд Трамп, Ангела Меркель, Реджеп Эрдоган, С-400 «Триумф»


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