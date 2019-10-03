Перфоманс Суареса: обзор матча Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Интером"

В центральном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" принимала миланский "Интер". О ходе игры и ее результатах читайте в материале Sputnik.

Неудачно стартовавшая в этом сезоне Ла Лиги каталонская "Барселона" принимала на "Камп Ноу" во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА лидера итальянской Серии А миланский "Интер". Каталонцы подошли к матчу в оптимальном составе, на поле вышел и восстановившийся от травмы Леонель Месси.

Итальянцы, напротив, столкнулись с небольшими проблемами из-за отсутствия центрфорварда Ромелу Лукаку. Но не знающая поражений в этом сезоне команда Антонио Конте была намерена навязать каталонцам серьезную борьбу. Встречу обслуживал словенский арбитр Дамир Скомина.

Стартовый свисток

После розыгрыша мяча игроками "Барсы" миланцы организовали высокий прессинг, и уже на 15-й секунде встречи было зафиксировано первое нарушение правил в матче. Минуту спустя был нанесен и первый удар по воротам, но посланный Гризманном игровой снаряд уверенно забрал в руки голкипер гостей Самир Ханданович.

На третьей минуте матча защитники "Интера" разыграли мяч около своей штрафной, и после серии рикошетов в центре поля Алексис Санчес сделал передачу в свободную зону, куда уже на полном ходу врывался Лаутаро Мартинес. Аргентинский нападающий протащил мяч до чужой штрафной, оторвавшись от защитников каталонцев, и отправил его точно в правый нижний угол ворот Тер Стегена. 0:1 – неожиданно повели гости.

© REUTERS / SERGIO PEREZ Удар Лаутаро Мартинеса по воротам

Первое предупреждение в матче на шестой минуте получил полузащитник "нерадзурри" Николо Барелла. Начало первого тайма характеризовалось интенсивной игрой с множеством единоборств в центре поля, но без особой грубости. "Интер" строил оборону, пытаясь подкараулить момент для контратаки, и в первом тайме такая тактика работала.

Мячом больше владела "Барселона", при помощи поперечных передач катая его перед штрафной площадью соперника. Также каталонцы старались играть через Месси, который разгонял атаки из глубины, используя быстрых фланговых игроков своей команды.

Постепенно разнообразие игры "Барселоны" начало приносить свои плоды. На 15-й минуте матча после длительного розыгрыша мяча нападающий "каталонцев" Антуан Гризманн откликнулся на подачу с правого фланга и нанес опасный удар головой. Мяч пролетел чуть выше створа ворот.

Через минуту уже у ворот "Барселоны" возник опасный момент, который едва не завершился взятием ворот, однако у Лаутаро Мартинеса было зафиксировано положение вне игры. "Каталонцы" моментально соорудили ответ, в результате которого Нельсон Семеду получил на фланге проникающий пас и прострелил вдоль штрафной площади соперника. Защитникам "Интера" удалось отбить одну волну атаки, но на подборе удачно сыграл Серхио Бускетс и нанес пушечный удар чуть выше ворот.

© REUTERS / ALBERT GEA Болельщики ФК "Барселона" на стадионе "Камп Ноу"

Гол из офсайда и суперсейв Тер Стегена

После 20-й минуты первого тайма гости чаще начали доставлять мячи к чужой половине поля, хладнокровно выходя из-под прессинга хозяев. На 26-й минуте матча правый полузащитник миланцев Антонио Кандрева получил длинную передачу из глубины, подработал мяч себе на ход и поразил ворота соперника. Однако арбитры зафиксировали двухметровый офсайд, гол был отменен.

На исходе получаса темп игры немного спал, но хозяева по-прежнему владели инициативой. Гости все так же делали акцент на обороне и старались, перехватив мяч, проводить быстрые контратаки. За 10 минут до конца основного времени первого тайма Алексис Санчес скинул мяч на Бареллу, и тот в касание пробил по воротам соперника. Каталонцев выручил Нельсон Семеду, в подкате выбивший мяч на угловой.

