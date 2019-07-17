"Жесткая ситуация": Трамп остановил продажу истребителей F-35 Турции

С пятницы Россия поставляет компоненты для зенитно-ракетного комплекса "Триумф", всего за четыре дня на авиабазу Мюртед в Турции прибыли 13 самолетов с комплектующими для С-400.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35 из-за поставок в Турцию российских зенитных комплексов С-400, передает РИА Новости.

Американский лидер назвал контракт России и Турции "несправедливым" и напомнил, что Анкара заказала сто истребителей F-35, но теперь Турция "не сможет их купить".

"Они в очень жесткой ситуации. И мы в США тоже оказались в жесткой ситуации. Но вообще, мы работаем над этим", - отметил американский лидер.

По мнению президента США, Турция ранее планировала купить американские системы Patriot, однако администрация Барака Обамы отказалась продавать комплексы.

Ранее в Госдепе заявили, что США рассматривают варианты санкций против Турции после покупки С-400. А кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что российские зенитные комплексы подрывают потенциал F-35.

Поставки российских С-400

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Россия поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

После заключения сделки США потребовали от Турции отказаться от российских С-400 и взамен купить американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

С "Триумфом": как доставляли компоненты С-400 в Турцию>>

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны.

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