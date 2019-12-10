Отсрочка для Зеленского: как прошел "нормандский саммит" для Украины

Крайне интересно было наблюдать одновременно за украинской делегацией на парижской встрече в "нормандском формате", за президентом Зеленским и за его внутриполитическими национал-радикальными оппонентами. Украинская делегация излучала удовлетворение и уверенность. Зеленский все время помнил о своих национал-радикалах (хоть он был в Париже, но ведь вскоре они должны встретиться в украинской столице). А радикалы в Киеве пытались остановить то, что считали "капитуляцией и позором".

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования – для Sputnik

Насчет капитуляции я не уверен. Пока что Украина еще пытается сопротивляться. На деле Зеленского "продавили" только на признание безальтернативности Минских соглашений, и то он сделал оговорку относительно намерения отстаивать свою позицию на следующих встречах. А вот насчет позора они правы.

Москва, Берлин и Париж выступили солидарно

Конечно, это началось не вчера. Горькую чашу "минского позора" первым испил еще Петр Порошенко. Но тогда это не так бросалось в глаза. Во-первых, когда Порошенко подписывал Минские соглашения, украинская армия была фактически разгромлена и бежала, в любой момент могла начаться паника среди сторонников майдана. Выбор был между сохранить хоть что-то – или потерять все.

Во-вторых, в те далекие уже времена Париж и Берлин выступали на стороне Украины и во всем подыгрывали Киеву. Порошенко рассчитывал, что соглашения ему в перспективе удастся пересмотреть или явочным порядком прочесть по-своему.

На нынешней же встрече Зеленский (который, кстати, сам ее инициировал) оказался в одиночестве. Россия, Германия и Франция выступали с практически единой, согласованной позицией по поводу формата урегулирования гражданского конфликта на территории Украины.

И Украина сама организовала такую ситуацию. Сколько ни объясняй украинским политикам, что времена меняются, что сегодняшний союзник может быть завтрашним противником, что внешняя поддержка хороша тогда, когда она дополняет опору на собственные силы, а не заменяет ее, – они продолжают находиться в уверенности, что Запад всегда безоговорочно поддержит любой русофобский режим, и что можно просто передоверить Западу определение внешней политики страны и политики безопасности. Запад сильный, он защитит. В результате, когда оценка ситуации Западом предсказуемо меняется, Украина оказывается в одиночестве.

Повторяю, Украина сама создала ситуацию, когда внешние силы диктуют ей, как именно она должна решать свои внутренние проблемы. Киев предполагал, что будет в "нормандском формате", солидарно с союзниками, давить на Россию. Но союзники быстро поняли, что находиться в конфронтации с Россией себе дороже. Зеленскому его дипломаты и бюрократы обещали, что в "нормандском формате", стоит ему только сказать, что он, "новый порядочный президент", желал бы пересмотреть Минские соглашения, подписанные "коррупционером Порошенко" вопреки интересам Украины, как Франция и Германия выступят на его стороне. А на деле он столкнулся с тем, что Меркель и Макрон не просто поддержали позицию России, но еще и давили на Украину сильнее, чем Путин.

Зеленский "в заложниках" у радикалов

Можно было бы хлопнуть дверью и заявить, что "такой формат нам не нужен". Но "нормандский формат" – последнее материальное свидетельство единства Украины и Запада, "движения в Европу", которое можно предъявить собственному народу. Если сказать ему правду, что Европа (в лице Парижа и Берлина) уже играет на российской стороне, то у народа закономерно возникнет вопрос, ради чего приносились человеческие жертвы, разрушалось государство и общество, уничтожалась экономика, если "Европа предала" и "светлое будущее" никогда не наступит? И Украина не будет в ЕС, а украинцы не будут жить, как немцы, а работать, как албанцы.

До сих пор сторонники майдана прощали своим лидерам все в расчете на то, что вступление в ЕС уже не за горами, после чего все беды сразу закончатся. А тут выясняется, что беды-то еще толком и не начинались – так, разминка была.

В общем, Зеленскому приходится терпеть и даже делать вид, что ему нравится. Он не может выполнить предвыборное обещание и установить мир в Донбассе (поэтому от него отворачиваются сторонники). Но он (по совершенно объективным причинам) не может обеспечить Украине и тот уровень европейской поддержки, который был характерен для времени Порошенко. Национал-радикалы постоянно подозревают его в предательстве. Он не может выполнить Минские соглашения, как того требуют партнеры по "нормандскому формату" (в этом случае у него нет внутриполитического будущего) и не может отказаться от их выполнения (в этом случае у него нет внешнеполитического будущего). Он является заложником не им созданной ситуации, и у него нет ни опыта, ни квалификации, которые позволили бы ему переломить ее в свою пользу.

Все это мы увидели в ходе парижской встречи. Естественно, что при таком раскладе она не могла быть результативной. Более того, даже если бы Зеленский принял на себя обязательство немедленно приступить к всеобъемлющему выполнению Минских соглашений, он бы просто не смог это сделать. Либо он дезавуировал бы это обязательство по возвращении на Украину, либо радикалы в Киеве дезавуировали бы его самого.

Будет ли результат к новому году?

То же можно сказать и о газовом вопросе, который обсуждался в Париже с тем же успехом, что и вопрос выполнения Минских соглашений. Причем не только Германия, но и Франция поддержала российскую позицию. Киев не уступил, но и перспектива у него отсутствует, – Европа требует обеспечить транзит.

Зеленский получил небольшую отсрочку. Через четыре месяца договорились встретиться вновь, если Украина продемонстрирует движение по пути выполнения "Минска". Думаю, что способность Киева обеспечить бесперебойный транзит российского газа в ЕС сыграет в решении вопроса о следующей встрече не меньшую роль. Первые результаты (обмен удерживаемых лиц "всех на всех" и решение газовой проблемы) Украина должна дать еще до Нового года. Успеть, конечно, можно, но захочет ли Киев что-то делать в этом направлении?

Зеленскому надо выбирать между выполнением решений "нормандского формата" и войной со своими радикалами. Боюсь, что сделать выбор он так и не решится.

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