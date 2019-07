Трампу предложили "выигрышный ход" против альянса Путина и Си

Редакция самого влиятельного американского СМИ The New York Times решила обратиться к президенту США с открытым письмом-предложением.

В редакционной статье, вышедшей под заголовком-вопросом, который можно приблизительно перевести так — "Какой должна быть победная стратегия Америки, если Россия разыграет китайскую карту?", ведущие умы авторитетного издания излагают свои соображения по поводу рисков сближения Москвы и Пекина, а также требуют от американского лидера немедленно "оторвать" Россию от Китая, дабы не допустить реализации тех российско-китайских рисков, которые становятся глобальной угрозой для США, пишет автор РИА Новости Иван Данилов.

Обращение редакции The New York Times к Дональду Трампу — это удивительное явление, если учитывать, что редакция главного американского СМИ — это заклятые враги американского президента, некоторые из которых были бы рады его импичменту, а некоторые, вероятно, предпочли бы увидеть его в тюрьме, причем сам Дональд Трамп отвечает владельцам и управляющим The New York Times полной взаимностью.

Есть только одно логическое объяснение происходящему: сближение Китая и России до такой степени пугает и расстраивает медийную и экспертную элиту Демократической партии США, что их ведущие представители, "глашатаи и главари" демократического политического дискурса в США готовы проглотить гордость и стать в позу просителей перед самым ненавистным для них американским политиком.

Из текста The New York Times можно легко определить то конкретное событие, которые вызвало такую панику: "Одним из поразительных предупреждений в недавнем аналитическом отчете Пентагона о растущей стратегической угрозе со стороны России является то, что ее президент Владимир Путин может применить против нас прием "обратный Никсон" и разыграть свою собственную версию "китайской карты" против Соединенных Штатов. Это отсылка к стратегии бывшего президента (Никсона. — Прим. авт.), который стравил этих двух противников (Китай и СССР. — Прим. автора)".

По большому счету к президенту Трампу обращен месседж "господин президент, вы ненавидите нас, но послушайте хотя бы аналитиков Пентагона". Редакция The New York Times полностью согласна с выводом, сформулированным одним из авторов аналитической записки Пентагона, профессором Джоном Арквиллой (John Arquilla), который считает, что "Мировая система и американское влияние в ней будут полностью перевернуты, если Москва и Пекин сблизятся еще сильнее".

Самый забавный элемент прошения редакционного совета The New York Times к Трампу — это фрагмент, в котором авторы пытаются найти подходящее оправдание и ответ на напрашивающийся вопрос о том, где они были раньше и почему сближение России и Китая, а также необходимость как-то наладить отношения с Россией взволновали их только сейчас, а не в 2014-м или 2016 году. Оказывается, светлые умы интеллектуальной элиты Демократической партии были искренне уверены в том, что любое сближение между Россией и Китаем — это всего лишь временный "брак по расчету" и что вообще-то Россия и Китай являются природными врагами.

Редко, очень редко американские "менеджеры политического дискурса" публично признаются в том, что они ошиблись и что их представление о реальности отстает от этой самой реальности лет эдак на тридцать. Будет забавно, если в каких-то будущих мемуарах кто-то из редакции The New York Times признается, что и в 2018 году они считали Россию эдаким ослабевшим СССР с плановой экономикой, очередями за мясом и ржавыми ракетами.

К сожалению, нельзя не заметить, что (помимо констатации очевидного факта, что российско-китайское сближение — это угроза американской гегемонии и возможности заниматься произволом на глобальном уровне, причем эту констатацию руководители The New York Times подсмотрели у американских военных аналитиков) ничего рационального в письме Трампу нет. Вероятно, причина заключается в страхе перед собственными читателями и партактивом, которых редакторы того же издания несколько лет накачивали конспирологией о российском вмешательстве в американские выборы, а до этого накачивали историями о том, что российская экономика "порвана в клочья" санкциями Барака Обамы.

Для того чтобы у читателей и партактива Демократической партии не треснул шаблон, через который они смотрят на реальность, в тексте, посвященном необходимости недопущения российско-китайского сближения, есть ритуальные вставки с тезисами о том, что Россия все-таки вмешивалась в американские выборы (и у этого вмешательства должны быть последствия), а также о том, что "Китай является растущей державой и доминирующим партнером; Россия снижается. Китай имеет вторую по величине экономику в мире; Россия даже не в первой десятке".

Шизофреничность такого подхода можно легко вскрыть вопросом: если Россия — слабая, увядающая, с микроскопической экономикой и так далее, то почему создание альянса по линии Москва — Пекин наводит на вашингтонскую элиту, от Пентагона до The New York Times, такой хтонический ужас? Зачем тогда умолять Трампа остановить это сближение? Можно было бы еще заметить (традиционное для Демократической партии США) неумение работать с экономической фактурой: если мерить экономики не по номинальному ВВП, а по ВВП с учетом паритета покупательной способности (то есть взять меру, более близкую к реальным гамбургерам, баррелям и киловаттам), то Китай, по данным МВФ за 2018 год, — это первая (а не вторая) экономика мира, а Россия, по данным того же МВФ, шестая экономика мира, чуть меньше Германии, но больше Франции, Великобритании или Италии.

К сожалению, те предложения, которые по версии редакции ведущего американского СМИ должны быть реализованы Трампом для минимизации риска российско-китайского сближения, могут вызвать только громкий смех. И, пожалуй, сожаление о том, что часть американской элиты продолжает жить в какой-то параллельной или даже перпендикулярной реальности. Президенту США предлагают: "США и Россия могли бы расширить свое сотрудничество в космосе. Соединенные Штаты уже зависят от российских ракет в полетах к Международной космической станции.

Они также могли бы продолжать тесно сотрудничать в Арктике в качестве членов Арктического совета, который заключил юридически обязательные соглашения, регулирующие поисковые и спасательные операции и реагирование на разливы нефти. И они могли бы возродить сотрудничество в области контроля над вооружениями, особенно путем продления Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений".

Надо иметь какие-то очень странные представления о геополитике и дипломатии, чтобы поверить, что предложение по нормализации американо-российских отношений, которое не содержит снятия санкций, инвестиций, ухода США с Украины, отказа от санкций против "Северного потока — 2" и других мер, направленных на решение актуальных двусторонних вопросов, может быть воспринято хоть сколь-нибудь серьезно.

"Выигрышный ход" в партии с Россией и Китаем, который предлагает редакция The New York Times, выглядит смешно, глупо и неадекватно той реальности, в которой находится мир в 2019 году.

Впрочем, важны не конкретные предложения от демократического сегмента американской элиты. Важно то, что постепенно в американской элите формируется консенсус: с Россией воленс-ноленс придется договариваться. Идеолог внешней политики администрации Трампа, банкир-политтехнолог Стивен Бэннон недавно сделал скандальное заявление о том, что объединенному Западу нужна Россия, сейчас руководство The New York Times просит президента США "оторвать" Россию от Китая, хотя и предлагает для этого совсем смешные методы. Процесс признания ошибочности той политики, которая проводилась в адрес России, уже идет полным ходом. Конечная и практически неизбежная точка у этого процесса — это реальная попытка договориться.

Хотя нельзя не заметить, что к моменту, когда Вашингтон созреет для реальных переговоров, его возможности предложить что-то действительно интересное, скорее всего, будут крайне сомнительными.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.