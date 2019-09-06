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Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость

© REUTERS / Henry Nicholls
Колумнисты
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Иван Данилов
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Превращение экс-журналиста Бориса Джонсона в премьер-министра Великобритании вызвало у передовых британцев реакцию, сопоставимую с горем передовых американцев после избрания Трампа.

Борис Джонсон — это своего рода символ худшего, что есть в британской политической элите: наглый, заносчивый, жесткий, не очень умный и до карикатурности уверенный в собственном превосходстве над окружающими, пишет Иван Данилов в колонке для РИА Новости. Все эти качества проявились в полной мере, когда британский премьер решил бросить вызов Владимиру Путину.

Борис Джонсон бросил вызов и проиграл, причем максимально позорным образом. Он обещал доказать российскому лидеру, что западный либерализм — жив, а Владимир Путин — не прав, когда заявляет о том, что у западного либерализма истек срок годности. Причем в качестве доказательства неправоты российского президента британский премьер выбрал выполнение Brexit, то есть выхода Великобритании из Евросоюза, который был назначен на 31 октября этого года.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Заголовок программной статьи Бориса Джонсона не оставляет сомнений и не допускает двусмысленных интерпретаций. "Мы докажем, что Владимир Путин не прав, выйдя из Евросоюза до 31 октября", — писал Джонсон в The Telegraph 30 июня. Проблема в том, что Brexit до 31 октября, по крайней мере, в том смысле, в котором на него рассчитывал Джонсон и о котором он писал в той же статье, скорее всего, не будет. Часть однопартийцев Джонсона предала его и свою партию (вместе с избирателями, которые за них голосовали).

В результате новое парламентское большинство проголосовало за то, чтобы лишить британского премьера возможности провести жесткий Brexit 31 октября. Помимо этого, "мятежники" вместе с оппозицией блокируют возможность проведения досрочных выборов, чтобы не дать возможность избирателям привести к власти какую-нибудь "неправильную" партию. Более яркую иллюстрацию известного лозунга о том, что "демократия — это власть демократов", трудно себе представить.

Кроме того, если британский премьер захочет все-таки воплотить Brexit в жизнь, ему придется или узурпировать власть (отобрав ее у парламента и наделив себя диктаторскими полномочиями), или подписать то самое "предательское" соглашение о Brexit, превращающее Великобританию в бесправную колонию Евросоюза. То, на которое согласилась предшественница Джонсона Тереза Мэй, но которое крайне не нравится и британским избирателям, и самому Джонсону. При реализации любого из вышеперечисленных вариантов — откладывание Brexit, диктатура или предательство избирателей — будет лишний раз продемонстрировано, что именно сам Борис был принципиально не прав и западный либерализм не работает. Ибо британский политический класс принципиально отказывается воплощать в жизнь ясно изложенную политическую волю своих избирателей.

Борис Джонсон
© REUTERS / POOL
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Как писал сам британский премьер по этому поводу еще до того, как его политические возможности были кастрированы коллегами по партии и сторонниками капитуляции перед Евросоюзом, "если мы снова потерпим неудачу и отложим вопрос (Brexit. — Прим. авт.), мы будем продолжать подрывать доверие к политике. Если мы скажем, что это (31 октября. — Прим. авт.) не жесткий крайний срок, мы усилим подозрение, что элита совершает заговор с целью не дать реализоваться воле народа".

Собственно, это и происходит прямо на наших глазах, а Борис Джонсон ничего не может с этим поделать. Он даже не в силах убедить парламент дать избирателям возможность проголосовать на досрочных выборах и отдать власть какой-то партии, которая примет решение, опираясь на народный мандат. Как сообщает BBC, "палата общин британского парламента за один день 4 сентября нанесла премьеру-евроскептику Борису Джонсону два тяжелых удара: приняла закон, запрещающий жесткий Brexit, и отказалась проводить внеочередные выборы в удобный Джонсону срок".

В этом контексте стоит напомнить причину страха британских политиков: если провести выборы, то на них вполне может одержать триумф Партия Brexit под руководством Найджела Фараджа — человека, который сыграл ключевую роль в победе сторонников выхода из Евросоюза на референдуме 2016 года. Победа Партии Brexit может показаться маловероятной, но это если верить официальным опросам (которые многократно расходились с реальностью) и мейнстримным политическим экспертам (тем самым, которые не верили в возможность победы приверженцев Brexit на референдуме). Вполне вероятен повтор (пусть и с менее шокирующим размахом) ситуации на недавних выборах в Европарламент, которые Партия Brexit в Великобритании триумфально выиграла.

Этот сценарий — кошмар для всего британского политического истеблишмента, поскольку Фарадж вовсе не будет пытаться что-то доказать российскому президенту и не будет даже вести переговоры с Брюсселем. Он просто объявит о выходе из Евросоюза, а дальше станет разбираться с последствиями по мере их проявления. Кстати, о Владимире Путине Фарадж в свое время отзывался с большим уважением, не будучи ни русофилом, ни другом России. Его до сих пор критикуют за фразу "у меня больше уважения к Путину, чем к "детям", которые управляют Британией".

Исходя из этого риска, поведение британского парламентского большинства, состоящего из сторонников отмены Brexit (или Brexit на условиях, превращающих Великобританию в европейскую колонию, с почти всеми обязанностями страны-члена, но лишенную каких-либо прав), вполне логично. Никаких выборов до тех пор, пока сам риск жесткого Brexit не будет ликвидирован полностью путем введения соответствующих законодательных ограничений.

© REUTERS / Frank Augstein
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Если не случится чуда и Борис Джонсон не сможет в той или иной форме вернуть себе власть и получить почти диктаторские полномочия, то Великобританию, скорее всего, ждет долгий кошмар в виде "бесконечных переговоров по Brexit". Пока эти бесконечные переговоры идут, политическая неопределенность и сопутствующие риски душат и отравляют британскую экономику, заставляют международных инвесторов искать другие места для вложений и портят основной бизнес Лондона — предоставление услуг "тихой европейской гавани" для черных капиталов со всего мира.

Впрочем, главная альтернатива кошмарному сценарию бесконечных переговоров по Brexit тоже выглядит не очень аппетитно, ибо предполагает подписание "соглашения Мэй" и полную капитуляцию перед Брюсселем. Что лишний раз подтвердит подозрения британской публики в том, что ее голос не имеет никакого значения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Brexit, Владимир Путин, Борис Джонсон, Великобритания


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