На 37-й минуте нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес откликнулся на высокий навес с правого фланга и с близкого расстояния нанес опаснейший удар головой. Марк-Андре Тер Стеген успел сложиться за доли секунды и потрясающим сейвом спас команду от неминуемого гола.

© REUTERS / SERGIO PEREZ Удар Лаутаро Мартинеса по воротам

Под занавес тайма миланцы провели еще две атаки. Сначала Сенси, завершая командную комбинацию, пробил чуть выше ворот. Спустя минуту тот же Сенси на пару с Санчесом соорудили другой опасный момент, но чилиец промахнулся с выгодной позиции, неудачно пробив головой.

На это каталонцы ответили своими двумя выпадами. За минуту до конца основного времени первого тайма Лео Месси пробил метров с 30, но точно во вратаря.

Переломный момент

Во втором тайме "Барселона" усилила давление на штрафную площадь соперника, а Месси по-прежнему "дирижировал" атакующими действиями своей команды. На 53-й минуте матча наставник каталонцев Эрнесто Вальверде провел первую замену, выпустив Видаля вместо Бускетса, полузащита "Барселоны" несколько перестроилась, в опорную зону опустился Артур, а Де Йонг со свежим чилийцем расположились ближе к атаке.

С выходом Видаля игра каталонцев заметно оживилась, мяч у них стал "ходить" еще быстрее. На 58-й минуте встречи Леонель Месси выполнил очередной сольный проход из глубины в штрафную площадь соперника, сделал пас на Видаля, тот поперечным навесом нашел Суареса, и уругваец с линии штрафной, в падении, вколотил мяч в дальний угол ворот Хандановича - 1:1.

Спустя три минуты после забитого мяча Месси вновь прорвался к воротам соперника, сделал передачу на Гризмана, и тот нанес опасный удар. Мяч коснулся сетки ворот, но с внешней стороны.

Для француза эта игра складывалась не самым лучшим образом, и на 66-й минуте матча вместо него на поле вышел его соотечественник Усман Дембеле. Наставник "Интера" Антонио Конте также провел свои замены с интервалом в пять минут, выпустив Гальярдини и Дамброзио вместо Санчеса и Кандревы соответственно.

С 70-й минуты "Барса" полностью обосновалась на чужой половине поля, буквально выгрызая каждый мяч у миланцев. Гости же отчаянно пытались сбить темп игры и фолили на атакующих игроках соперника.

Не забиваешь ты – забьют тебе

На 77-й минуте матча уже замененный Алексис Санчес, находясь на скамейке запасных, умудрился получить "горчичник" от главного судьи за неспортивное поведение. Чуть позже был предупрежден и главный тренер миланцев Антонио Конте. Тем временем на поле игроки "Интера" провели опасную атаку, в ходе которой голкипер соперников нерасчетливо вышел из ворот, но свежий Дамброзио не сумел переправить мяч в створ.

© REUTERS / SERGIO PEREZ Тренер" Барселоны" Эрнесто Вальверде и тренер "Интера" тренер Антонио Конте

Зато сумел Луис Суарес. На 84-й минуте Лео Месси протащил мяч с центра поля, по пути обыграв троих игроков, отдал пас в центр на Суареса, тот проткнул мяч мимо защитника и расстрелял ворота Хандановича во второй раз за матч - 2:1.

© REUTERS / SERGIO PEREZ Луис Суарес

В оставшиеся минуты "Барселона" не позволила сопернику предпринять что-то серьезное в атаке и доиграла матч до победного конца. Нужно отметить, что в первом тайме "Интер" выглядел вполне достойно на фоне грозной "Барсы", однако во втором тайме каталонцы сумели нарастить преимущество и за счет класса и исполнительского мастерства дожали соперника. Как итог - волевая победа каталонцев, которые сравнялись по очкам с дортмундской "Боруссией" и уступают ей лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. "Интер" после этого матча опустился на последнее место в группе F, имея в активе лишь одно очко.

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